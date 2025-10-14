Verificare RAR rapidă pentru mașini second hand: investiția de 33 de lei care te poate scuti de pierderi uriașe

Marti, 14 Octombrie 2025, ora 16:21
Atunci când cauți mașini de vânzare, mai ales din categoria autovehiculelor rulate, o decizie corectă începe cu o informare completă. O simplă verificare prin Registrul Auto Român (RAR), realizată prin platforma AiDaune.ro, poate face diferența între o achiziție inspirată și o investiție riscantă. Pentru doar 33 de lei, poți obține un raport complet și detaliat, emis pe baza datelor RAR, care îți oferă o imagine clară asupra istoricului mașinii.

Ce poți afla gratuit prin RAR

Înainte de a solicita raportul complet, platforma oferă o serie de verificări gratuite, utile pentru a elimina rapid anunțurile dubioase. Prin introducerea seriei de șasiu (VIN), afli dacă autovehiculul este înregistrat în baza de date RAR, dacă are Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) emisă în România și dacă figurează ca furat în baza Poliției Române. Tot gratuit poți vedea dacă există daune raportate anterior. Aceste verificări inițiale sunt esențiale pentru a filtra anunțurile și pentru a evita capcanele din piața auto.

Ce conține raportul complet RAR

Pentru suma de 33 de lei, raportul furnizat prin AiDaune.ro îți oferă o imagine completă și verificată oficial asupra mașinii. Informațiile cuprind:

  • Date tehnice detaliate din CIV: model, marcă, an de fabricație, capacitate cilindrică, putere, greutate maximă, dimensiuni ale roților și alte detalii utile pentru confirmarea datelor din anunț. Acest set de informații formează baza unui veritabil istoric auto verificat și sigur.
  • Kilometrajul înregistrat la fiecare inspecție ITP, conform bazei de date Rarom, oferind posibilitatea de a depista eventuale modificări sau falsuri la bord.
  • Detalii despre ITP, cu data ultimei verificări și a următoarei expirări, pentru a anticipa costurile viitoare.
  • Țara de proveniență, informație care contribuie la o mai bună înțelegere a istoricului autovehiculului și a modului de utilizare.

Toate aceste date sunt structurate într-un format clar, ușor de analizat, astfel încât să poți compara mai multe mașini second hand sau mașini în rate înainte de a lua o decizie finală.

Cum soliciți raportul RAR

Procesul este simplu și rapid. Accesezi platforma AiDaune.ro, introduci seria VIN și alegi verificările gratuite disponibile. Dacă dorești informații complete, achiți raportul, care este generat în câteva secunde. Serviciul este valabil pentru autoturisme, motociclete, autoutilitare, ATV-uri sau remorci. Este important de menționat că baza de date RAR conține informații doar pentru autovehiculele cu CIV emis în România. Pentru o mașină adusă din străinătate, sistemul te informează imediat dacă există sau nu date disponibile.

De ce merită să plătești 33 de lei pentru raportul complet

Suma modică oferă acces la informații esențiale, care pot preveni pierderi de mii de euro. Prin raportul complet, ai acces la un raport detaliat, bazat pe surse oficiale, care îți permite să identifici informații ascunse, kilometraj falsificat sau probleme tehnice majore. În plus, aceste informații pot fi folosite pentru o negociere corectă sau pentru a evita o achiziție riscantă.

Transparență totală în procesul de cumpărare

Raportul emis prin AiDaune.ro oferă un nivel ridicat de transparență și se bazează pe date verificate din Registrul Auto Român. Prin combinarea acestui instrument cu o inspecție vizuală, o probă de drum și o verificare la un service autorizat, poți lua o decizie de cumpărare complet informată. Astfel, reduci riscul de a cumpăra o mașină cu probleme grave, reparații ascunse sau daune structurale.

O alegere care-ți oferă protecție

Investiția într-un raport complet de la AiDaune.ro nu este o cheltuială, ci o măsură de protecție. Pentru doar 33 de lei, ai acces la un istoric verificat, la date oficiale RAR și la o imagine reală a autovehiculului dorit. Într-o piață auto tot mai complexă, informația corectă devine cea mai sigură formă de garanție.

Cu AiDaune.ro, fiecare achiziție auto devine o decizie bazată pe fapte, nu pe promisiuni.

Producătorii auto germani discută cu Friedrich Merz ridicarea interdicției pentru motoarele termice. Aceste propulsoare ar urma să fie interzise în UE după 2035
Producătorii auto germani discută cu Friedrich Merz ridicarea interdicției pentru motoarele termice. Aceste propulsoare ar urma să fie interzise în UE după 2035
Cancelarul german Friedrich Merz a convocat joi, 9 octombrie, producători, furnizori, sindicate și reprezentanți ai landurilor unde automobilele reprezintă un pilon economic pentru a discuta...
„Meseriile viitorului”. Locurile de muncă imune la „boom-ul” inteligenței artificiale: Reziliente și bănoase
„Meseriile viitorului”. Locurile de muncă imune la „boom-ul” inteligenței artificiale: Reziliente și bănoase
Microsoft a publicat o listă cu top 40 de locuri de muncă cele mai puternic amenințate de inteligența artificială. Totodată, gigantul digital a aflat și care sunt cele mai reziliente...
