Care sunt cele mai ieftine mașini la întreținere. "1.500 lei în 6 ani, de când o avem noi. Mai bine de atât nu cred că se poate"

Sunt puțini cei care iau în calcul să cumpere o mașină nouă atunci când decid să o achiziționeze pe prima sau să o schimbe pe cea deținută. Prețurile unui autoturism nou sunt mari, iar unii iau în calcul că pierd o bună parte din sumă dacă decid să îl vândă câțiva ani mai târziu.

În consecință, mulți aleg să cumpere mașini la mâna a doua, cu toate riscurile pe care le implică. Unele autoturisme arată și funcționează bine la început, însă au probleme costisitoare nedepistate la timp.

Dincolo de ghinion, unele mașini sunt mai fiabile decât altele, iar șoferii sunt dornici să fie la curent. Piesele de schimb și reparațiile pot costa mai mult sau mai puțin.

Un român a deschis o discuție pe această temă în mediul online.

Mașinile cele mai ieftine la capitolul mentenanță

"Discuție despre mașinile cele mai ieftine la capitolul mentenanță să știe mai ales cine caută să cumpere mașini și urmărește costuri mici de întreținere.

Eu am un singur exemplu de adăugat: Opel Corsa C. O revizie la ulei și filtre costă 450 lei, ușor de făcut și în regim propriu. Schimbat toate amortizoarele până în 1000 lei.

Discuri + plăcute 400 lei.

Schimbat tot traseul de evacuare de la racord până la tobă finală 600 lei.

Pompă de apă 150 lei. Pompă de benzină 250 lei.

Servisare compresor de AC 150 lei + Freon 80 lei.

Toate costurile astea au fost în decurs de 7 ani de exploatare, mai puțin reviziile la ulei și filtre + plăcute de frână pe care le făceam la intervalele stabilite. Practic cea mai mare grijă a fost să mă plimb cu mașina și să-i bag kilometri.

Am avut și un Megane 3, dar nu pot să zic că a fost prea ieftin, că am băgat în el în 1.5 ani aproape 2000 EUR, se tot strică câte ceva la ea", a scris acesta pe Reddit.

"Încă sunt foarte ieftine la întreținere"

Postarea a strâns zeci de comentarii în care șoferii au relatat experiențele bune sau proaste pe care le-au avut. Unii au menționat calcule precise. Mulți laudă mașinile autohtone.

"În afară de Dusterul 4x4, Daciile, chiar și astea noi, încă sunt foarte ieftine la întreținere. Pe lângă faptul că piesele rezistă, când pică ceva nu e the end of the world."

"Aceeași părere o am și eu. Dacă vrei o mașină cât de cât fiabilă și mai ales ieftină la întreținere, Dacia încă este o variantă de luat în seamă."

"Mecanicul meu zice că dacă vrei mașina ieftină de întreținut = Logan sau ceva de la Dacia. Sunt cele mai ieftine la întreținere, practic cu asta se și laudă ca să facă vânzare. Restul sunt povești. Omul știe costul pieselor, deci nu zic din amintiri sau ceva. După mine și Renault e tot pe acolo că piesele îs comune. Ai mei au avut Renault Megane și efectiv cu 100 lei maxim reparau orice la el, chiar și când nu mai pornea. Mi s-a părut extrem de ieftină la întreținere."

"E un cost de întreținere infim față de alte mărci"

"Eu am un Renault Fluence din 2013 și deși nu o trec ca mașină scumpă la întreținere am avut următoarele costuri (manoperă inclusă):

Distribuție: 850 lei Bujii + filtre + schimb ulei + curea accesorii: 1100 lei Modul și ventilator habitaclu: 1300 lei, bucșăraie: 600 lei Freon: 100 lei.

E un cost de întreținere infim față de alte mărci, dar 100 de lei is the dream".

"Nu o să întru în detalii prea multe, sunt dealer de mașini în UK, și din tot ce mi-a trecut prin mâna, Suzuki a fost cel mai ieftin brand de întreținut, de la frâne la distribuție, e dirt cheap. După probabil brandurile low-mid class sub marca Renault, și după ar fi branduri din grupul Vag."

"Logan piese ieftine. Toyota că nu se prea strică."

"Nissan Qashqai 1.6 benzină motor Nissan pe lanț. Mașină din 2008 noi o avem din 2018. Până acum, în afară de revizii am cheltuit 1500 lei cu ea însemnând un braț, bielete, discuri pe față și curățat radiatorul și schimbat lichidul de răcire. 1500 lei în 6 ani de când o avem noi. Mai bine de atât nu cred că se poate."

"Aceleași costuri mici (300 lei revizia) sunt și pe Ford Fiesta, deși nu excelează la nimic, motorul de 1.4/1.5 tdci este chiar ok..cele de la 2019 încolo full de electronică nu știu, dar 2017 inclusiv sunt la nivel de japoneze, sau am avut eu noroc. "

"Mașini superbe ca design și confort, dar dezastru pe partea de fiabilitate"

Un șofer care a deținut mai multe mașini de-a lungul timpului a făcut o analiză detaliată, precizând că ar putea fi subiectiv.

"Din experiență proprie, o iau în ordine cronologică. (menționez că e o opinie proprie, e posibil să fiu un pic biased):

VW (3 buc) - cele pe benzină ieftine la întreținere, însă consumă de rup (1.6 lua minim 13-14 în oraș). Cele pe motorină consumă decent, au întreținerea puțin mai costisitoare, dar ambele pe care le-am deținut (Golf și Passat) au fost destul de des în service.

Mercedes - mașini superbe ca design și confort, dar dezastru pe partea de fiabilitate și piese f scumpe. De obicei a crăpat ceva scump și ciudat.

BMW (2) - mașini minunate dacă sunt întreținute corect. Reviziile mai scumpe decât la VW, dar merită.

Toyota (2) - mașini rezistente, revizii ieftine (la nivel de vw) dar dacă crapă ceva trebuie să bagi mâna în buzunar. După piese originale am așteptat în general între 3 săptămâni și 2 luni."