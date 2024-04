Lista mașinilor pe care românii spun că nu le-ar cumpăra niciodată: "Stai mai mult cu ea în service decât pe stradă"

Românii iau în calcul multe criterii atunci când vor să cumpere o mașină, cel comun și principal fiind legat de preț. În timp ce unii își permit mașini noi, alții le iau în calcul doar pe cele la mâna a doua.

Alegerea unui model anume se bazează frecvent pe experiențele personale sau pe cele ale cunoștințelor care laudă sau critică autoturismele pe care le dețin.

Un român care dorește să adune cât mai multe impresii pe această temă a deschis o discuție în mediul online, solicitând experiențe negative.

"Ce mașină NU v-ați cumpăra niciodată?"

"Am văzut acest "trend" pe YouTube, cum un tip tot merge la diverși mecanici (în America e chestia asta), și îi întreabă despre ce mașini NU ar recomanda/ cumpăra niciodată. Așadar, din experiența și cunoștințele voastre, ce mașină (sau marcă) NU v-ați cumpăra niciodată?, a întrebat acesta pe Reddit.

"Cum au putut face o mașină mare afară și mică în interior"

Întrebarea sa a strâns sute de răspunsuri. Șoferii iau în calcul de la criterii clasice legate de consum sau fiabilitate, până la unele de principiu.

"Bugatti Chiron… consumă prea mult și la mine la bloc e foarte dificil de parcat … mai trebuie să urc și o bordură destul de înaltă … mi-e teamă să nu dau cu burta."

"Juke și Toyota ch-r. Nu înțeleg cum au putut face o mașină mare afară și mică în interior."

"Un crossover cu tracțiune față pe care să-l folosesc în oraș. Un crossover 4*4 care să vadă doar asfalt".

"Tesla nu mi-aș lua niciodată."

"Orice de la Opel."

"SUV din ăla care să vadă doar asfaltul: range rover, q7, cayenne, mașini din alea de gelați și piți. Sau casă pe roți stil american gen ford raptor."

"Dacia, am avut, nu mai vreau."

"Nimic făcut de Jaguar Land Rover după ce a fost achiziționat de Tata"

"Range Rover - le pică motorul"

"Doar gratis să o primesc"

"Orice mașină electrică".

"În principal suv-urile nu mă atrag, în special dacă e utilizat exclusiv în oraș. Ok, înțeleg care e motivul pentru care sunt atât de iubite, sunt practice și nu toată lumea caută ceva sportiv și distractiv, dar urăsc faptul că toți producătorii se concentrează pe suv-uri și elimină treptat din gamă mașinile cu o fărâmă de suflet."

"VW. Doar gratis să o primesc. Știu că fac mașini ok, doar că nu-s pentru mine, am un hate aparte pentru ele. Ușor extins și la grupul VAG dar n-aș zice nu la Porsche, doar că nu îmi permit."

"Mult marketing legat de fiabilitatea lor extraordinară"

"Lexus. Aproape că am vrut să îmi placă, dar după ce am testat câteva, am rămas complet dezamăgit. Pur și simplu nu sunt la același nivel cu brandurile europene cu care concurează, chiar și dacă nu te interesează sportivitatea. Diferența față de Toyota mi s-a părut mică. Mult marketing legat de fiabilitatea lor extraordinară, dar nu își cumpără nimeni o mașină de lux că să o țină 25 ani. Oamenii care câștigă bine tind să aibă mereu mașini destul de noi și cu garanție. Fapt care se reflectă în nr de unități vândute."

"Niciodată nu zic niciodată, dar:

Tesla: îmi plăceau până m-am convins că se dau drept “luxury” cu standarde de calitate sub Logan. Plus că Musk. Dacă îmi iau electrică, mai bine iau o chinezărie, ceva.

Orice pick-up truck, muscle car, practic toată cultura mașinilor americane. Sportivitate doar în linie dreapta mi se pare o concepție stupidă, iar camioanele de 4t cu care să cari o pungă de cumpărături este cel mai stupid concept. (Îmi place designul mustangului)

Range rover-jaguar: lux fără fiabilitate = 0

ford: doar nu."

"Nu mi-aș lua nici o mașină electrică"

"Range Rover. E o legendă care spune că la orice moment dat toate RR urile care sunt pe stradă fie vin din fie se duc la service, + G Wagen. Un Aro extrem, extrem de scump."

"Nu mi-aș lua nici o mașină electrică până nu au niște baterii de doamne-ajută făcute din materiale care nu implică minare pe bază de sclavie modernă sau până nu mă amenință guvernul cu amenzi cât juma de salariu. Prefer să repar o mașină pe combustibil fosil până o ia dracu".

"Fără BMW, din cauza cocalarilor. Fără Range sau Jaguar, deși îmi plac de mor. Pentru că stai mai mult cu ea în service decât pe stradă. Fără mașini americane. Fără franțuzești inclusiv Dacia."