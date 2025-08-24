Ce răspund românii când sunt întrebați dacă își permit mașinile pe care le conduc: "Dacă mâine dau cu ea de gard, îmi pot lua alta identică fără să mă apuce sughițul"

În România, mașina nu este doar un mijloc de transport, ci și un simbol al statutului social. Nu de puține ori, drumurile sunt pline de automobile care depășesc posibilitățile financiare ale proprietarilor lor. Dorința de a impresiona, presiunea socială sau simpla pasiune pentru mașini îi fac pe mulți români să conducă vehicule pe care, în realitate, abia reușesc să le întrețină.

Subiectul este de interes și în mediul online. Recent, un utilizator al platformei Reddit a deschis o discuție pe această temă. "Voi vă permiteți mașina pe care o aveți? Fiți sinceri, ați dat toți banii pe o mașină ca să o aveți, lăsând la o parte costurile de întreținere?", a scris acesta pe Reddit.

"Am și făcut un credit mic pentru ea că nu îmi ajungeau banii"

Întrebarea a strâns aproape 250 de comentarii. Unii au dat exemplul personal, alții au explicat principiul pe care îl au când vine vorba de mașini.

“Când am cumpărat-o eram doar "disperat" să îmi schimb mașina, nu m-am gândit la costuri, nimic. Am și făcut un credit mic pentru ea că nu îmi ajungeau banii pe care îi aveam. Acum, 3 ani mai târziu, toate au mers bine și nu am probleme. Mă plâng mereu cât costă întreținerea, dar sunt român până la urmă, e în sânge să mă plâng.“

Cineva menționează că deține un Logan, deși câștigă mai bine în ultimii ani.

“Eu sunt invers, mi-au crescut veniturile substanțial în ultimii 2-3 ani și tot de Logan trag, până nu pică tabla de pe el nu-l schimb.”

“Golf 6 2012. Nu moare. Merge că acum 10 ani. Nu am de ce să îl dau. Întreținere corectă, fără zgârcenie.“

“Golf 4 2002. Mor eu înaintea lui cred... Și la 170 cai cu niște upgrades și zboară pe lângă orice având în vedere că cântărește mai puțin de 1.3 tone. “

“Majoritatea românilor nu și le permit, își cumpără mărci premium fără să-și asume faptul că mărcile premium înseamnă și costuri mai mari, apoi, când e de schimbat ceva “pfuai, dar nu am bani chiar acum, oare găsesc în dezmembrări?” Sau “pune-mi QWP că e mai ieftin” sau “merge și cu far TYC, ce are? E tot far”. “

“Da, mi-o permit. Dacă mâine dau cu ea de gard, îmi pot lua altă identică fără să mă apuce sughițul.

În plus: îmi permit să cumpăr anvelope premium, să plătesc casco și RCA, și îmi permit reparațiile/întreținerea (deci nu mizerii gen anulat DPF sau pus piese SH). Și fac plinul oricând scade sub jumătate de rezervor.”

"Am luxul de a-mi permite să îi fac cele mai calitative revizii"

Mulți dintre cei care au răspuns dețin mașini vechi și precizează că și le permit.

“Da, mi-o permit. Când ai o mașină care valorează cât income-ul familiei pe o lună, altfel vezi lucrurile. E un confort psihic enorm să nu stai cu frică faptului că o găsesc lovită în parcarea de la mall sau că mi-a sărit o piatră în parbriz.. Și am luxul de a-mi permite să îi fac cele mai calitative revizii. Am zis să mi-o schimb, dar atâta timp cât nu am avut probleme, am opțiunile de care am nevoie, putere, consum și confort și ține cu casă, ce sens face să iau alta? Mai ales că una mai nouă care să mă satisfacă costă sume de multe zerouri. De banii aia am dat avans la un apartament cu 4 camere, iar vechiul apartament l-am băgat în chirie să am un venit pasiv. În vacanțe oricum iau avion și închiriez acolo mereu altă mașină, cu asigurare full, fără bătăi de cap. Fiecare face ce dorește cu viața sa, însă achiziția unei mașini e cea mai proastă "investiție".“

“Mi-o permit deși orice intervenție la ea este de plus minus 2.000 lei de fiecare dată.“

“Da, eu net worth mai mult de 1mil+ euro. Am optat pentru un Wolkswagen T-roc nou. Nu îi înțeleg pe asta cu mașini de 50k dar nici un ban în buzunar. Am dat 26k cash pe mașină și tot mi se pare excesiv.“

“Da, mi-am făcut calcule ca lumea înaintea să o iau. Atât avans + leasing + casco, cât și revizii și cam ce se mai poate întâmpla; dacă nu, worst case, le bag pe casco “

“Am avut până acuma 3 Range Rover Sport și un Discovery 4, toate merg și în ziua de astăzi cu 0 probleme. Deci cred că mi-am permis să le întrețin.“

Un șofer subliniază că a avut doar mașini noi, dar amintește că astfel nu a cheltuit bani pe reparații.

“Mereu mi-am cumpărat doar mașini noi. La 10-12 ani o schimb. Fără mulți bani pentru reparații, că nu apucă să se strice ceva major la ea. Doar mentenanță făcută, evident. “

“Sunt mașinist de când mă știu. Mă dau și pe moto de mult timp. Am băgat bani în obiecte motorizate echivalent cu un apartament (nu în Cluj).

Când vine vorba de daily, gândiți practic. Am tras de o târâtură de Citroen C3 foarte mult timp. În timp ce proiectele străluceau, ăsta micu' căra de îi săreau injectoarele.

Cine credeți că nu m-a lăsat în drum niciodată? Exact, ăsta micu'. Toate mizeriile în care am băgat bani (și încă bag) m-au lăsat în drum când îmi era lumea mai dragă.

Cine credeți că a fost vândut? Exact, ăsta micu'. După cine plâng acum că stă mașina în service de 3 săptămâni? Exact, după ăsta micu'.

Mi-am promis că mă potolesc și îmi iau o mașină de NPC fiabilă și văd că nu mă învăț.“

“Am luat un BMW E39 520i din 2001 cu 3700 euro în 2024,cred că am investit cel puțin 4500-5000 până acum (proprie dorința, n-au existat ceva stricăciuni).

Impozit vreo 1400 pe an parcă, asigurarea cam 1600 (în București), costul măricel e cu benzină (14-15% mixt,19% oraș), dar nimic extraordinar.

Inițial voiam ceva semnificativ mai scump, în jur de 10-12k, mă uitam fie la e90, fie la Honda accord (2012-14) dar nu găseam ce vreau și sincer mașinile cu cât erau mai noi cu atât îmi păreau mai anoste la condus (condus aproape orice Skoda din 2012 încoace la muncă). Am decis că cel mai bine merg pe linie de pasiune, așa că am mers pe asta.

Probabil îmi permiteam o mașină mai nouă și implicit mai scumpă, dar momentan sunt foarte mulțumit cu costurile de rulare și mentenanță actuale.“

