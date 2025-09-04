Evaziune cu mașini de lux „second-hand”: Cinci bișnițari, reținuți de DNA. Prejudiciu de aproape 100 de milioane de lei

Direcția Națională Anticorupție anunță că joi, 4 septembrie, a dispus reținerea pentru 24 de ore a cinci inculpați, toți având calitatea de administratori sau reprezentanți ai unor societăți comerciale.

Măsura a fost luată într-un dosar în care se investighează infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată, iar prejudiciul rezultat din faptele cercetate este, la acest stadiu al anchetei, estimat la suma de 96.131.255 lei, adică aproape 100 de milioane de lei.

Procurorii au dispus, tot de la 4 septembrie 2025, măsura controlului judiciar pentru 60 de zile în cazul Elenei-Liliana Beleca, inspector superior în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Iași, pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, precum și pentru două persoane fizice fără calitate specială, acuzate de evaziune fiscală. Conform ordonanțelor procurorilor, cercetările acoperă perioada 2021 — ianuarie 2025 și vizează o schemă complexă prin care mai multe societăți interconectate, active în comerțul cu autoturisme „second-hand” de lux achiziționate din state membre UE, ar fi urmărit sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

Ancheta identifică două paliere operaționale în cadrul rețelei: pe de o parte, societăți „la vedere” care preluau comenzile de la clienți, coordonau achizițiile intra-comunitare și vindeau autoturismele; pe de altă parte, societăți de tip „bidon”, interpuse artificial în tranzacții astfel încât, pe baza documentelor în numele acestora, beneficiarii reali să înregistreze cheltuieli fictive și să deducă TVA aferentă achizițiilor. În plus, procurorii arată că au fost folosite circuite de tip carusel și operațiuni fictive care au facilitat compensații și retrageri în numerar din diferențele dintre facturi și plățile reale către furnizorii externi.

Din probele administrate rezultă că unele societăți beneficiare ar fi transferat valorile facturate către firmele de tip „bidon”, după care către furnizorul extern se plătea valoarea reală fără TVA, iar diferențele ar fi fost retrase în numerar și împărțite între reprezentanții firmelor implicate. Ancheta mai indică că, pentru a crea aparența unor operațiuni reale și a împiedica controlul organelor fiscale, în perioada august — decembrie 2024 ar fi fost achiziționate, fără documente justificative, stocuri de rebuturi sau produse greu vandabile, care au fost depozitate inclusiv în Spania la o societate pe care procurorii o leagă de inculpatul B.G.

Ca măsuri asigurătorii, în vederea recuperării prejudiciului, au fost dispuse sechestre asupra unor imobile (case, apartamente, terenuri) în valoare totală de 31 milioane de lei, asupra a peste 50 de autoturisme de lux și asupra unor sume de bani ridicate la percheziții: 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 dolari și 2.500 lire sterline. Conform comunicatului DNA, tuturor inculpaților le-a fost adusă la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu art. 309 din Codul de procedură penală.

Cei cinci reținuți au fost prezentați, la data de 4 septembrie 2025, Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ancheta este derulată cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Procurorii subliniază, în finalul comunicatului, că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă procedurală destinată administrării probatoriului și că principiul prezumției de nevinovăție rămâne aplicabil în toate fazele procesului.

