Care sunt cele mai scumpe mașini de întreținut în timp. Dezvăluirile unui mecanic

Unele mașini devin rapid adevărate găuri în buget după primii cinci ani de folosință.

Gobankingrates.com a publicat o listă cu modele care pot necesita reparații costisitoare.

Porsche Cayenne

Porsche Cayenne este un SUV frumos, însă facturile de reparații arată mai puțin atrăgător.

„Combinația dintre componente de performanță și costurile mari cu manopera duc la întreținere scumpă,” explică Alan Gelfand, mecanic auto și proprietar al German Car Depot. „Proprietarii ajung de obicei să repare conductele de răcire ale motorului, problemele cu arborele de transmisie și frânele costisitoare.” Conform Consumer Reports, Porsche este al doilea brand de mașini cel mai scump de întreținut, după Land Rover.

Land Rover Range Rover

Șoferii adoră combinația dintre robustețea off-road și interiorul luxos al Range Rover. Totul e distractiv până când mașina ajunge să petreacă șase luni pe an în service.

Marc Skirvin, care repară mașini mai vechi la Cash Auto Salvage, remarcă: „Lipsa pieselor și prețurile ridicate cresc costurile. Un Range Rover a ajuns recent în service cu suspensie pneumatică defectă, o reparație de 4.000 de dolari, pe care aproape toate modelele trebuie să o facă după 160.000 de km.” CarEdge estimează că întreținerea medie în primii zece ani costă aproximativ 20.136 dolari.

Audi Q7

Un alt SUV de lux scump de întreținut, Q7 vine cu toate tehnologiile de ultimă generație — care, fiecare, se poate strica mai devreme sau mai târziu.

„Mașinile germane sunt exemplul perfect pentru suprainginerie,” spune Skirvin. „Producătorii înlocuiesc componente mecanice simple cu piese electronice complicate. Dacă una dintre ele cedează, nu o poți înlocui cu una generică. Ai nevoie de piesa exactă de la Audi, iar dealerul trebuie să o recodifice cu echipamentul lor propriu.”

Potrivit CarEdge, întreținerea medie a unui Q7 pe zece ani este de 13.157 dolari.

Mercedes Benz S-Class

Limuzinele de lux necesită și ele reparații costisitoare. Exemplul perfect: S-Class.

„După 160.000 de km, S-Class întâmpină de obicei trei probleme majore: sistemul de suspensie Airmatic, scurgerile de ulei și defecțiuni ale sistemului electronic avansat,” notează Gelfand. „Costurile estimate pe zece ani se apropie de 13.000 de dolari, conform CarEdge, fără a include reparațiile la transmisie sau motor.”

Ram 2500

Credeai că doar mașinile europene sunt scumpe de întreținut? Ram 2500 este cel mai scump brand non-lux pentru reparații, cu o estimare de 27.423 dolari pentru primii zece ani, scrie gobankingrates.com.

Melanie Musson, expert auto la AutoInsurance.org, spune că Ram necesită nu doar piese scumpe, ci și se defectează frecvent. „Motoarele diesel Ram sunt dotate cu atâția regulatori conform normelor EPA, încât nu mai funcționează cum au fost proiectate. Injectoarele se strică, transmisia are probleme istorice, iar servo-direcția poate ceda.” În plus, fiabilitatea slabă se extinde și la reparațiile mai mici, precum probleme electrice la geamuri și încuietori.

