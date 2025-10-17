Care este "cea mai inutilă" funcție a mașinii, potrivit unui mecanic: adaugă "10 piese scumpe în plus" și crește prețul

Autor: Bogdan Atanasiu
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 21:13
1534 citiri
Care este "cea mai inutilă" funcție a mașinii, potrivit unui mecanic: adaugă "10 piese scumpe în plus" și crește prețul
Mecanic care repară o mașină FOTO Pexels

Un mecanic a devenit viral după ce a descris „cea mai inutilă” funcție a mașinii pe care ar trebui să o cunoști, care adaugă „10 piese scumpe în plus” și crește prețul.

Sistemul pe care îl detestă? Sistemul Auto Start-Stop.

Dacă ai condus o mașină mai nouă, probabil îl cunoști: te oprești la semafor, motorul se oprește, apoi imediat ce ridici piciorul de pe frână, pornește din nou.

Producătorii de mașini îl promovează ca tehnologie ecologică; reduce timpul de ralanti, consumul de combustibil și emisiile, dar, potrivit acestui mecanic, este un adevărat coșmar în așteptare.

„Cea mai inutilă funcție a mașinii”

Dacă conduci o mașină nouă, cu siguranță ai întâlnit funcția care oprește automat motorul atunci când te oprești la semafor.

După ce ridici piciorul de pe frână, motorul pornește din nou.

Pare destul de convenabil, iar producătorii o descriu ca fiind prietenoasă cu mediul, deoarece reduce emisiile și consumul de combustibil datorită timpului mai mic de ralanti.

Totuși, tehnicianul principal de la Accurate Automotive consideră că funcția Auto Start-Stop este „cea mai inutilă” funcție a unei mașini.

El explică că, deoarece motorul mașinii repornește de zeci de ori pe zi, uzura se acumulează pe demaror, baterie și chiar pe senzori, care sunt supuși unui stres suplimentar.

Crește prețul și adaugă „10 piese scumpe”

În TikTok-ul său, mecanicul spune: „E ca și cum ar fi 10 piese suplimentare în mașină care tind să cedeze […] și toate sunt extrem de scumpe.”

Această funcție înseamnă că mai multe piese sunt oprite și pornite mai frecvent, ceea ce înseamnă că mai multe componente se pot strica.

Lovirea constantă a componentelor precum demarorul și bateria nu este recomandată și probabil va uza motorul mai repede decât condusul obișnuit.

Vei economisi câțiva bani la combustibil, dar rămâne întrebarea dacă merită costurile de reparație ulterioare, scrie supercarblondie.com.

Un mecanic a dezvăluit cele cinci lucruri pe care nu ar trebui să le faci niciodată la o mașină automată
Un mecanic a dezvăluit cele cinci lucruri pe care nu ar trebui să le faci niciodată la o mașină automată
Un mecanic este adesea considerat o adevărată enciclopedie când vine vorba despre mașini, iar un expert auto a împărtășit o listă importantă de sfaturi pentru proprietarii de mașini...
Cele mai mari îngrijorări ale lui Ilie Bolojan. „Am ocupat toate funcțiile posibile”
Cele mai mari îngrijorări ale lui Ilie Bolojan. „Am ocupat toate funcțiile posibile”
Premierul Ilie Bolojan, fost primar de trei mandate la Oradea, a declarat duminică, 12 octombrie, în Piața Unirii, la festivitățile prilejuite de Ziua orașului, că îl îngrijorează lipsa...
#masini, #functii, #inutil, #mecanic auto, #piese auto , #stiri magazin
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Argentinienii au facut la unison acelasi anunt despre Messi si iubita sa! Fotbalistul a rupt tacerea si a lamurit totul
ObservatorNews.ro
Cine ar fi rupt sigiliul Distrigaz si ar fi dat drumul la gaz, in cazul exploziei din Rahova
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Care este "cea mai inutilă" funcție a mașinii, potrivit unui mecanic: adaugă "10 piese scumpe în plus" și crește prețul
  2. Black Friday 2025: 57% dintre americani folosesc AI pentru shopping
  3. Ce se întâmplă cu corpul tău dacă mănânci avocado în fiecare zi
  4. 10 lucruri pe care copiii ar trebui să le știe până la 10 ani. Ce învață când își comandă singuri mâncarea sau își explică simptomele la medic
  5. Povestea unui pompier devenit multimilionar: "Urăsc că trebuie să mă întreb dacă oamenii chiar țin la mine sau doar la banii mei"
  6. Horoscop zilnic. Vineri, 17 octombrie. Zodia care ar trebui să acorde mai multă atenție sănătății
  7. Bancul zilei: Singurul moment când soacra ține cu tine
  8. „Super-vaccinul” care ar putea opri cancerul înainte să se răspândească
  9. Cel mai bun moment pentru a lua Omega-3 pentru o absorbție maximă
  10. Cum să faci o curățenie generală în bucătărie în mai puțin de o oră, potrivit experților