Țara europeană unde mașinile înmatriculate în Rusia au interzis. ”Este important ca sancţiunile să fie eficiente”

Norvegia a anunţat că îşi închide frontiera, cu anumite excepţii, vehiculelor înmatriculate în Rusia, o înăsprire suplimentară din cauza războiului din Ucraina, relatează AFP.

Norvegia şi Rusia au o frontieră terestră comună de 198 de kilometri în Marele Nord şi un post de frontieră, Storskog-Boris Gleb, care este ultimul punct de trecere încă deschis ruşilor care dispun de o viză turistică în Spaţiul Economic European - din care fac parte UE, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein.

”Norvegia este alături de aliaţii săi în răspunsul dat brutalităţii războiului de agresiune pe care Rusia îl poartă în Ucraina”, a subliniat vineri într-un comunicat ministrul de Externe Anniken Huitfeldt.

”Este important ca sancţiunile să fie eficiente, pentru ca să putem afecta cât mai multe venituri posibil de care statul rus are nevoie să-şi finanţeze războiul”, subliniază ea.

Această ţară scandinavă nu este un stat membru al Uniunii Europene (UE), dar a adoptat aproape toate sancţiunile impuse de către Conisia Europeană (CE) după lansarea războiului, la 24 februarie 2022.

Prin închiderea frontierelor vehiculelor ruseşti - începând de la mizul nopţii de 2 spre 3 octombrie, Norvegia urmează o măsură implementată de state membre UE care se învecinează cu Rusia - Finlanda, Letonia, Litunia, Polonia -, potrivit recomandărilor CE.

Finland introduced border controls at the border with Norway

This is done to prevent cars with Russian license plates from entering Finland. The Norwegian authorities have announced the introduction of a ban on the entry of cars registered in Russia. It will come into effect on… pic.twitter.com/TMLyRzeowX