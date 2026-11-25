Dacia este vizată de cotele de import impuse de Comisia Europeană FOTO dacia.ro

Comisia Europeană a anunțat miercuri, 25 noiembrie, contingente de import provizorii pentru vehiculele de pasageri hibride din țări non-UE. Măsuri de salvgardare provizorii care limitează importurile de mașini hibride de până la nouă locuri sunt însoțite de cote stricte despre numărul de mașini care poate fi importat din China, Maroc, Japonia, Turcia și Regatul Unit.

Restricțiile sunt necesare pentru a proteja industria UE împotriva unei creșteri bruște recente a importurilor de astfel de vehicule. Măsurile vor intra în vigoare la 1 decembrie 2026 și vin în urma unei investigații care a arătat că importurile de vehicule hibride în UE au crescut semnificativ începând din 2023, se arată în mesajul Comisiei Europene.

Restricții la importurile de mașini hibride din afara UE

Măsurile de salvgardare pun în aplicare înțelegerea la care s-a ajuns în cadrul celei de a doua reuniuni a consultărilor UE-China privind comerțul și investițiile din 9 octombrie 2026, de a modera exporturile Chinei de vehicule hibride către UE, dar se vor aplica tuturor importurilor de vehicule hibride, indiferent de originea lor.

Sunt incluse autoturismele full-hybrid, plug-in hybrid și mild-hybrid.

Măsurile de salvgardare provizorii vor fi în vigoare timp de maximum 200 de zile. În termen de nouă luni de la deschiderea investigației pot fi impuse măsuri definitive (acest termen poate fi prelungit cu maximum două luni), a mai transmis CE.

Limitele de import se aplică la autoturismele hibride noi destinate transportului a cel mult nouă persoane, inclusiv șoferul, care combină un motor cu ardere internă și unul sau mai multe motoare electrice (categoria B, în România).

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Autoturismele hibrid second-hand și mașinile 100% electrice nu sunt afectate de noile limite.

Contingentele de import provizorii nu mai țin cont de țara de proveniență a producătorului auto, ci de locul în care au fost efectiv fabricate mașinile.

Cotele de import alocate

China, principală țară vizată de restricționarea importurilor, are cea mai mare cotă, 191.780 de mașini pentru perioada în care măsura este în vigoare, anume 1 decembrie 2026 - 18 iunie 2027. Producătorii chinezi s-au reorientat către exportul de hibride către UE după restricțiile impuse anterior vehiculelor complet electrice. În lista de la Comisia Europeană urmează Japonia, cu 170.889 și Turcia, cu 126.320. O altă mențiune notabilă este Maroc, care poate exporta în UE 23.954 de mașini hibride.

Dacia este vizată de aceste cote pentru că produce hibride atât în Turcia, cât și în Maroc. Uzina din Tanger, principala rivală a celei de la Mioveni, produce Sandero Hybrid 155 și Jogger Hybrid 155, iar în Turcia sunt asamblate două versiuni hibride ale Striker, Hybrid 155 și Hybrid 150 4x4. Toate sunt recent lansate pe piață iar Dacia își pune mari speranțe în ele pentru la creșterea vânzărilor. Nu este clar deocamdată ce impact vor avea aceste cote.

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