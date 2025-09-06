Mașina îți va spune singură dacă ești prea bătrân ca să mai conduci. Un gigant auto din SUA a brevetat sistemul care te judecă în mers

Autor: Constantin Dimitriu
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 11:32
83 citiri
Mașina îți va spune singură dacă ești prea bătrân ca să mai conduci. Un gigant auto din SUA a brevetat sistemul care te judecă în mers
Bătrân la volan FOTO Grok AI

Până la ce vârstă poate o persoană să conducă în siguranță este o discuție aprinsă în foarte multe țări de pe glob, care se confruntă cu o îmbătrânire accentuată a populației. Îmbătrânirea aduce cu sine și un declin cognitiv, care se răsfrânge și asupra abilităților din spatele volanului. Dar, în același timp, pentru multe persoane vârstnice, mașina oferă libertate și mobilitate, mai ales dacă locuiesc departe de marile orașe. Dar, într-un viitor nu foarte îndepărtat, automobilul ar putea spune singur dacă șoferul mai este sau nu capabil.

General Motors dezvoltă o tehnologie care să ajute la luarea acestei decizii incomode. Inginerii producătorului auto au solicitat un brevet pentru un sistem care ar ajuta la determinarea dacă șoferii mai în vârstă pot sau nu să conducă în siguranță o mașină. Acesta va folosi atât datele vehiculului, cât și cele ale șoferului pentru a face decizia și a genera un „scor de pensionare a șoferului”. Acesta va notifica șoferii cu privire la performanța lor, ceea ce sună destul de brutal, dar, având în vedere modul în care unii oameni conduc, este, de asemenea, absolut necesar.

Când mașina te judecă

Inginerii spun că noul sistem al GM se bazează pe o gamă cuprinzătoare de informații, care includ monitorizarea timpilor de reacție ai șoferului, a ochilor închiși și a semnelor de oboseală, conform brevetului analizat de Automotive News. De asemenea, va determina dacă șoferul folosește semnalizatorul în mod corespunzător și dacă respectă semnele rutiere. Sistemul poate include și alte lucruri, cum ar fi afecțiunile medicale și dacă alte persoane au depus plângeri cu privire la stilul de condus al șoferului vizat. Sistemul va putea spune dacă abilitățile de șofer ale cuiva se îmbunătățesc sau se înrăutățesc în timp. De fapt, va detecta chiar și cât de des te claxonează alți șoferi, ceea ce înseamnă că de fiecare dată când claxonezi pe cineva, ești cu un pas mai aproape de a ieși de pe șosea.

Odată ce scorul este calculat de sistem, acesta va genera un raport cu recomandări pentru șofer. De asemenea, va notifica o persoană de contact desemnată despre scor. Sunt sigur că acest lucru nu va face ca decizia de a renunța la chei să fie mai puțin dureroasă sau stânjenitoare, dar teoretic ar trebui să fie utilă în îndrumarea oamenilor în direcția corectă.

Există o piață în creștere pentru acest tip de tehnologie, scrie Jalopnik.com. În 2022, existau aproape 52 de milioane de persoane de 65 de ani și peste cu permis de conducere în SUA, potrivit AutoNews. Aceasta reprezintă o creștere de 77% în ultimele două decenii, ceea ce înseamnă că oamenii nu renunță la mașinile lor, în ciuda înaintării în vârstă.

Conform unui studiu din 2024 realizat de AAA, echivalentul american al ACR, seniorii trăiesc dincolo de capacitatea lor de a conduce în siguranță, ceea ce este cel puțin îngrijorător. Din această cauză, aceștia trebuie să își planifice pensionarea din domeniul șoferului în același mod în care trebuie să își planifice și una financiară.

În general, permisul de conducere nu are o limită superioară de vârstă. Dar multe țări cer înnoirea lui din ce în ce mai des, după depășirea vârstei de 70 sau 80 de ani, plus o serie de analize medicale.

Vești proaste pentru români. Din 2026 cresc impozitele pentru mașini și locuințe. Cât vor plăti șoferii în funcție de categoria auto
Vești proaste pentru români. Din 2026 cresc impozitele pentru mașini și locuințe. Cât vor plăti șoferii în funcție de categoria auto
Din 2026, românii vor plăti impozite mai mari pe autoturisme și pe locuințe. Persoanele care au mașini ce poluează puternic ar putea plăti de 3 ori mai mult. Cât despre proprietarii de...
Pe piața RCA s-ar putea consemna încă un faliment, similar celor ale City Insurance şi Euroins, avertizează Confederația Transportatorilor
Pe piața RCA s-ar putea consemna încă un faliment, similar celor ale City Insurance şi Euroins, avertizează Confederația Transportatorilor
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) susţine că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ascunde un nou pericol de faliment pe piaţa RCA, după...
#masini, #industria auto, #general motors, #permis de conducere , #masini
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe ganduri si a luat decizia. Casa Alba a confirmat oficial
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Nu s-a mai intamplat asta de 25 de ani! Alcaraz si Sinner au reactionat, cand au aflat ce decizie a luat Donald Trump

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mașina îți va spune singură dacă ești prea bătrân ca să mai conduci. Un gigant auto din SUA a brevetat sistemul care te judecă în mers
  2. Pe piața RCA s-ar putea consemna încă un faliment, similar celor ale City Insurance şi Euroins, avertizează Confederația Transportatorilor
  3. Hardtop Toyota Hilux: soluția pentru problemele tale
  4. Fundația Bog’Art oferă burse Upgrade de 8000 de euro tinerilor cu rezultate școlare foarte bune
  5. Care sunt circuitele din România pe care pasionații se pot bucura de viteză
  6. Locuitorii din Greenfield insistă să aibă al doilea drum de acces, prin Pădurea Băneasa. Reacţia ministrei Mediului
  7. Cum procedezi în cazul unui accident major?
  8. "Nu poți să vii în șlapi sau ca la piață". Avertismentul în scris al unui ministru din Guvernul Bolojan privind ținuta subordonaților la birou
  9. Noi dezvăluiri șocante făcute de ministra Mediului. Cum au încasat 13 directori Romsilva bonusuri de pensionare de un milion de euro, în ultimii 2 ani
  10. România, al doilea avans PIB din UE! Industria, agricultura, comerțul și intermedierile financiare nu au contribuit la creștere