Știai că, chiar dacă ai mașină cu pornire prin buton, o poți porni fără să te urci în ea, doar folosind telecomanda? Dom Giovanni (@car_connoisseur), care împărtășește trucuri auto pe TikTok, le-a arătat recent urmăritorilor o șmecherie despre care spune că majoritatea șoferilor „probabil nu știau.” „De fapt, ai o funcție ascunsă de pornire de la distanță pe mașina ta”, explică Giovanni.

Pentru a încerca, spune el, trebuie să apeși o dată butonul de deblocare, apoi de două ori butonul de blocare, ținând apăsat la a doua apăsare.

În videoclip, Giovanni demonstrează trucul pe un Porsche, apoi îl repetă pe o Mazda și un Mercedes pentru a arăta că funcționează la mărci diferite.

„Funcție ascunsă de pornire de la distanță pe care dealerul nu ți-o spune!!!” scrie el în descriere. La momentul redactării, clipul avea deja peste 16,8 milioane de vizualizări. Este real?

Giovanni face testul pe Porsche, Mazda și Mercedes și funcționează pe toate trei. Mulți alți șoferi au descoperit același lucru.

Pe un forum dedicat Toyota Tacoma, un șofer a scris: „Nu știu dacă sunt întârziat la faza asta sau nu, dar abia am descoperit și testat pe Pro-ul meu din 2024 și merge. Credeam că doar prin aplicația Toyota poți porni mașina de la distanță.”

Acesta a explicat că aceeași combinație de apăsări (blocare–blocare–menținere) a funcționat și a adăugat: „Sper să ajute.”

Și posesorii de Chevy Bolt au observat trucuri similare.

Un proprietar a împărtășit că mașina nu pornea de la distanță decât dacă mai întâi descuia și încuia din nou. După ce a întrebat la dealer, a aflat că „pornirea de la distanță nu merge dacă mașina nu se ‘trezește’ (bip sau lumini intermitente) când apeși pe butonul de blocare,” lucru care nu se întâmplă dacă nu o deblochezi întâi.

Șoferii continuă să facă schimb de sfaturi similare pe Reddit și forumuri, așa că videoclipul viral al lui Giovanni ar putea fi doar începutul pentru descoperirea funcțiilor ascunse ale telecomenzilor auto.

Funcții ascunse pe telecomanda mașinii

Telecomanda ta probabil face mai multe lucruri decât crezi. Majoritatea șoferilor știu de închidere/deschidere uși, claxon sau pornirea motorului de la distanță, dar multe telecomenzi au funcții ascunse care pot face viața mai ușoară.

Potrivit Consumer Reports, unele permit coborârea tuturor geamurilor deodată, ideal pentru a răcori mașina într-o zi toridă. De obicei, trebuie să apeși de două ori butonul de deblocare, ținându-l apăsat a doua oară până coboară geamurile, scrie motor1.com.

Pornirea de la distanță e și ea comună, dar butonul poate fi doar un cerc cu o săgeată, fără text. Unele mașini cer combinația „blocare–apăsare start”, altele două apăsări rapide. La anumite BMW-uri, funcția e complet ascunsă, apeși butonul de blocare de trei ori rapid și motorul pornește.

Camionete precum Chevy și GMC mai noi îți permit chiar să pliezi oglinzile ținând apăsat butonul de blocare, extrem de util pe străzi înguste.

Telecomanda Tesla duce lucrurile la nivelul următor cu modul Summon, care poate scoate sau parca mașina în spații înguste în timp ce stai afară.

Iar dacă ți se descarcă bateria de la telecomandă, de obicei există o cheie mecanică ascunsă în interior. Caută un buton sau o clapetă mică ce îți permite să o scoți și să descui manual ușa.

Trucul funcționează diferit

Comentariile au arătat că rezultatele sunt variate. Mulți au glumit că nu le-a mers, dar nu e clar câți vorbeau serios.

„Am încercat pe Mercedes și a plecat singură,” a scris cineva.

„Am făcut-o și mi-a pornit cuptorul cu microunde,” a spus altul.

„Am încercat pe Range Rover Sport și acum îmi apare mesajul: ‘Mergi la dealer,’” a adăugat un al treilea.

„Nu merge pe Mercedes 2023,” a scris un altul.

Alții au fost mai clari că nu le-a funcționat.

„Am încercat pe Daihatsu Rocky din 1992 și n-a mers,” a spus un bărbat.

„Speram să am și eu un lux ascuns la mașina mea,” a recunoscut altul. „N-am avut.”

Unii au sugerat că anul fabricației contează.

„Ce an sunt mașinile astea?” a întrebat o femeie.

„Nici nu încerc pe a mea din 2003,” a spus altcineva.

„Civic-ul meu din 2013, cu bateria pe ducă, doar a râs de mine”, a scris un alt șofer.

