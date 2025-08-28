O tânără de 25 de ani este mecanic auto și reface motoare. Lista mașinilor pe care nu le recomandă niciodată: „Sunt scumpe de reparat și nu rezistă mult” VIDEO

O tânără de 25 de ani a devenit celebră pe internet cu un videoclip viral despre schimbarea uleiului și are acum peste jumătate de milion de urmăritori pe TikTok.

Daimee Rosales are trei obiective: să fie un mecanic priceput, un model de urmat și să-și păstreze pătrățelele de pe abdomen.

Primul clip o arăta atârnând sub o mașină, făcând exerciții pentru abdomen ca și cum atelierul ar fi fost sala ei de sport. Asta explică și cum și-a atins al treilea obiectiv, unii fani glumind că pătrățelele ei ar putea fi folosite pe post de cheie dinamică.

Dar videoclipurile atrăgătoare sunt mai mult decât o imagine frumoasă: sunt o modalitate de a educa un public mai larg și mai tânăr despre mașini — în special femei, care deseori au de suferit din cauza mecanicilor sexiști.

Pe canalul ei, Rosales oferă sfaturi despre mașini, face glume despre cultura mecanicilor și realizează filmulețe de tip lip-sync — majoritatea filmate în atelierul auto al tatălui ei. Acest lucru a ajutat-o să devină un model de urmat.

Ea își perfecționează constant abilitățile, inclusiv demontând și reconstruind motoare CVT Nissan, cunoscute pentru cât de complicate sunt.

Astfel de abilități sunt foarte căutate în industria auto și pot aduce mecanicilor experimentați venituri consistente — însă Rosales, originară din Toronto, insistă să taxeze corect clienții, mai ales pe cliente.

„Eu și tata avem clienți multe femei care vin la atelierul nostru”, a declarat ea pentru Daily Mail. „Nu le vom suprataxa niciodată. Vreau să îmi fac treaba și să mă asigur că este plătită la un preț corect.”

Experiența ei îi oferă multe informații despre cele mai fiabile mașini și despre câtă întreținere vor necesita pe termen lung.

Pentru șoferii care vor să evite vizitele la atelier în afară de schimburile de ulei și rotația anvelopelor, Rosales nu se încurcă în cuvinte când este întrebată ce mașini nu ar recomanda niciodată.

„Ford, Volkswagen și Chevy”, a spus ea răspicat.

Recomandarea ei ar putea fi o veste proastă pentru milioane de americani: Ford deține de ani de zile titlul de cel mai bine vândut vehicul, cu pickup-ul F-150, care costă între 37.000 € și 79.000 €.

GM, compania-mamă a Chevrolet, este cel mai popular brand auto din SUA. Rivalul F-150, Silverado, la prețuri similare, se vinde și el în sute de mii de unități anual.

Între timp, Volkswagen este al doilea cel mai popular brand auto din lume.

Însă, dincolo de mașinile de bază, Rosales spune că șoferii ar trebui să evite mașinile europene de lux dacă vor fiabilitate.

„BMW-urile sunt distractive de condus, dar să deții unul? Nu e o idee bună”, a spus ea. „Sunt scumpe de reparat și nu rezistă mult.” Ea a adăugat că cele mai slabe mărci la capitolul fiabilitate sunt mașinile de lux importate, precum Jaguar, Audi, Mercedes și Land Rover.

De asemenea, ea i-a sfătuit pe șoferi să evite mașinile electrice din cauza costurilor mari ale bateriilor, care pot ajunge la mii de euro — mai ales în regiunile cu ierni reci.

În schimb, Rosales a vorbit cu multă apreciere despre companii bine cunoscute pentru fiabilitate, precum Toyota și Honda.

„Sunt extrem de ușor de reparat”, a spus ea.

Multe dintre opiniile ei se aliniază cu ceea ce au declarat și alți mecanici pentru Daily Mail.

În iulie, Scotty Kilmer, un mecanic popular pe YouTube, cu 50 de ani de experiență, a spus că șoferii ar trebui să evite camioanele Ford și Chevy.

Jon Ling, mecanic cu 30 de ani de experiență, a avut sfaturi similare.

Despre cei care deja conduc mașinile cu probleme, Rosales spune că mulți proprietari ajung la reparații costisitoare ale motorului și transmisiei doar pentru că neglijează întreținerea de bază. „Mulți oameni, mai ales femeile, nu își fac schimburile regulate de ulei”, a spus ea.

„E un sfat simplu, dar face o mare diferență. În timp, lipsa întreținerii va cauza probleme majore la transmisie sau motor.”

Ea a recomandat șoferilor să respecte intervalul standard de service la fiecare 8.000 km.

