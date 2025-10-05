Patrule de poliție făcute de mașini care se conduc singure. În ce țară începe inteligența artificială să ia locul polițiștilor

Autor: Alexandru Negrici
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 20:56
Patrule de poliție făcute de mașini care se conduc singure. În ce țară începe inteligența artificială să ia locul polițiștilor
La câteva zile după încurajarea președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, adresată industriei auto europene pentru accelerarea tehnologiei vehiculelor autonome, Statele Unite marchează un nou pas în aplicarea practică a tehnologiei: Biroul Șerifului din Miami Dade (MDSO) a prezentat recent un vehicul de patrulare autonom, denumit Police Unmanned Ground Patrol Partner (PUG).

Vehiculul, construit pe platforma unui Ford Explorer, face parte dintr-un program-pilot în care va funcționa sub umbrela Community Affairs Bureau a MDSO. În prima fază, rolul PUG nu va fi de aplicare a legii, ci de interacțiune cu comunitatea: va face apariții la evenimente publice, iar reacțiile cetățenilor vor fi evaluate pentru a decide „dacă vehiculul trece de la un exponat la un instrument pentru patrulare cotidiană”.

Despre capabilitățile tehnice ale PUG, MDSO a precizat că sistemele sale integrate permit automatizarea unor sarcini de patrulare considerate de rutină. Tehnologia folosită provine de la Perrone Robotics din Virginia și se bazează pe fluxuri de date în timp real conectate la bazele de date ale forțelor de ordine, la cititoare de plăcuțe și la platforme de analiză a criminalității. Pe lângă misiunile de patrulare, PUG este echipat pentru a sprijini intervențiile de urgență, având camere cu acoperire de 360 de grade, imagistică termică și un afișaj head-up cu realitate augmentată.

Ford Explorer-ul aduce, de asemenea, compatibilitate cu motorizările și componentele folosite frecvent de vehiculele polițienești americane. Printre opțiunile actuale ale modelului Ford Police Interceptor Utility, derivat din Explorer, se numără un V6 de 3,3 litri și 285 CP, un hibrid benzină-electric de 3,3 litri și 318 CP și un EcoBoost V6 de 3,0 litri cu 400 CP; tracțiunea integrală este standard, iar bordul include un cluster digital LCD de 12,3 inch cu vitezometru certificat.

