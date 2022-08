Modelele de mașini care sunt ținte ușoare pentru hoți. Vehicule furate în mai puțin de un minut folosind un încărcător USB

Hoții privesc modelele Hyundai și Kia ca ținte ușoare, în parte datorită postărilor virale pe rețelele sociale.

În esență, dacă este o mașină modernă de la unul dintre acei producători de automobile care nu utilizează pornirea prin apăsare, ei pot porni mașina și pot pleca în mai puțin de un minut.

Singurul instrument necesar este ceva care poate fi găsit în aproape orice vehicul: un încărcător USB.

O creștere a furturilor pentru ambele mărci a fost înregistrată în mai multe state din SUA în ultimul an.

Un numărul mare de oameni vizionează și partajează videoclipuri cu „Kia Boyz” din Milwaukee, tineri care umblă cu mașini coreene furate.

Cum acționează hoții

Videoclipurile dezvăluie exact cum procedează. Furturile implică dezlipirea capacului coloanei de direcție și demontarea slotului pentru chei.

Apoi, un cablu USB poate fi folosit pentru a roti butonul de contact, a porni vehiculul și a elibera blocarea direcției.

Acest lucru permite ca Hyundai sau Kia să fie pornite din nou în orice moment folosind același cablu. Hoții vizează în mod special vehiculele coreene cu un slot fizic pentru chei, deoarece modelele de pornire cu buton nu pot fi fentate la fel de ușor.

Vehiculele care folosesc o cheie fizică sunt victime ale acestei metode, deoarece se pare că nu sunt echipate cu un dispozitiv antifurt instalat din fabrică, numit imobilizator. Aceste dispozitive de imobilizare folosesc un cip (numit transponder) pentru a autentifica o cheie față de ECU-ul unui vehicul.

Aceasta înseamnă că, chiar dacă un hoț a copiat tăieturile fizice pe o cheie, vehiculul nu poate fi pornit decât dacă transponderul a fost asociat cu vehiculul.

Deoarece vehiculele susceptibile Hyundai și Kia se presupune că nu au un dispozitiv de imobilizare, hoții sunt capabili să forțeze pur și simplu cilindrul de aprindere ca și cum ar folosi o șurubelniță pentru a efectua același truc pe o mașină din anii 1980.

Purtătorii de cuvânt ai Hyundai și Kia spun că modelele 2022 sunt imune la această metodă.

Furturile mașinilor actuale au fost însă raportate de diverse posturi de știri.

Deși Milwaukee nu este singurul oraș afectat de creșterea furturilor, este, fără îndoială, unul dintre cele mai afectate.

Mașinile coreene reprezintă mai mult de două treimi din toate furturile de vehicule

Milwaukee s-a gândit chiar să trimită Hyundai și Kia în instanță pentru această chestiune, așa cum consilierul orașului Michael Murphy a declarat pentru WISN că are „un impact real dăunător asupra calității vieții pentru cetățeni".

În iunie anul trecut, a fost intentat un proces împotriva producătorilor de automobile și a companiei lor-mamă, susținând că vehiculele sale sunt fabricate cu măsuri de securitate inferioare.

Proprietarii de Hyundai și Kia afectați ar putea dori să ia în considerare un nivel suplimentar de securitate pentru a preveni acest lucru.

De exemplu, aceștia pot alege să achiziționeze un sistem de imobilizare aftermarket sau de blocare a roților.

Deși acest lucru cu siguranță nu rezolvă problema de bază, ajută la descurajarea hoților, scrie thedrive.com.

