O tânără de 25 de ani este mecanic auto și reface motoare. Lista mașinilor pe care nu le recomandă niciodată: „Sunt scumpe de reparat și nu rezistă mult” VIDEO

Autor: Bogdan Atanasiu
Joi, 28 August 2025, ora 18:17
0 citiri
O tânără de 25 de ani este mecanic auto și reface motoare. Lista mașinilor pe care nu le recomandă niciodată: „Sunt scumpe de reparat și nu rezistă mult” VIDEO
Daimee Rosales FOTO Instagram

O tânără de 25 de ani a devenit celebră pe internet cu un videoclip viral despre schimbarea uleiului și are acum peste jumătate de milion de urmăritori pe TikTok.

Daimee Rosales are trei obiective: să fie un mecanic priceput, un model de urmat și să-și păstreze pătrățelele de pe abdomen.

Primul clip o arăta atârnând sub o mașină, făcând exerciții pentru abdomen ca și cum atelierul ar fi fost sala ei de sport. Asta explică și cum și-a atins al treilea obiectiv, unii fani glumind că pătrățelele ei ar putea fi folosite pe post de cheie dinamică.

Dar videoclipurile atrăgătoare sunt mai mult decât o imagine frumoasă: sunt o modalitate de a educa un public mai larg și mai tânăr despre mașini — în special femei, care deseori au de suferit din cauza mecanicilor sexiști.

Pe canalul ei, Rosales oferă sfaturi despre mașini, face glume despre cultura mecanicilor și realizează filmulețe de tip lip-sync — majoritatea filmate în atelierul auto al tatălui ei. Acest lucru a ajutat-o să devină un model de urmat.

Ea își perfecționează constant abilitățile, inclusiv demontând și reconstruind motoare CVT Nissan, cunoscute pentru cât de complicate sunt.

Astfel de abilități sunt foarte căutate în industria auto și pot aduce mecanicilor experimentați venituri consistente — însă Rosales, originară din Toronto, insistă să taxeze corect clienții, mai ales pe cliente.

„Eu și tata avem clienți multe femei care vin la atelierul nostru”, a declarat ea pentru Daily Mail. „Nu le vom suprataxa niciodată. Vreau să îmi fac treaba și să mă asigur că este plătită la un preț corect.”

Experiența ei îi oferă multe informații despre cele mai fiabile mașini și despre câtă întreținere vor necesita pe termen lung.

Pentru șoferii care vor să evite vizitele la atelier în afară de schimburile de ulei și rotația anvelopelor, Rosales nu se încurcă în cuvinte când este întrebată ce mașini nu ar recomanda niciodată.

Ford, Volkswagen și Chevy”, a spus ea răspicat.

Recomandarea ei ar putea fi o veste proastă pentru milioane de americani: Ford deține de ani de zile titlul de cel mai bine vândut vehicul, cu pickup-ul F-150, care costă între 37.000 € și 79.000 €.

GM, compania-mamă a Chevrolet, este cel mai popular brand auto din SUA. Rivalul F-150, Silverado, la prețuri similare, se vinde și el în sute de mii de unități anual.

Între timp, Volkswagen este al doilea cel mai popular brand auto din lume.

Însă, dincolo de mașinile de bază, Rosales spune că șoferii ar trebui să evite mașinile europene de lux dacă vor fiabilitate.

BMW-urile sunt distractive de condus, dar să deții unul? Nu e o idee bună”, a spus ea. „Sunt scumpe de reparat și nu rezistă mult.” Ea a adăugat că cele mai slabe mărci la capitolul fiabilitate sunt mașinile de lux importate, precum Jaguar, Audi, Mercedes și Land Rover.

De asemenea, ea i-a sfătuit pe șoferi să evite mașinile electrice din cauza costurilor mari ale bateriilor, care pot ajunge la mii de euro — mai ales în regiunile cu ierni reci.

În schimb, Rosales a vorbit cu multă apreciere despre companii bine cunoscute pentru fiabilitate, precum Toyota și Honda.

„Sunt extrem de ușor de reparat”, a spus ea.

Multe dintre opiniile ei se aliniază cu ceea ce au declarat și alți mecanici pentru Daily Mail.

În iulie, Scotty Kilmer, un mecanic popular pe YouTube, cu 50 de ani de experiență, a spus că șoferii ar trebui să evite camioanele Ford și Chevy.

Jon Ling, mecanic cu 30 de ani de experiență, a avut sfaturi similare.

Despre cei care deja conduc mașinile cu probleme, Rosales spune că mulți proprietari ajung la reparații costisitoare ale motorului și transmisiei doar pentru că neglijează întreținerea de bază. „Mulți oameni, mai ales femeile, nu își fac schimburile regulate de ulei”, a spus ea.

„E un sfat simplu, dar face o mare diferență. În timp, lipsa întreținerii va cauza probleme majore la transmisie sau motor.”

Ea a recomandat șoferilor să respecte intervalul standard de service la fiecare 8.000 km.

Ce au descoperit inspectorii ITP din Spania, după ce au verificat Dacia Duster VIDEO VIRAL
Ce au descoperit inspectorii ITP din Spania, după ce au verificat Dacia Duster VIDEO VIRAL
Dacia Duster este un SUV ieftin, dar și fiabil, constată experții ITP din Spania. „O mașină eficientă, fiabilă și economică”, este descrierea ibericilor. Rareori depistează...
Reparațiile care necesită reparații. Motivul pentru care mii de blocuri din Capitală nu au încă apă caldă. Anunțul făcut de Termoenergetica VIDEO
Reparațiile care necesită reparații. Motivul pentru care mii de blocuri din Capitală nu au încă apă caldă. Anunțul făcut de Termoenergetica VIDEO
Termoenergetica a anunțat luni, 25 august, apariția de fisuri secundare în mai multe segmente ale conductelor de transport ale apei calde. Acestea ar fi apărut în timpul lucrărilor din...
#masini, #reparatii, #mecanic auto , #stiri magazin
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Surprize de cosmar pentru romani in Bulgaria si Grecia. "Ii insira ca pe niste vite de parca ii deporta in Siberia sau la Auschwitz"
Digi24.ro
Experienta unei romance stabilite de 12 ani in strainatate: permis de conducere in 45 de minute si pasaport in 20, direct la aeroport
DigiSport.ro
Neverosimil: Gigi Becali a spus cum s-ar fi facut transferul lui Louis Munteanu

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O tânără de 25 de ani este mecanic auto și reface motoare. Lista mașinilor pe care nu le recomandă niciodată: „Sunt scumpe de reparat și nu rezistă mult” VIDEO
  2. De ce primele 60 de minute ale zilei sunt esențiale
  3. Sănătatea sexuală, un subiect fără tabu: De ce controlul medical periodic este un act de responsabilitate
  4. Superstarul internațional Ricky Martin va concerta la București. Când este programat evenimentul
  5. Top 3 ajutoare ce nu trebuie să lipsească din bucătăria ta
  6. Cum scapi de petele albe de pe pahare și sticlă
  7. Disperarea unei românce care s-a trezit dimineața și îi dispăruse mașina din curtea cazării din Grecia. „A devenit o a doua Bulgarie?”
  8. Carmen Grebenișan, dezvăluiri despre naștere. Ce cerințe are în timpul spitalizării: „Vreau să fie prezent partenerul”
  9. 6 lucruri pe care femeile de peste 50 de ani ar trebui să le facă în fiecare zi înainte de ora 9 dimineața, conform experților
  10. Horoscop zilnic. Joi, 28 august. Zodia care se confruntă cu gelozia partenerului