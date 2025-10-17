Care este "cea mai inutilă" funcție a mașinii, potrivit unui mecanic: adaugă "10 piese scumpe în plus" și crește prețul

Un mecanic a devenit viral după ce a descris „cea mai inutilă” funcție a mașinii pe care ar trebui să o cunoști, care adaugă „10 piese scumpe în plus” și crește prețul.

Sistemul pe care îl detestă? Sistemul Auto Start-Stop.

Dacă ai condus o mașină mai nouă, probabil îl cunoști: te oprești la semafor, motorul se oprește, apoi imediat ce ridici piciorul de pe frână, pornește din nou.

Producătorii de mașini îl promovează ca tehnologie ecologică; reduce timpul de ralanti, consumul de combustibil și emisiile, dar, potrivit acestui mecanic, este un adevărat coșmar în așteptare.

„Cea mai inutilă funcție a mașinii”

Dacă conduci o mașină nouă, cu siguranță ai întâlnit funcția care oprește automat motorul atunci când te oprești la semafor.

După ce ridici piciorul de pe frână, motorul pornește din nou.

Pare destul de convenabil, iar producătorii o descriu ca fiind prietenoasă cu mediul, deoarece reduce emisiile și consumul de combustibil datorită timpului mai mic de ralanti.

Totuși, tehnicianul principal de la Accurate Automotive consideră că funcția Auto Start-Stop este „cea mai inutilă” funcție a unei mașini.

El explică că, deoarece motorul mașinii repornește de zeci de ori pe zi, uzura se acumulează pe demaror, baterie și chiar pe senzori, care sunt supuși unui stres suplimentar.

Crește prețul și adaugă „10 piese scumpe”

În TikTok-ul său, mecanicul spune: „E ca și cum ar fi 10 piese suplimentare în mașină care tind să cedeze […] și toate sunt extrem de scumpe.”

Această funcție înseamnă că mai multe piese sunt oprite și pornite mai frecvent, ceea ce înseamnă că mai multe componente se pot strica.

Lovirea constantă a componentelor precum demarorul și bateria nu este recomandată și probabil va uza motorul mai repede decât condusul obișnuit.

Vei economisi câțiva bani la combustibil, dar rămâne întrebarea dacă merită costurile de reparație ulterioare, scrie supercarblondie.com.

