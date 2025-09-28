Un producător auto global recheamă peste 120.000 de vehicule. Pericolul descoperit

Autor: Andrada Dumitrescu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 11:02
496 citiri
Un producător auto global recheamă peste 120.000 de vehicule. Pericolul descoperit
Persoană care dă cheia mașinii FOTO Pixabay

Stellantis va rechema 123.396 de vehicule în Statele Unite după ce Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a avertizat că anumite piese decorative de pe geamurile șoferului și pasagerului ar putea să nu fie fixate corespunzător și să se desprindă în mers, creând pericol pentru alți participanți la trafic, transmite Reuters.

Rechemarea vizează modelele Chrysler Jeep Wagoneer și Jeep Grand Wagoneer fabricate între 2022 și 2024. NHTSA a precizat că soluția tehnică este încă în curs de dezvoltare.

Aceasta este a doua campanie de acest tip într-o lună: la începutul lui septembrie, Stellantis a anunțat o altă rechemare care viza 164.000 de vehicule în SUA, din cauza unor probleme similare privind fixarea elementelor de pe ușile șoferului și pasagerului.

Românii se uită tot mai atent la hibride: electricele pierd teren, SUV-urile domină piața
Românii se uită tot mai atent la hibride: electricele pierd teren, SUV-urile domină piața
Piața auto din România trece printr-o transformare vizibilă. Deși interesul pentru mașini electrificate rămâne ridicat, cumpărătorii devin mai calculați, alegând cu precădere soluțiile...
Care mașini pot ajunge efectiv la peste 600.000 de km fără a necesita reparații majore? Răspunsul dat de un mecanic: "Această alegere îi poate surprinde pe unii"
Care mașini pot ajunge efectiv la peste 600.000 de km fără a necesita reparații majore? Răspunsul dat de un mecanic: "Această alegere îi poate surprinde pe unii"
Majoritatea oamenilor consideră că atingerea a 320.000 de km la o mașină este impresionantă, dar cum sună dublul acestei distanțe? Gobankingrates.com l-a întrebat pe expertul auto Chris...
#masini, #masini defecte, #producator auto , #stiri auto
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Summitul militar neasteptat al lui Pete Hegseth starneste ingrijorare si speculatii. Teoria Gen. Ben Hodges, legata de Germania 1935
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Primul oras din Romania care ar putea deveni pet friendly

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un producător auto global recheamă peste 120.000 de vehicule. Pericolul descoperit
  2. Pachetul 3 de măsuri fiscale: ce planuri are Guvernul și de ce se tem economiștii
  3. Samsung pregătește One UI 8.5: 9 funcții noi care schimbă complet experiența Galaxy
  4. Samsung pregătește o schimbare uriașă pe telefoanele Galaxy: cum arată noul One UI 8.5 VIDEO
  5. Cel mai mare producător de componente auto din lume, activ și în România, a anunțat un plan de restructurare care vizează desființarea a peste 13.000 de locuri de muncă
  6. Cum sunt păcăliți șoferii: cea mai comună țeapă la reparațiile mașinii
  7. Escrocii imită OLX și ePantofi pentru a fura bani și date personale. DNSC avertizează: „Fii atent la linkurile false”
  8. Ministrul Muncii susține că „întotdeauna au fost și întotdeauna vor fi” bani pentru salarii și pensii
  9. Datoria globală a atins un record istoric, depășind de trei ori PIB-ul mondial
  10. Samsung dă lovitura pe zona mid-range: Galaxy A36 și A56 primesc ediții limitate în culori fresh și prețuri mai mici