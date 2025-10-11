Un cunoscut chef critică dur jurații de la MasterChef: „Prost regizat, concurenții sunt jigniți indirect”

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 17:25
464 citiri
Un cunoscut chef critică dur jurații de la MasterChef: „Prost regizat, concurenții sunt jigniți indirect”
„MasterChef România” este prezentată de Gina Pistol. FOTO: PRO TV

Un val de controverse a cuprins emisiunea „MasterChef” România după ce chef Nicolaie Tomescu și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care jurații tratează concurenții.

Celebrul bucătar susține că atitudinea lui Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu poate fi adesea jignitoare, iar participanții, pasionați de gătit, dar fără pregătire profesională, nu ar trebui comparați cu maeștri bucătari.

Nicolaie Tomescu a explicat pe rețelele sociale că felurile de mâncare prezentate în concurs sunt evaluate într-un mod care poate afecta concurenții emoțional:

„Seara asta Masterchef m-a dezamăgit total… Poate nu înțeleg eu formatul, poate eu sunt ceva mai înțelegător, dar să ai o atitudine de genul când jurizezi niște farfurii indiferent de cât de bune sau de proaste sunt, e de neacceptat! Înainte de toate ține cont de faptul că oamenii înscriși la concurs sunt români care nu au de-a face cu specialitățile din pește și fructe de mare. Nu poți să vii să le dai astfel de ingrediente și apoi să ai niște așteptări ca de la niște bucătari profesioniști. Cu părere de rău, dar nu mă uit la un show culinar ci la unul de stand-up comedy prost regizat în care concurenții sunt jigniți indirect!”

Ulterior, acesta a revenit cu un mesaj mai amplu, subliniind efectele negative ale comportamentului juraților:

„Ahhhh, stați că asta m-a scos din minți… înainte de toate văd tot mai multe ”duamne” că sunt de acord cu agresivitatea verbală și jignirile și apoi te miri de ce suntem o țară cu copii și femei maltratate din toate punctele de vedere de consorții lor! Acești concurenți au fost selectați tot de acești jurați care acum au ajuns să se întoarcă împotriva lor cu niște atitudini greu de acceptat! Tu, ca jurat, să nu cunoști toate tipurile de pește care au fost prezentate și te aștepți ca acei concurenți fără studii de specialitate să îți gătească la superlativ?! De unde știi tu ca jurat cum trebuia să fie, dacă tu nici nu știi ce e în farfurie, subiectivitatea bate obiectivitatea în acest concurs care a luat o turnură neașteptat de jalnică. Apoi jignirile și agresivitatea verbală au luat locul unor acțiuni educative și de bun simț. Să mai spun și de faptul că se face rating pe spatele concurenților prezentându-le familiile în diferite ipostaze de boală, relații familiale, ș.a.m.d? Nu, așa nu! Sub nicio formă acest comportament nu ar trebui tolerat și CNA ar trebui să se autosesizeze privind încălcarea demnității omului, al lipsei de respect dar și al atitudinii ordinare! Ce zici @masterchefromania și @cna?”

Detalii despre cariera lui Nicolaie Tomescu

Originar din Arad, Nicolaie Tomescu s-a mutat la Timișoara, unde activează ca chef într-un restaurant de top și este foarte prezent pe rețelele sociale, oferind sfaturi și conținut culinar urmărit de mii de oameni.

De mic, Nicolaie și-a descoperit pasiunea pentru bucătărie, chiar dacă părinții și-ar fi dorit să urmeze o carieră religioasă. În prezent, este recunoscut pentru deserturile sale rafinate și preparatele sofisticate pe care le realizează.

Partenera lui Dorian Popa se pregătește să devină chirurg estetician. Artistul, declarații despre noua lui soție: „Arată de podium”
Partenera lui Dorian Popa se pregătește să devină chirurg estetician. Artistul, declarații despre noua lui soție: „Arată de podium”
Dorian Popa se bucură de o perioadă fericită atât pe plan personal, cât și profesional, alături de soția sa, Andreea, o tânără de 26 de ani, studentă la Medicină. Artistul nu...
Francia Raisa, pietena Selenei Gomez, care i-a donat un rinichi, nu a participat la nunta acesteia: „Mă bucur mult pentru ea”
Francia Raisa, pietena Selenei Gomez, care i-a donat un rinichi, nu a participat la nunta acesteia: „Mă bucur mult pentru ea”
Francia Raisa a oferit detalii despre gestul impresionant pe care l-a făcut pentru Selena Gomez, dar și despre relația lor actuală și despre participarea la nunta recentă a cântăreței cu...
#Masterchef, #MasterChef Pro TV, #stiri vedete , #masterchef
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Bogdan Ivan: "Cineva de la Electrica o sa fie responsabil", dupa ce Charlie Ottley a ramas 3 zile fara curent la Bran
ObservatorNews.ro
In ce conditii ar putea fi posibil un blackout in Romania. Ministrul Energiei explica scenariile
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un cunoscut chef critică dur jurații de la MasterChef: „Prost regizat, concurenții sunt jigniți indirect”
  2. Doliu în lumea teatrului și televiziunii. A murit Marinela Chelaru, actrița îndrăgită pentru colaborarea ei cu grupul "Vouă"
  3. Cum romantizează românii viața la țară: "Doar hipioții și IT-iștii visători cred că e mai bine". Care este realitatea
  4. Beneficiile consumului de fructe proaspete pentru sănătatea respiratorie. Cum protejează plămânii de poluare STUDIU
  5. 3 chefi au fost întrebați ce legumă țin mereu în congelator: toți au ales-o pe aceeași. "O depășește adesea pe cea proaspătă"
  6. Horoscop zilnic. Sâmbătă, 11 octombrie. Zodia care primește niște bani
  7. Bancul zilei: Cum îi dă un cioban peste nas unui orășean
  8. Partenera lui Dorian Popa se pregătește să devină chirurg estetician. Artistul, declarații despre noua lui soție: „Arată de podium”
  9. Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci banane în fiecare zi
  10. Francia Raisa, pietena Selenei Gomez, care i-a donat un rinichi, nu a participat la nunta acesteia: „Mă bucur mult pentru ea”