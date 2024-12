Cine este câștigătoarea „MasterChef România”. Tragedia vieții Georgianei Ene: a descoperit că are cancer VIDEO

Georgiana Ene, câștigătoarea „MasterChef România 2024”, are o poveste de viață impresionantă și plină de provocări. În vârstă de 45 de ani, câștigătoarea „MasterChef România” este Sales Manager și locuiește în Barcelona de opt ani, după ce și-a petrecut copilăria și adolescența în București. Originară din Slatina, ea s-a mutat în capitală la vârsta de doi ani.

Cine este Georgiana Ene, câștigătoarea „MasterChef România”. Are o poveste impresionantă

Un moment definitoriu în viața Georgianei Ene a fost lupta sa cu cancerul, o experiență dificilă prin care a trecut în urmă cu șase ani. Această încercare a transformat-o profund, întărindu-i determinarea și perspectiva asupra vieții. În urma acestei bătălii, câștigătoarea „MasterChef” a adoptat un motto inspirat: "The sky is the limit", reflectând dorința ei de a trăi viața la maxim și de a-și atinge toate obiectivele.

„Îți schimbă cumva felul în care vezi viața, pentru că îți dai seama că ai ajuns la un punct la care se poate termina tot și n-ai făcut ce ți-ai dorit. Te face să înțelegi că viața e scurtă și trebuie să o trăiești la maximum”, a mărturisit Georgiana Ene momentul în care a aflat că are cancer și că poate să moară din cauza bolii nemiloase. Câștigătoarea „MasterChef” nu a renunțat, a luptat cu toate puterile, așa că a început să facă lucruri pe care nu a reușit să le facă până în acel moment.

Ads

Pe lângă pasiunea pentru gătit, Georgiana Ene iubește să călătorească și a vizitat peste 50 de țări, unde a experimentat diverse preparate culinare tradiționale. La „MasterChef”, ea a impresionat jurații cu creativitatea și curajul ei, pregătind un gazpacho de pepene cu ton, o combinație riscantă, dar apreciată pentru inventivitate.

În finala „MasterChef”, Georgiana Ene a fost nevoită să dea proba pentru aperitiv, fel principal și desert, astfel că a ales: scoici Saint Jacques, rață cu piure de sfeclă și exotic garden (crocant din pastă de susan negru, fructul pasiunii și mango și sponge de matcha).

Ads

Visul Georgianei este să deschidă un restaurant propriu, un "Chef's Counter", cu minim o stea Michelin, iar participarea la MasterChef reprezintă un pas important către realizarea acestui vis. De asemenea, Georgiana a mai fost prezentă în lumina reflectoarelor în 2012, când a participat la "Vocea României", deși nu a trecut de audițiile pe nevăzute​.

Preparatul cu care Georgiana Ene a câștigat „MasterChef România 2024”

Succesul Georgianei Ene, câștigătoarea „MasterChef”, se datorează faptului că nu s-a comparat niciodată cu vreun alt concurent și a încercat ca fiecare preparat să atingă perfecțiunea. Chefii Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea au apreciat-o, iar preparatul din ultima seară din concurs i-a adus marele premiu de 75.000 de euro.

Ads

Georgiana Ene a gătit în finala „MasterChef” gazpacho de pepene cu ton, o delicatesă greu de obținut, însă pe care a reușit să o prepare ca la carte, căci până și pretențioșii jurați au rămas impresionați.

„Din punctul meu de vedere, tu chiar ești material de MasterChef!”, i-a spus Florin Dumitrescu în momentul în care i-a înmânat șorțul.

Ads