MasterChef 2025: Noutăți și surprize în sezonul 10 al celebrului show culinar de la PRO TV

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 14 August 2025, ora 13:29
191 citiri
MasterChef 2025: Noutăți și surprize în sezonul 10 al celebrului show culinar de la PRO TV
„MasterChef România” este prezentată de Gina Pistol. FOTO: PRO TV

MasterChef România revine cu sezonul 10, promițând dueluri surprinzătoare, personaje noi și reguli schimbate, pregătite să ridice nivelul competiției la cote maxime. Iată ce noutăți aduce cel mai așteptat show culinar de la PRO TV.

Cei trei chefi îndrăgiți, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, alături de Gina Pistol, se întorc în bucătăria MasterChef 2025, cu un sezon plin de tensiune, emoții și confruntări memorabile, în premieră la PRO TV și pe VOYO.

O noutate absolută o reprezintă duelul pentru ultimul șorț al fiecărei ediții. Concurenții care primesc verdictul „POATE” la audiții vor ajunge în Camera Încinsă, un loc unde emoțiile ating cote maxime, iar un personaj-cheie le va oferi îndrumare înainte de confruntarea decisivă. În duel, participanții vor găti același preparat, fie ales de ei, fie de „mentorul” din Camera Încinsă, fără să știe dacă alegerea le va fi de folos sau le va complica situația.

Juriul va decide câștigătorul în urma unei degustări pe nevăzute, iar doar cel care obține șorțul va păși în bucătăria MasterChef și va continua competiția.

După etapa audițiilor și Bootcamp, 24 de pasionați de gătit vor intra în bucătărie pentru a concura pentru premiul de 75.000 de euro și titlul de MasterChef România 2025. Ca și în sezoanele precedente, chefii vor putea folosi șorțul de aur, care asigură unui concurent acces direct în bucătărie, evitând Bootcamp-ul.

MasterChef România, sezonul 10, se anunță mai intens, imprevizibil și spectaculos ca niciodată. În curând, la PRO TV și pe VOYO.

Ștefana Peev a născut un băiețel. Creatoarea de conținut a dezvăluit primele fotografii
Ștefana Peev a născut un băiețel. Creatoarea de conținut a dezvăluit primele fotografii
Familia Peev a sărbătorit un moment deosebit! Ștefana și Maximilian Peev au anunțat că au devenit părinți pentru a treia oară, iar vestea i-a emoționat pe urmăritorii lor, numeroase...
Priscilla Presley, dată în judecată pentru peste 50 de milioane de dolari de foștii parteneri de afaceri. Ce acuzații i se aduc
Priscilla Presley, dată în judecată pentru peste 50 de milioane de dolari de foștii parteneri de afaceri. Ce acuzații i se aduc
Foștii parteneri de afaceri ai Priscillei Presley au intentat un proces în care cer despăgubiri de peste 50 de milioane de dolari, invocând frauda și încălcarea contractului, potrivit AP....
#Masterchef, #MasterChef sezon nou, #stiri vedete , #masterchef
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Pensia pe care statul roman o plateste unui cetatean care a lucrat doar o zi
ObservatorNews.ro
Ce pensie plateste statul roman unui cetatean care a lucrat doar o zi
DigiSport.ro
S-au lamurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodna de 10.000.000 de dolari

Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. MasterChef 2025: Noutăți și surprize în sezonul 10 al celebrului show culinar de la PRO TV
  2. Vola.ro: Biletele de avion s-au ieftinit cu 14% față de anul trecut, cu o medie de 164 de euro. Care sunt destinațiile preferate ale românilor
  3. Ce se întâmplă după filmările „Insula Iubirii”? Radu Vâlcan dezvăluie adevărul din culise
  4. Pasărea care s-a întors în România după 125 de ani. Ornitologii au fotografiat un cuib cu trei pui FOTO
  5. Ștefana Peev a născut un băiețel. Creatoarea de conținut a dezvăluit primele fotografii
  6. Priscilla Presley, dată în judecată pentru peste 50 de milioane de dolari de foștii parteneri de afaceri. Ce acuzații i se aduc
  7. După ce a slăbit 40 de kilograme, Monica Anghel se confruntă cu critici. Cum reușește să își păstreze silueta
  8. Horoscop zilnic. Joi, 14 august. Zodia care primește o invitație
  9. Bancul zilei: Ce concurs a câștigat un bărbat
  10. Transformarea Vivianei Sposub după jumătate de an de antrenamente intense: „Ador rezultatele și ador cum mă simt”