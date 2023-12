Cum își permit atât de mulți români mașini de 30-40 de mii de euro? "Eu am strâns bani în pandemie"

În timp ce mulți români fac față cu greu cheltuielilor, la cealaltă extremă alții etalează mașini luxoase sau se laudă cu vacanțe exclusiviste.

Cei care nu și le permit sunt curioși să afle câți bani câștigă cei care conduc mașini care costă cât jumătate de apartament.

Este tema de discuție lansată de un român în mediul online.

"Salariul mediu e 4-5 mii de lei, de unde își permite lumea să dea 40 de mii de euro pe o mașină?"

"Cum de vă permiteți așa mulți mașini de 20-30-40k?

Sunt sincer curios... ce joburi aveți? Cum e viața voastră? Sunteți căsătoriți? Ce vârste aveți? Ați moștenit terenuri/apartamente?

Nu o zic cu hate, chiar mă bucur că o ducem mai bine ca țară, bravo vouă! Dar salariul mediu e 4-5k lei, de unde își permite lumea să dea 40k € pe o mașină?

Prin Cluj, un Cayenne sau un Toureg (modele noi) sunt așa comune de le vezi la fiecare colț de stradă. Chiar nu pot să-mi dau seama", a scris acesta pe Reddit.

"Eu sunt IT-st din București și mi-am permis o mașină de 7.000 de euro"

Postarea a strâns peste 300 de comentarii în care situația a fost analizată. Printre cei care au răspuns sunt și câțiva care dețin mașini scumpe.

"Eu cred că credite. Știu pe cineva de a luat mașină nouă de 60k și a făcut credit, cu ce se ocupă nu am idee."

"Mulți IT-iști la Cluj. Și să fim serioși, sunt o pondere mică tare mașinile alea în Cluj.

Dacă e să iei top 5% din mașini și top 5% din venituri (it, antreprenoriat, notari, interlopi, etc.) o să vezi că nu e o problemă să îți iei una. Mai ales dacă să zicem tu ai un salariu peste medie, nevasta are și ea, copil nu aveți și merge un leasing."

"Mulți IT-iști care fac 8-10-12k ron, să fim serioși, cu banii aia dacă ai și o rată la bancă de vreo 400-500 eur sau o chirie și cu prețurile actuale la tot, mai ales în Cluj nu îți permiți mașină de 40k euro."

"Eu sunt IT-st din București și mi-am permis o mașină de 7k, 40K pe o mașină pare o nebunie curată, e jumătate de apartament."

"Puțini sunt cei care își permit cu adevărat"

"Lucrurile astea țin și de educația financiară precară pe care o avem ca țară. Sunt foarte mulți oameni (cu venituri, ce-i drept, peste medie) care își fac leasing (sau mai rău, credit de nevoi personale) pentru mașini scumpe și ajung să își cheltuie peste 40% din venituri cu ele.

Genul de oameni care n-au economii, nu investesc, cât intră atât cheltuie. O fi/n-o fi bine, nu sunt eu în măsură să judec. Dar puțini sunt cei care își permit cu adevărat confortabil mașini de 40k."

"Eu am strâns bani în pandemie. Numai faptul că mai mult de un an a stat copilul acasă și nu a mers la grădinița privată a însemnat vreo 8 mii de euro. Apoi, banii pe care nu i-am mai cheltuit în vacanțe și city breakuri în aceeași perioadă. Așa că am dat 20 mii avans pentru o mașină de 35k. Apoi, am dat încă 4k rambursare anticipată după ce am vândut mașina anterioară. Rata a fost 1500 lei pe lună și în februarie termin."

"Păi îți dau exemplul meu: eu am o mașină de 8000 de euro plătită cu banii jos, iar colegul meu de birou are mașină de 30.000 la care plătește 2800 lei lunar rată, salariul la fel îl avem. Fiecare în funcție de priorități"

"Vine o vârstă, în jurul a 30 de ani, când încep să moară bunicii, și nepoții își iau mașină de toți banii."

"Asta mă întreb și eu. Deseori apar întrebări pe Softpedia sau și aici: "Ce mașină să-mi iau de 35.000 de euro?"

Și eu lucrez ca programator de zeci de ani, cel mai mult mi-am permis o mașină de 15.000 de euro. Acuma nici așa ceva nu-mi mai permit, așa că 30.000 mi-e imposibil de imaginat.

