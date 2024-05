Un accident mortal a avut loc lângă Köln, în Germania, în care un bărbat a murit în timpul unui test drive.

Ceea ce trebuia să fie doar un scurt test drive, s-a terminat cu un accident în care un bărbat moare și un copil de 13 ani este grav rănit, potrivit wdr.de.

Responsabilul, un român de 21 de ani, a fost condamnat acum de instanță la o pedeapsă de un an și opt luni cu suspendare.

Bărbatul, care a venit în Germania din România în 2015, a circulat anul trecut cu viteză mare cu o mașină pe care dorea să o vândă. El nu avea permis de conducere.

Potențialul cumpărător al mașinii era așezat lângă el în acel moment, iar pe bancheta din spate se afla nepotul de 13 ani al cumpărătorului.

"Am condus mașina pentru că potențialul cumpărător nu dorea", spune acuzatul.

"Egoism pur"

La întrebări precum: când a cumpărat mașina și cât a plătit pentru ea, răspunsurile inițiale conțineau informații false. În cele din urmă, a constatat instanța, bărbatul a vrut să vândă o mașină pe care o cumpărase cu 300 - 350 de euro pentru un preț de opt - nouă ori mai mare. Instanța a constatat, de asemenea, că mașina nu era "în stare de funcționare". Inculpatul știa acest lucru.

În timpul testului, în timp ce conducea cu cel puțin 78 km/h în zonă cu limita de 30 km/h în Hürth, în districtul Rhein-Erft, a pierdut în cele din urmă controlul, mașina s-a izbit de un stâlp de semafor.

Tânărul, acum în vârstă de 21 de ani, a părăsit locul accidentului. El i-a lăsat în urmă pe bărbatul pe moarte și pe nepotul său grav rănit.

În spatele mașinii care urma să fie vândută, se pare că erau apropiați de-ai săi, într-o altă mașină. Bărbații l-au dus la un spital din Düren.

La spital, șoferul rănit și însoțitorii săi au mințit când au explicat rănile grave.

Comerciant de mașini fără permis de conducere

În rezumatul său, procurorul general a declarat că acuzatul era interesat doar de el însuși. După accident, el a vrut "să iasă cât mai repede din această situație". Bărbatul a fost condus de egoism pur. Prin urmare, instanța l-a condamnat la o pedeapsă de un an și opt luni cu suspendare condiționată. El nu are voie să dețină un permis de conducere timp de un an.

Tânărul în vârstă de 21 de ani nu are nicio diplomă de absolvire a școlii și nu are nicio formare profesională, scrie sursa citată. Potrivit avocatului apărării, el cumpără și vinde mașini împreună cu membrii familiei.

