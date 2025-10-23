Un șef de la ADP este acuzat că a sustras peste 300.000 de lei din banii plătiți pentru restituirea mașinilor ridicate. Ce s-a întâmplat cu banii

Autor: Mihai Diac
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 17:31
63 citiri
Un șef de la ADP este acuzat că a sustras peste 300.000 de lei din banii plătiți pentru restituirea mașinilor ridicate. Ce s-a întâmplat cu banii
Aglomerație de mașini - FOTO: shutterstock.com

Un şef de birou din cadrul ADP Sector 6 a fost reţinut, joi, 23 octombrie, fiind acuzat de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată.

În perioada decembrie 2024 – august 2025, funcționarul de la ADP şi-ar fi însuşit peste 330.000 de lei din banii instituţiei, după ce ar fi întocmit borderouri de predare false pentru autoturisme ridicate de pe domeniul public. Surse judiciare afirmă că banii i-ar fi pierdut la pariuri sportive.

”Astăzi, 23 octombrie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6 au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Olt, într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de delapidare în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată şi uz de fals în formă continuată”, a transmis, joi, Poliţia Capitalei.

Sursa citată a precizat că, în perioada decembrie 2024 - august 2025, ”un bărbat, în calitate de angajat al unei instituţii, şi-ar fi însuşit, în mod repetat, sumele de bani provenite din achitarea taxelor aferente autoturismelor ridicate de pe domeniul public, ca urmare a unor încălcări ale normelor rutiere, prin întocmirea unor borderouri de predare false”.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 331.000 de lei. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că cel vizat este şef de birou în cadrul ADP Sector 6 şi şi-ar fi însuşit pe nedrept banii pe care i-au plătit oamenii să-şi recupereze maşinile, după ce au fost ridicate.

Banii luaţi din gestiunea instituţiei ar fi fost pierduţi la pariuri sportive.

#masini parcate neregulamentar, #ADP, #Sectorul 6, #jocuri de noroc, #masini ridicate Bucuresti , #politie
