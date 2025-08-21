Un expert în constatarea daunelor tehnice a dezvăluit cele cinci mărci auto pe care le vede cel mai des în service pentru reparații. El i-a sfătuit pe cumpărători să le evite.

Utilizatorul de TikTok Yonatan (@yon__atan) afirmă că este expert auto certificat, cu 15 ani de experiență în industrie și cinci ani în poziția actuală de analist.

„Am vrut să fac acest video pentru a trece în revistă primele cinci mărci pe care le văd zilnic la locul de muncă, ca analist senior de daune pentru reparații mecanice”, spune el într-o postare recentă.

„Aceste mărci eu le-aș recomanda să fie evitate și să nu fie cumpărate — decât dacă aveți un contract complet pentru acoperirea defecțiunilor mecanice,” a adăugat el. „Văd aceste mărci zi de zi, în număr mare.”

Nr. 5: Volkswagen și Audi

Volkswagen și Audi intră pe locul 5 deoarece Yonatan primește un volum ridicat de solicitări pentru reparații mecanice.

„Deși văd un volum mare de reclamații pentru aceste mărci, nu le văd pentru defecțiuni catastrofale”, explică el. „Mai degrabă sunt probleme de întreținere decât ceva grav.”

Cele mai frecvente: scurgeri de ulei și lichide, capace de distribuție superioare, băi de ulei, capace de supape – care la aceste modele sunt integrate în chiulasă, o lucrare complicată și costisitoare.

La Ford, principala problemă o reprezintă defecțiunile la mecanismul de reglare a supapelor din motoarele EcoBoost, potrivit acestuia.

„Îmi spuneți că ați cumpărat un Raptor EcoBoost și imediat cum l-ați luat de pe platformă deja face zgomote? E incredibil pentru mine.”

Yonatan spune că întâlnește frecvent ambreiaje defecte, precum și pătrunderea lichidului de răcire în motoarele EcoBoost cu patru cilindri – ceea ce impune schimbarea completă a motorului.

„Alte probleme la Ford, în afară de scurgeri de ulei și suspensie: am văzut scurgeri de ulei în turbine la EcoBoost cu șase cilindri, pompe de apă defecte – multe probleme legate de distribuție”, a adăugat el.

Nr. 3: General Motors

„Om de GM”, Yonatan spune că îl doare să recunoască faptul că marca l-a dezamăgit în ultimii 6-7 ani.

„Nu există nicio scuză pentru acel producător”, afirmă, referindu-se la problema de zeci de ani cu sistemul Active Fuel Management (AFM, sistemul de optimizare a consumului de combustibil) și cu arborii cu came și tacheții.

„Și totuși nu au rezolvat problema. Au dat vina pe EPA, pe oricine. Dar GM a avut suficient timp să o remedieze și nu a făcut-o.”

El însuși a avut un Silverado 2019 și spune că transmisia cu 8 trepte era problematică din prima zi.

„GM are multe probleme pe care refuză să le repare. Le vezi mereu, dar nu le repară. Preferă să plătească penalitățile decât să remedieze problema.”

Nr. 2: Stellantis

Stellantis este compania-mamă pentru Dodge, Chrysler, Fiat, Jeep, Ram și Alfa Romeo.

În opinia lui Yonatan, toată gama este „pur și simplu gunoi. N-aș deține niciodată un Mopar second-hand, decât dacă ar fi un SRT Hellcat, pentru că la acelea nu văd prea multe probleme.”

Dar la motoarele 3.6 Pentastar și 5.7 Hemi? „Nu, mulțumesc.”

„Probleme cu răcitoarele de ulei, galerii de evacuare, bătăi la distribuție, transmisii, radiatoare, condensatoare – lista e lungă. În plus, probleme electronice, radiouri care se exfoliază. Prea multe defecte de calitate, nu are sens. Știu că piesele lor sunt ieftine, dar sunt pur și simplu proaste. Nici rețeaua de dealeri nu e grozavă.”

Nr. 1: Kia / Hyundai

Cumpărătorii americani ar trebui să fie extrem de precauți înainte de a achiziționa un Kia sau Hyundai, avertizează Yonatan.

Într-un video anterior, a primit comentarii de la cumpărători europeni care spuneau că Kia e mult mai bună în afara SUA.

„Aici primești o garanție de 10 ani sau 160.000 de km pentru primul proprietar. După ce expiră, scade la 5 ani și 96.000 de km.”

„Am de gestionat atât de multe reclamații legate de motor încât nici nu e amuzant. Motoare, transmisii, electronice, probleme generale de calitate la Kia/Hyundai.”

Cele mai frecvente: biele și cuzineți, lanțuri de distribuție, roți dințate de arbore cu came care duc la avarii grave, consum excesiv de ulei, depuneri de carbon. „Lista nu se mai termină cu aceste motoare defecte.”

Concluzia lui: dacă totuși vrei să cumperi, ia cea mai bună garanție disponibilă, scrie motor1.com.

