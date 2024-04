Anunț-bombă! Chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu şi Cătălin Scărlătescu, înapoi la ProTV: ”E prima noastră iubire”

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu şi Cătălin Scărlătescu vor reveni la show-ul culinar de la Pro TV, după 10 ani. Cei trei bucătari au fost juraţi la MasterChef în perioada 2012-2014, după care au plecat la Antena 1, de care s-au despărțit recent cu scandal.

Conform Paginademedia.ro, emisiunea culinară Master Chef se pregăteşte pentru cel de-al nouălea sezon, iar televiziunea anunţă că chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu şi Cătălin Scărlătescu revin la cârma show-ului culinar, care a fost lansat în urmă cu 12 ani.

În toamna anului trecut, Antena 1 a anunţat că Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu şi Sorin Bontea au plecat de la ”Chefi la cuțite”, după ce aceştia ar fi refuzat să mai filmeze emisiunea invocând starea de oboseală. Mai mult, cele două părți își caută acum dreptatea în instanță, în mai multe procese.

„Pentru mine, MasterChef este ca prima dragoste, care nu se uită niciodată. Aici a început totul. Aici mi-am cunoscut colegii, aici am avut primele întâlniri cu cei pasionaţi de arta culinară, aici am dat primele şorţuri, aici am reuşit să găsim primii bucătari printre amatori, care azi activează cu succes în domeniu”, a declarat Sorin Bontea, conform sursei citate.

„MasterChef este formatul care ne-a lansat şi care a dat tonul show-urilor culinare în România. Este prima noastră iubire şi provocare, iar pasiunea pentru mâncare, care s-a plantat în casele oamenilor de-a lungul timpului, ne-a ajutat pe toţi să dezvoltăm o întreagă industrie”, a completat Florin Dumitrescu.

„Această revenire e ca atunci când, după foarte, foarte mult timp, te întorci acasă şi revezi locurile natale, acelea în care te-ai format, ai crescut...

MasterChef este show-ul care a revoluţionat gastronomia în România şi îmi doresc ca noii concurenţi să vină cu mult curaj, avem nevoie de toţi rebelii din bucătărie, avem nevoie de toată mâncarea bună şi de cei care vor să ne impresioneze cu adevărat”, a spus și Cătălin Scărlătescu.