Un mecanic a dezvăluit trucul pentru ștergătoarele de parbriz „pe care îl va urma toată viața”

Un mecanic a împărtășit un sfat valoros despre ștergătoarele de parbriz, despre care spune că este un truc „pe care îl va respecta toată viața”.

Uită de ideea de a cumpăra un set complet nou de ștergătoare pentru mașina ta de zi cu zi — acest truc îți va economisi atât timp, cât și bani.

Când vine vorba de întreținerea unei mașini, sunt multe lucruri la care trebuie să fii atent.

De la revizia motorului și a șasiului, până la menținerea curățeniei exterioare, toate pot costa destul de mult.

Totuși, un mecanic ingenios a împărtășit un truc simplu, dar foarte eficient, care arată că este mai ușor decât credeai să economisești bani — cel puțin când vine vorba de ștergătoarele de parbriz.

Creatorul de conținut TikTok @zavian_malloy a fost cel care a dezvăluit acest sfat surprinzător pentru mulți șoferi.

„Cumpărarea de ștergătoare de parbriz este, probabil, cea mai mare țeapă, pentru că nimeni nu-ți spune că poți înlocui doar banda de cauciuc,” a explicat el.

Poate cel mai surprinzător este faptul că, potrivit lui, această metodă costă mai puțin de jumătate din prețul unui singur ștergător complet.

„Nu doar că economisesc, dar acestea funcționează la fel de bine ca atunci când erau noi. Așa că, dacă vrei să economisești niște bani, cumpără doar benzile de cauciuc pentru lamele,” a continuat el.

Totuși, trebuie menționat că nu toate tipurile de ștergătoare permit înlocuirea doar a inserției, așa că este important să verifici înainte dacă modelul tău de mașină acceptă acest lucru, scrie supercarblondie.com.

Reacțiile șoferilor la trucul mecanicului

„Poți economisi și mai mult dacă schimbi doar ștergătorul de pe partea șoferului — ce vede pasagerul nu e treaba mea,” a glumit un utilizator.

„Doar anumite mașini permit asta, dacă nu mă înșel,” a comentat un alt pasionat auto.

„Nici nu știam că se vând benzi de cauciuc pentru lamele de ștergător,” a spus o a treia persoană, surprinsă.

