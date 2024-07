Muzeul Brukenthal expune zeci de obiecte masonice de patrimoniu care au aparținut primei Loje Masonice din Sibiu

Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, care deține ”cea mai importantă și bogată colecție de obiecte masonice din România”, anunță deschiderea primului modul expozițional al unui templu francmasonic, în incinta Muzeului de Istorie Casa Altemberger, în cadrul expoziției „Prietenia și iubirea pentru oameni”, dedicată activității primei Loje Masonice din Sibiu. În noul cadru expozițional va fi reliefată și activitatea Baronului Samuel von Brukenthal, fondatorul muzeului și unui dintre reprezentanții de marcă ai francmasoneriei în România, potrivit unui comunicat transmis de muzeu.

”Suntem singurul muzeu din România cu cea mai vastă colecție: artă europeană, artă românească, istorie, istorie naturală, istorie a farmaciei, carte, desene, artă contemporană, fotografie, colecție cinegetică ș.a. Avem și cea mai importantă colecție de piese masonice din România și consider că avem un motiv în plus să realizăm și să ne actualizăm expozițiile cu un limbaj nou, cu piese interesante, cu date importante, cu povești, cu lucruri care suscită interesul. (...) Acum, într-o sală generoasă din Muzeul de Istorie Casa Altemberger am realizat această nouă expoziție permanentă, urmând ca încet-încet să refacem întreaga expoziție de bază. Despre originea și scopul francmasoneriei s-a scris enorm de-a lungul timpului şi cu toate acestea subiectul a rămas, până în prezent, unul extrem de controversat. Oricum ar fi, începutul masoneriei organizate este plasat fără echivoc, de toată lumea, în anul 1717, odată cu întemeierea Marii Loji Unite a Angliei. De asemenea, simbolic, toatăviaţa lui, Brukenthal a întruchipat aplicarea în practică a principiilor francmasonice”, a declarat mangerul interimar al Muzeului Brukenthal, Alexandru Chituță.

Punctul de atracție al expoziției de la Sibiu va fi activitatea Lojei Masonice sibiene, care a activat încă din secolul al XVIII-lea.

”Prin politica personală a Baronului Brukenthal, francmasoneria reușea să își îndeplinească rolul de dezvoltare și educație a societății. Este evident că Brukenthal a căutat să întărească și să se folosească de prietenia care îi unea pe frații-membri, atât în sfera lui privată cât și în plan profesional, pentru a-și asigura colaboratori de încredere. Activitatea lojei de la Sibiu atestată între anii 1749-1790 este un punct central al expoziției. În acești patruzeci de ani, în lojele francmasonice transilvănene și în cele afiliate au pătruns aproape 350 de membri, loja sibiană devenind una dintre cele mai de seamă ale monarhiei habsburgice din secolul al XVIII-lea. Din rândurile ei făceau parte majoritatea personalităților transilvănene. Așadar, această nouă expoziție este și o recuperare a unei părți din istoria orașului nostru. Este o expoziție pe care am realizat-o împreună cu colega mea, Raluca Maria Frîncu, și am dovedit amândoi că nu trebuie să faci parte din loja francmasonică pentru a cerceta și a realiza o nouă expoziție care cred eu va fi foarte interesantă pentru public”, a mai adăugat managerul muzeului.

Bazele Lojei masonice sibiene ”St. Andreas zu den drei Seeblättern / Sf. Andrei la cele trei frunze de nufăr” s-au pus în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. A fost fondată nouă studenți sași care au fost membri ai lojelor masonice din centrele în care și-au desăvârșit studiile, respectiv în Dresda, Erlangen, Jena și Tübingen.

După ce au revenit la Sibiu, aceștia au înființat, în anul 1767, Loja Sf. Andrei la cele trei frunze de nufăr, al cărei scop principal era propagarea Iluminismului.

Loja sibiană a avut o activitate intensă în domeniul publicistic și literar, prin susținerea cercetărilor în vederea apariției unor lucrări legate de geografia și istoria Transilvaniei. Sub îndrumarea membrilor lojei s-au constituit prima colecție de minerale și cercul de lectură și s-au pus bazele unei biblioteci științifice.

Baronul Samuel von Brukenthal, guvernator al Transilvaniei din 1777, era mason. Mai întâi în Loja Aux Trois Canons, înființată la Viena, apoi într-o nouă lojă, la Halle, numită Aux Trois Clefs d’Or (La cele trei chei de aur), în care a deținut funcția de maestru de scaun.

”Din perioada în care era membru activ al lojei din Halle se păstrează medalia memorială, bătută cu ocazia fondării lojei masonice Aux Trois Clefs dʼOr din Halle, în care baronul Samuel von Brukenthal, pe lângă faptul că a fost unul dintre întemeietori, a deținut și funcția de Venerabil”, potrivit comunicatului transmis de muzeu.

Muzeul Național Brukenthal deține o colecție de obiecte masonice ”remarcabilă prin vechimea, varietatea și numărul mare de piese păstrate”.

”Printre cele peste 170 de obiecte înregistrate sunt colane ale membrilor, însemne de grad, eșarfe, șorțuri, mănuși, sigilii, obiecte de ritual (ciocane, urne de vot și un craniu). Conform însemnărilor realizate de custozii muzeului în registrele de inventar, cea mai importantă achiziție datează din anul 1869. Atunci s-au cumpărat de la Julius Sigerus, cu 150 de coroane, obiecte și documente care au aparținut lojei sibiene, pe care acesta le moștenise de la Karl Sigerus, ginerele lui Martin von Hochmeister cel Tânăr. La sfârșitul secolului al XIX-lea, au mai intrat în colecție obiecte masonice, donate de Friedrich Hochmeister, Friedrich Schuller von Libloy, Adolf von Hochmeister și Gustav Bedeus”, precizează conducerea muzeului din Sibiu.

Vernisajul expoziției permanente „Prietenia și iubirea pentru oameni” a avut loc vineri, 12 iulie, la Muzeul de Istorie Casa Altemberger din Sibiu.

