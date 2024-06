Scandalul care zdruncină industria auto. Cel mai mare producător de mașini al lumii este din nou în prim-plan, după multiple nereguli în anii trecuți

Compania japoneză Toyota Motor Corp, cel mai mare producător de automobile din lume, este în centrul unui scandal privitor la date despre siguranță manipulate sau greșite. Autoritățile nipone au descins marți, 4 iunie, la sediul corporației, iar patru alți mari producători au recunoscut că au folosit date false. Industria auto a fost lovită în ultimii ani de multiple scandaluri care au afectat reputația producătorilor, începând de la cazul arhicunoscut al Volkswagen AG din 2015. Pentru Toyota, acesta este doar ultimul caz într-un șir de scandaluri în care a fost implicată recent corporația.

Toyota a oprit producția pentru trei modele - Corolla Fielder, Corolla Axio și Yaris Cross, conform BBC. Ceilalți producători vizați sunt Honda Motor Co Ltd, Mazda Motor Corp, Yamaha Motor Co Ltd și Suzuki Motor Corp.

Companiile sunt acuzate de multe nereguli, printre care modificări ilegitime la mașinile folosite în testele de siguranță, transmiterea de date false, modificarea programelor care controlează motorul, introducerea de informații false în rapoartele care vizează testele și desfășurarea evaluărilor în condiții nepotrivite, conform Japan Times. Momentan, nu există suficiente detalii despre gravitatea faptelor, scrie sursa citată, adăugând că probabil performanța și siguranța vehiculelor nu sunt afectate.

Într-un comunicat, corporația transmite că a găsit șase cazuri în care testele pe șapte dintre modelele sale au fost făcute folosind "metode care diferă de standardele definite de autoritățile naționale", dar subliniază că "performanța este conformă cu cerințele legale, însemnând că șoferii pot continua să folosească vehiculele".

Mazda a dezvăluit luni, 3 iunie, că nu a testat cum trebuie motoarele de la modelele sale, Roadster RF și Mazda 2, și a oprit temporar livrările, conform CNN. În plus, pentru două modele care nu mai sunt în producție – Atenza și Axela -, testele de impact au fost falsificate; în aceste cazuri, supraveghetorii folosiseră un declanșator cu numărătoare inversă pentru airbaguri, în loc să testeze propriu-zis senzorul de la bord.

Scandaluri de falsificare de date

Pentru Toyota, nu este prima oară când este în prim-plan din cauza testelor. Două companii subsidiare au fost implicate în ultimii ani în scandaluri similare.

Daihatsu Motor Co Ltd, o companie deținută în majoritate de Toyota încă din 1998, a dezvăluit în aprilie anul trecut că a falsificat teste de impact lateral pentru 88.000 de mașini, conform Reuters. Cele mai multe dintre aceste vehicule erau modele de Toyota Yaris, iar reprezentanții companiilor au spus că modificările făcute la portieră pentru a obține rezultate favorabile la evaluare nu au ajuns și la mașinile livrate clienților.

În urma acestui scandal, Daihatsu a lansat o investigație, condusă de un grup independent de experți. Publicat la finalul anului trecut, raportul vorbea de probleme datând inclusiv din 1989, iar experții subliniau că numărul acestor încălcări de reguli a crescut începând cu 2014. Grupul a găsit peste 170 de cazuri de probleme de procedură, printre care modificări și ajustări ilegitime, peste 140 de declarații false și trei cazuri de manipularea a datelor.

Cu un an înainte, atenția s-a îndreptat spre producătorul de camioane și autobuze Hino Motors Ltd, o subsidiară a Toyota încă din 2001. În august 2022, producătorul a anunțat că o investigație a autorităților e la transporturi a găsit un grup de 74.000 de mii de vehicule pentru care compania a falsificat testele de emisii și eficiență a combustibilului, ducând totalul vehiculelor afectate la peste 640.000, conform Reuters. Înainte, o investigație susținută de conducerea companiei a spus că există dovezi de falsificare a rezultatelor încă din octombrie 2003, conform agenției de presă.

Rămâne de văzut dacă și ce consecințe vor fi pentru gigantul auto japonez. În 2021, Toyota a fost de acord să plătească 180 de milioane de dolari pentru a finaliza o investigație a procurorilor americani. Compania fusese acuzată că nu a respectat cerințele legale pentru a informa autoritățile de defectele legate de emisii pentru un deceniu, din 2005 până cel devreme în 2015, conform Wall Street Journal.

Industria auto este mai des în atenția publică din 2015, când un scandal uriaș a pornit de la faptul că Volkswagen a fost găsit ca folosind dispozitive de trișare la testele de emisii de noxe, ajungând ca evaluările făcute în SUA pe mașinile sale diesel să fie sub maximul legal, dar de 40 de ori mai mici decât în condițiile reale de drum. Doar în Statele Unite, gigantul german avea o notă de plată de aproximativ 20 de miliarde de dolari la începutul lui 2017, pentru cazuri civile și penale intentate de autorități, dar și de pe urma înțelegerilor făcute cu șoferi care intentaseră acțiuni colective, conform New York Times.