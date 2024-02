Românii care se laudă cu mașinile vechi pe care le conduc. "Singura cumpărată personal avea 260.000 de km, din Germania. Acum are 340.000 și am băgat 0 lei în ea"

Când vine vorba de achiziția unei mașini, părerile sunt împărțite între șoferi. Unii țin să aibă mașini noi, alții le preferă pe cele la mâna a doua. Totuși, a doua variantă este uneori plină de riscuri, iar noii proprietari se trezesc că au de făcut investiții importante.

Astfel de pericole sunt cu atât mai mari cu cât autoturismul este mai vechi.

Este tema de discuție lansată în mediul online de un român care vrea să știe câți șoferi s-ar încumeta să cumpere o mașină care are deja 300.000 de kilometri parcurși.

"Ați cumpăra o mașină cu 300.000 de km?"

"Mașina în cauza este un Vw CC din 2013 2.0 TDI 177CP 4motion, cod motor CFGC, cumpărată de o rudă de pe Mobile de la 205000 de km în 2018, în momentul de față are aproape 300000 de km, km din România fiind făcuți preponderent în afară orașului.

Mașina are istoricul complet de când a fost cumpărată și i-a fost făcută întreținerea la reprezentantele VW din Germania, motorul fiind schimbat pe garanție la 120000 de km.

Că și dotări are cutia automată, navigația mare, scaune cu masaj, încălzite și ventilate, camera marșarier, suspensie adaptivă, trapă, parcare automată, bancheta încălzită, perdeluță pe lunetă, ACC și probabil altele pe care am uitat să le enumăr.

Întrebarea este... ați cumpără o mașină cu 300000 de km dacă are istoricul complet și ați știi că a fost întreținută? Mașina descrisă mi-a fost propusă la un preț între 10000-11000 de euro, dpdv al dotărilor îl consider un preț ok, dar având în vedere kilometrii... nu știu ce să fac", a scris acesta pe Reddit.

"Mulți români au mașini cu 3-400k km, dar ei nu știu asta"

În comentarii, părerile sunt împărțite. Unii se declară mulțumiți de achiziții asemănătoare cu cea în discuție, menționând că investițiile au fost infime.

"Problema nu e dacă ai cumpăra-o tu, problema e dacă ai mai vinde-o."

"Dacă e întreținută corect, duce și 500k km lejer. Mulți români au mașini cu 3-400k km, dar ei nu știu asta. Singura problemă e dacă vei dori să o vinzi la un moment dat, pentru că se va feri lumea de ea, romanul preferă să fie mințit pe față și să o ia de la un samsar la 187.000 decât să scrie acolo în bord 360.000, dă urât când o arată la neamuri și când face story din ea".

"Am un Audi A4 b8 2012 luat dă pă Deutschland în 2015 la 150k km. Acum am 320 km. Mașina e tanc, în afară de consumabile nu am băgat nimic. Urmează să-mi iau alta perioada următoare și o să o las lu tata pentru că na, lumea se ferește de 300k+ km și decât să primesc oferte în bătaie de joc știu că îi las o mașină foarte bună.

Acum nu știu, cred că nici eu nu aș cumpăra 300k km. Trebuie să te aștepți că, oricât de bine ar fi fost întreținută mașina, o să înceapă să cadă chestii."

"La orice mașină SH e foarte important să cunoști istoricul"

"Passat 2.0 tdi cdbc aici cu 395k km, cumpărat de la o cunoștință la ~295k.

Am schimbat în km ăștia un senzor de temperatură evacuare, telescoape față/spate, distribuție, discuri și plăcute față/spate, planetară.

Mașina e euro 5 și are încă DPF, injectoare originale, turbină originală.

Doar părerea mea, o mașină nu ajunge la 300k km fără să se schimbe lucrurile costisitoare ce ar putea să se strice. Eu mai degrabă aș lua un passat cu 300k în loc de unul cu 200k. Îl iau la discount și nu am stres de devalorizare, revânzare.

La orice mașină SH e foarte important să cunoști istoricul, în cazul tău deja știi ce s-a schimbat și îți poți da seama de ce buget o să ai nevoie pentru ce reparații ar putea apărea. Fiind cutie automată la ține acolo e probabil să fie nevoie de ceva mentenanță, în rest dacă prețul e ok da-i înainte.

Poate îl lași să pună mașina la vânzare să vadă ce preț ar obține pe ea, eu bănuiesc că în afară de samsari ce ar da km înapoi restul nu o să îl caute. Preferă la aceiași o mașină care să arate impecabil la suprafață dar cu km dați înapoi. Din cei ce ar lua în considerare o mașină cu mulți km tu ai avantajul că ai încredere în persoană ce o vinde.

Poți chiar să îi zici să te anunțe dacă e cineva interesat serios și să o cumperi tu în cazul acela dacă ți se pare că e scumpă acum."

"Motorul ăla duce lejer 700k km"

"Vezi că motorul ăla duce lejer 700k km (o cunoștință are același motor doar că pe passat b7 și are 712k km) dacă mergi cu ea pe exterior și nu o bagi prea mult pe oraș ".

"Mai bine una cu 240 mii în bord și peste 400 mii reali /s

Lăsând gluma, e prea scump, am o cunoștință care vindea passat cc uri de aceeași vârstă prin 2018 2019 cu aceiași km. la același preț. eii bine. Mașina în 2018 avea 5 ani, acum are 10+

Știu că momentan prețurile sunt mari și nejustificate, dar nici chiar așa. Întreabă-l pe om cât a dat pe mașină.

Also. De ce passat cc? La suma aia găsești mașini cu km mai puțini. Poate n-o să ai masaj în scaune, dar conduci tu peste 5 ore zilnic să ai nevoie de așa ceva?"

"Am luat mașina la 294.000, acum are 319.000. Nu consumă ulei absolut deloc, revizii la 8-9.000km, dpf-ul e în stare bună, nu scoate gram de fum. Nu motorul e problema la km ăștia ci ce e pe lângă el. Am recondiționat cutie (automată cu convertizor) și casetă de direcție hidraulică, schimbat cam tot ce înseamnă cauciuc (garnituri, furtune, fulie vibrochen), clapetă de accelerație+multe mărunțișuri. Sunt conștient că la revânzare numărul de km o să fie o problema. BMW N57, dacă are vreo importanță."

"Singură mașină cumpărată personal avea 260k din Germania. Acum are 340k și am băgat 0 lei în ea. E o Skoda 1.9 axr. Există și sh-uri norocoase se pare"

"Sincer nu.din câte știam după 300k km trebuie reparații mai serioase.de ce crezi că nu le mai folosesc după kilometrajul ăla? Trag de ele în draci cu minimă întreținere probabil și când să pice ceva le dau înapoi.acuma nu știu dacă e cazul și aici dar eu n-as risca."