Mai am vecini care amândoi soții lucrează în domeniu și acolo înțeleg, dar la mine soția nici nu se atinge de calculator."

"Este o trăsătură balcanică asta"

"E un cult al mașinilor destul de dezvoltat la noi, nu e vorba de salarii. Din lipsa educației financiare, cine are 10k mai face și un credit și ajunge la mașinile de care zici tu, în loc să îi investească în ceva ce îi poate aduce bani. Italianul, polonezul, cehul e mulțumit cu Sandero sau Duster."

"Este o trăsătură balcanică asta.. la fel am văzut și prin Bulgaria/ Albania/ Muntenegru/ Serbia.. noi nu avem după ce bea apă, dar ne luăm X6 sau Touareg să arătăm la lume ce bogați suntem noi.. și după când auzim cât costă o revizie sau un schimb de anvelope.. strâmbăm din nas.

Eu personal am aceeași mașină de vreo 6 ani, chiar dacă, între timp, a ajuns să valoreze cât 2 salarii. Are super multe opțiuni, motor de 2.0 și 170cp, consum mic, ține cu casa, merge brici, și la 50km/h și la 180km/h. Am învățat că în viață altele sunt importante."

"Depinde de priorități și de noroc. Am un prieten, părinții lui aveau pământ pe lângă Iași, l-a vândut că nu avea ce face cu el, are 2 apartamente date în chirie, unul unde locuia soția, nu are copiii, așa că și-a luat mașină nouă cu 35k euro.

Când ai casa ta, nu ai datorii la bancă, în familie intră 2 salarii mari de IT-sti atunci îți permiți astfel de extravaganțe".

"Vecinu' care e șofer și-a luat Mercedes GLC, mai are un Duster nou... și na, apartamentul lui a fost vreo 40 și ceva de mii (acum probabil e vreo 60 mii). Iar eu care câștig pe la 3000 euro, doar eu, fără soție, am o mașină pe care am dat 12500 euro, SH. Dar pe care mi-am permis să mi-o întrețin ca la carte, reparații la reprezentanta, etc. Nu m-ar fi lăsat inima și buzunarul să-mi iau Mercedes, chiar și în rate. Cam asta e situația. Nu mai spun că la blocul de lângă, un vecin care stă la parter (apartament și mai ieftin), și-a luat mașină nouă de vreo 100.000. Și mai are vreo 2, din care una de vreo 40.000 tot nouă, probabil.

Cam asta-i România. Dacă am fi avut noi veniturile străinilor (gen Japonia), Mercedes clasa S ar fi fost mașina săracului, restul ar fi avut de la Porsche în sus."

"Țara asta e plină de interlopi, videochatiste și afaceriști cu statul"

"99.99% sunt în leasing, spun pentru că am și eu un g30 pe leasing și mai discut când merg la bavaria cu proprietarii. Ponderea de meserii este: it, medici, avocați, oameni care au firmulițe, etc. Un down payment de 10-15 la sută, o rată lunară de 4-500 coco, și după ce iese din garanție o dai."

"Nu-i duce capu mai mult decât să zică it-iști. Țara asta e plină de interlopi, videochatiste și 'afaceriști' cu statu care învârt miliarde de euro, bani infiniti, invizibili, netaxați etc, nu itistii își iau mașinile alea. și sigur nu aia pe cim taxați cu 40% din salariu"

"Am un vecin are 9 mașini, cele mai ieftine is cum ziceai tu, ceva Cayenne și Panamera de prin 2020, iar cele mai scumpe is peste 150k... Nimeni nu știe cu ce se ocupă."

"Nu ne întreba cum ne permitem mașini de 40k. Întreabă-ne dacă ne mai permitem și altceva pe lângă. Mulți au băgat toți banii în mașini și ling pe jos de foame, da au A7.

Caz personal cunoscut de mine. Și-a luat băiatu A7 că ăla era visul lui de mic. A strâns din cur și tot bănuțu lui l-a dat la domnii de la Audi. După, ce să vezi, n-a luat în calcul că la A7 cheltuielile sunt mai mari decât la Golful pe care-l avea înainte. Că îi trebuie CASCO, că impozitu e mai mare, că anvelopele sunt mai scumpe, că revizia nu prea merge făcută la un băiat la garaj care știe el.

Acu se chinuie să o vândă da cere mai mult pe ea că cică a investit bani...".

