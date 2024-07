De ce aleg românii mașini second-hand, deși își permit unele noi. „Un minim de dotări”

Mașini second -hand FOTO Arhiva ziare.com

Românii sunt din ce în ce mai interesați de mașinile second-hand. Unii dintre ei sunt dispuși să plătească sume mai mari pentru autoturisme uzate, dar cu dotări multiple. Românii sunt atenți la rezistența motorului, atunci când aleg mașini vechi, pentru a nu cheltui foarte mult cu reparațiile.

Dumitru, un român care și-ar permite o mașină nouă, a explicat, pentru observatornews.ro, de ce alege o mașină second-hand pe motorină.

„O maşină mai de familie, un buget de vreo 15.000 de euro. Cu un motor până în 2000, să fie pe motorină, să nu aibă mai mult de 180.000 de kilometri, să aibă un minim de confort, un minim de dotări de care ai nevoie. Nu mai veche de 2019. Până în 5 ani vechime, că pe urmă intervin alte probleme", a explicat Dumitru, pentru observatornews.ro.

Opt din 10 cumpărători de maşini second hand caută vehicule mai noi cu cinci ani decât actuala maşină, potrivit studiului făcut de un site de anunţuri auto, citat de sursa amintită.

A crescut interesul pentru mașinile second-hand

În primele șase luni ale acestui an, înmatriculările de maşini la mâna a doua au crescut cu peste 22 de procente. Şi 2023 a fost un an al recordurilor în ceea ce priveşte maşinile la mâna a doua. În anumite luni au existat şi peste 60.000 de tranzacţii cu maşini second hand.

„Maşinile second sunt alese, în mare parte, din pricina dotărilor. Omul doreşte mai multe dotări decât dacă şi-ar cumpăra o maşină nouă. Livrările de maşini noi sunt mai anevoioase", a explicat Adi Dima, expert auto, pentru observatornews.ro.

Cu toate acestea, unii români nu ezită să-și cumpere o mașină nouă, atunci când bugetul le permite acest lucru. În luna iulie 2024, au fost înmatriculate cu peste 60% mai multe vehicule cu zero kilometri decât anul trecut în aceeaşi perioadă, precizează sursa citată.

