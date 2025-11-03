Marea greșeală pe care o fac românii când vor să-și cumpere mașină second-hand. Titi Aur: „O problemă!”

Prețurile au explodat în ultimii ani la toate produsele și serviciile și tot mai mulți români se orientează către achiziții de mașini la mâna a doua. Titi Aur, celebrul pilot de curse, multiplu campion național, a explicat care sunt cele mai frecvente greșeli ale necunoscătorilor atunci când vor să facă achiziții.

Subiectivismul și compromisurile reprezintă, de multe ori, un obstacol în calea cumpărătorilor care vor neapărat să-și cumpere mașina mult dorită, la „super preț”.

„Un cumpărător mai are o problemă: de obicei, nu se duce la o mașină pe care nu o agreează. El se duce la o mașină care-i place. Devine extrem de subiectiv atunci când constată anumite probleme la mașina respectivă, dar trece peste ele, spune că ‘nu contează atât de mult’”, a declarat Aur, pentru Ziare.com.

Avertismentul lui Titi Aur pentru românii care vor să-și cumpere mașini la „SH”

Până la momentul în care vânzătorul și cumpărătorul ajung să-și strângă mâna trebuie bifate multe criterii privind calitatea produsului, avertizează expertul auto.

„Un specialist corect nu e subiectiv, pentru că se gândește la partea mecanică: schimbătorul, cum frânează, pune o frână și lasă volanul liber într-o zonă sigură, să vadă dacă mașina trage într-o parte, dacă scârțâie sau nu, dacă frâna e sau nu eficientă. Pe urmă se uită la cât de uzate sunt plăcuțele, dar și discurile, pentru că și acolo îți dai seama în funcție de kilometri, cum a fost condusă mașina. Contează foarte mult cum a fost întreținută, exploatată o mașină. Nu toate mașinile care au, să spunem, 50.000 de kilometri reali, că sunt toate la fel de uzate. O mașină poate fi într-o stare proastă, alta poate fi într-o stare impecabilă, în funcție de cum a fost întreținută și exploatată”, a mai punctat expertul.

