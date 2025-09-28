Cum vrea o companie auto germană să facă inutilă mașina personală. Autovehiculele electrice cu șofer la distanță intră pe piața europeană

O firmă germană de condus de la distanță speră să facă proprietatea privată asupra mașinilor inutilă.

Germania va permite folosirea mașinilor de închiriat controlate de la distanță începând din decembrie. După ce a fost chemată prin câteva click-uri într-o aplicație, mașina electrică încetinește și se oprește în fața fostei hale de marfă a aeroportului berlinez Tegel, acum dezafectat. Nimeni nu se află la volan, dar imediat ce un pasager urcă înăuntru, o voce anunță: „Sunt Bartek, șoferul dumneavoastră de astăzi. Vă rog să vă puneți centura și putem porni la drum.”

Mașina scoate un sunet prietenos, apoi se îndreaptă spre fosta pistă, unde execută fără greșeală o manevră pe un traseu marcat cu conuri de trafic, potrivit theguardian.com.

Aceasta nu este o mașină obișnuită fără șofer. „Bartek” nu este vocea automatizată a unui robo-taxi, ci Bartek Sztendel, un om cât se poate de real, aflat la câteva sute de metri distanță, într-o stație de condus la distanță.

Așezat într-un fotoliu din piele cu spătar înalt, el controlează mașina apăsând pedalele și manevrând un volan, în timp ce urmărește deplasarea pe trei ecrane mari din fața sa, alimentate de cele patru camere discrete montate pe acoperișul mașinii.

Căștile îi transmit sunetele din interiorul și exteriorul vehiculului, iar senzorii îi permit chiar să simtă denivelările drumului. Sztendel lucrează pentru Vay – un nume care imită modul în care mulți germani pronunță cuvântul „way” – o companie de tehnologie pentru condus la distanță, fondată la Berlin în 2018, cu scopul de a revoluționa mobilitatea în orașele Europei.

Vay speră ca mașinile sale controlate de la distanță să le ofere în curând celor din Berlin șansa de a comanda o mașină de închiriat, de a o primi la locația dorită printr-un șofer aflat la distanță, de a o conduce singuri acolo unde doresc și apoi de a încheia pur și simplu închirierea – lăsând orice problemă enervantă de parcare în seama șoferului de la distanță.

Utilizatorii aplicației vor plăti pe minut pentru vehiculul electric, la un tarif care, potrivit Vay, este cam la jumătate din costul unui serviciu actual de ride-sharing.

Thomas von der Ohe, director executiv și cofondator al Vay, a folosit Las Vegas ca teren de testare pentru acest serviciu și se așteaptă să îl lanseze în curând și în Germania. Orașul american „avea cadrul legal necesar deja pus la punct”, a declarat von der Ohe, absolvent de informatică și antreprenoriat la Stanford.

„În SUA, cadrul legal a încăput pe trei pagini. În Germania s-a întins pe mult mai multe, dar am lucrat îndeaproape cu autoritățile de aici pentru a ne asigura că putem îndeplini tot ce ni se cere, de la aspecte tehnice la preocupări legate de siguranță. Acum, că peisajul legislativ este pus la punct, suntem gata de pornire.”

Înainte de vacanța de vară, parlamentul german a adoptat o legislație care permite, începând cu 1 decembrie, operarea comercială a vehiculelor controlate de la distanță, în zone preaprobate, de către șoferi calificați. Deși nu este la fel de îndrăzneață precum legile care le permit companiilor precum Waymo și Cruise să opereze vehicule autonome în Los Angeles și, respectiv, San Francisco, măsura indică totuși o nouă deschidere a unei mari țări producătoare de automobile din Europa de a experimenta cu o tehnologie privită încă cu prudență de mulți, unde costurile și preocupările legate de siguranță rămân obstacole majore, dar devin din ce în ce mai puțin descurajante.

Von der Ohe a spus că obiectivul său este să facă proprietatea privată asupra mașinilor redundantă și orașele mai sustenabile „convingând oamenii să nu își cumpere a doua sau chiar prima mașină.”

Pe lângă inginerii săi, cel mai valoros atu și totodată cea mai mare cheltuială a companiei sunt șoferii. În ciuda lipsei generale de forță de muncă calificată, atragerea de recruți pentru această nouă profesie nu a fost, până acum, o problemă.

