Avertismentul șefului ANAF: ”Fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină” de peste 100.000 de euro

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 22:32
303 citiri
Sediul al ANAF - FOTO Facebook / Alexandru Nazare

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a dezvăluit că aproximativ 200 de persoane se află în prezent în analiza instituţiei sale, întrucât au averi ce nu pot justificate.

Șeful ANAF a avertizat că ”fiecare bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte să urce la volanul unei mașini foarte scumpe, întrucât poate veni ANAF să o confişte.

Şeful ANAF, Adrian Nica, a vorbit, în seara de miercuri, 15 octombrie, la Antena 3, despre cazurile aflate în analiza instituţiei, referitoare la diferenţele între avere şi venitul declarat.

”Fiecare cetăţean care nu poate să justifice maşina scumpă de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraş, sfidând pe unii dintre noi, va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica de ce datele pe care dânsul le înregistrează la ANAF, respectiv avere versus venituri declarate, au o discrepanţă aşa mare. Avem cazuri în analiză, am început deja acţiunile, vom veni cu rezultatele, avem peste 200 de persoane în analiza aceasta”, a afirmat şeful ANAF, Adrian Nica.

El a precizat că, acolo unde averile nu pot fi justificate, ANAF va confisca 70 la sută din sumele deţinute.

”Aşa că profit de această ocazie, să le atrag atenţia că, poate, săptămâna următoare o să-şi aducă aminte să-şi declare veniturile, pentru că ANAF-ul, indiferent cum îl cheamă, nu va mai tolera acest tip de comportament şi, să citez aici o colegă de-a dumneavoastră, fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”, a adăugat Adrian Nica.

În 9 octombrie, ANAF anunţa că va verifica peste 3.700 de case de amanet şi puncte de lucru ale acestora, după ce analizele de risc au ridicat semne de întrebare. Sunt vizate, în general, firmele care apar cu pierderi sau aproape inactive, dar au acţionari sau asociaţi cu averi semnificative.

De asemenea, ANAF a intensificat în ultimele luni, în contextul deficitului bugetar cu care se confruntă România, controalele fiscale asupra contribuabililor persoane fizice care au obţinut venituri din investiţii.

Printre măsurile aplicate se numără emiterea de notificări către persoanele care nu au depus la termen declaraţia unică, formularul fiscal prin care se declară, printre altele, şi veniturile din investiţii. Potrivit ANAF, sunt vizaţi în mod direct investitorii la bursă şi în mod special tranzacţiile bursiere externe.

Agenţia avertizează că, în cazul în care contribuabilul nu răspunde în termen la notificare, ANAF poate stabili din oficiu obligaţiile fiscale, iar sumele impuse pot fi mai mari decât cele datorate în realitate.

În plus, neconformarea poate duce la blocarea conturilor bancare sau la reţinerea sumelor restante prin intermediul angajatorului.

