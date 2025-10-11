Un cunoscut chef critică dur jurații de la MasterChef: „Prost regizat, concurenții sunt jigniți indirect”

Un val de controverse a cuprins emisiunea „MasterChef” România după ce chef Nicolaie Tomescu și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care jurații tratează concurenții.

Celebrul bucătar susține că atitudinea lui Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu poate fi adesea jignitoare, iar participanții, pasionați de gătit, dar fără pregătire profesională, nu ar trebui comparați cu maeștri bucătari.

Nicolaie Tomescu a explicat pe rețelele sociale că felurile de mâncare prezentate în concurs sunt evaluate într-un mod care poate afecta concurenții emoțional:

„Seara asta Masterchef m-a dezamăgit total… Poate nu înțeleg eu formatul, poate eu sunt ceva mai înțelegător, dar să ai o atitudine de genul când jurizezi niște farfurii indiferent de cât de bune sau de proaste sunt, e de neacceptat! Înainte de toate ține cont de faptul că oamenii înscriși la concurs sunt români care nu au de-a face cu specialitățile din pește și fructe de mare. Nu poți să vii să le dai astfel de ingrediente și apoi să ai niște așteptări ca de la niște bucătari profesioniști. Cu părere de rău, dar nu mă uit la un show culinar ci la unul de stand-up comedy prost regizat în care concurenții sunt jigniți indirect!”

Ulterior, acesta a revenit cu un mesaj mai amplu, subliniind efectele negative ale comportamentului juraților:

„Ahhhh, stați că asta m-a scos din minți… înainte de toate văd tot mai multe ”duamne” că sunt de acord cu agresivitatea verbală și jignirile și apoi te miri de ce suntem o țară cu copii și femei maltratate din toate punctele de vedere de consorții lor! Acești concurenți au fost selectați tot de acești jurați care acum au ajuns să se întoarcă împotriva lor cu niște atitudini greu de acceptat! Tu, ca jurat, să nu cunoști toate tipurile de pește care au fost prezentate și te aștepți ca acei concurenți fără studii de specialitate să îți gătească la superlativ?! De unde știi tu ca jurat cum trebuia să fie, dacă tu nici nu știi ce e în farfurie, subiectivitatea bate obiectivitatea în acest concurs care a luat o turnură neașteptat de jalnică. Apoi jignirile și agresivitatea verbală au luat locul unor acțiuni educative și de bun simț. Să mai spun și de faptul că se face rating pe spatele concurenților prezentându-le familiile în diferite ipostaze de boală, relații familiale, ș.a.m.d? Nu, așa nu! Sub nicio formă acest comportament nu ar trebui tolerat și CNA ar trebui să se autosesizeze privind încălcarea demnității omului, al lipsei de respect dar și al atitudinii ordinare! Ce zici @masterchefromania și @cna?”

Detalii despre cariera lui Nicolaie Tomescu

Originar din Arad, Nicolaie Tomescu s-a mutat la Timișoara, unde activează ca chef într-un restaurant de top și este foarte prezent pe rețelele sociale, oferind sfaturi și conținut culinar urmărit de mii de oameni.

De mic, Nicolaie și-a descoperit pasiunea pentru bucătărie, chiar dacă părinții și-ar fi dorit să urmeze o carieră religioasă. În prezent, este recunoscut pentru deserturile sale rafinate și preparatele sofisticate pe care le realizează.

