MasterChef 2025: Noutăți și surprize în sezonul 10 al celebrului show culinar de la PRO TV

MasterChef România revine cu sezonul 10, promițând dueluri surprinzătoare, personaje noi și reguli schimbate, pregătite să ridice nivelul competiției la cote maxime. Iată ce noutăți aduce cel mai așteptat show culinar de la PRO TV.

Cei trei chefi îndrăgiți, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, alături de Gina Pistol, se întorc în bucătăria MasterChef 2025, cu un sezon plin de tensiune, emoții și confruntări memorabile, în premieră la PRO TV și pe VOYO.

O noutate absolută o reprezintă duelul pentru ultimul șorț al fiecărei ediții. Concurenții care primesc verdictul „POATE” la audiții vor ajunge în Camera Încinsă, un loc unde emoțiile ating cote maxime, iar un personaj-cheie le va oferi îndrumare înainte de confruntarea decisivă. În duel, participanții vor găti același preparat, fie ales de ei, fie de „mentorul” din Camera Încinsă, fără să știe dacă alegerea le va fi de folos sau le va complica situația.

Juriul va decide câștigătorul în urma unei degustări pe nevăzute, iar doar cel care obține șorțul va păși în bucătăria MasterChef și va continua competiția.

După etapa audițiilor și Bootcamp, 24 de pasionați de gătit vor intra în bucătărie pentru a concura pentru premiul de 75.000 de euro și titlul de MasterChef România 2025. Ca și în sezoanele precedente, chefii vor putea folosi șorțul de aur, care asigură unui concurent acces direct în bucătărie, evitând Bootcamp-ul.

MasterChef România, sezonul 10, se anunță mai intens, imprevizibil și spectaculos ca niciodată. În curând, la PRO TV și pe VOYO.

