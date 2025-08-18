Când începe sezonul 10 din MasterChef România

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 18 August 2025, ora 17:12
234 citiri
Când începe sezonul 10 din MasterChef România
„MasterChef România” este prezentată de Gina Pistol. FOTO: PRO TV

Sezonul 10 al MasterChef România promite să fie mai palpitant, imprevizibil și spectaculos ca niciodată! Cei trei chefi îndrăgiți revin cu un sezon plin de emoție, provocări surprinzătoare și momente memorabile.

MasterChef România 2025 începe luni, 8 septembrie, iar miza este mai mare ca niciodată: titlul de cel mai bun bucătar amator și premiul de 75.000 de euro. Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu promit dueluri neașteptate, tensiune maximă în bucătării și reguli noi care vor testa limitele concurenților. Pentru prima dată, audițiile includ o provocare inedită: duelul pentru ultimul șorț. Cei care nu obțin un verdict clar din partea chefilor vor fi trimiși în „Camera Încinsă”, unde un personaj misterios îi va pregăti pentru confruntarea decisivă.

„MasterChef înseamnă emoție, pasiune și povești de viață care se scriu chiar în fața noastră. Mai e foarte puțin și începem un nou sezon, sezonul 10, care va aduce în fața telespectatorilor mulți concurenți minunați, gata să-i impresioneze pe chefi cu preparatele lor. Sunt energici, dornici să facă orice pentru a pune mâna pe mult râvnitul șorț, iar asta o să-i cucerească pe cei de acasă. Sezonul vine cu reguli noi, o „Cameră Încinsă” pregătită să-i scoată din zona de confort, un duel la finalul fiecărui episod de audiții și multă adrenalină. Abia aștept să simțim, din nou, gustul competiției, din 8 septembrie, la PRO TV și pe VOYO”, a declarat Gina Pistol, prezentatoarea show-ului.

Noi reguli la MasterChef

În premieră, audițiile vor include duelul pentru ultimul șorț al fiecărei ediții. Cei care primesc un „POATE” în loc de un „DA” sau „NU” vor fi trimiși în Camera Încinsă, un loc în care emoțiile sunt la cote maxime și unde un personaj-cheie îi va pregăti pentru duelul crucial.

În confruntarea decisivă, concurenții vor găti același preparat, fie ales de ei, fie stabilit de mentorul din Camera Încinsă, fără să știe dacă alegerea le va fi aliat sau obstacol. Identitatea „drăcușorului” care îi testează va fi dezvăluită în curând.

Decizia finală va fi luată în urma unei degustări pe nevăzute, iar doar câștigătorul duelului va primi șorțul și accesul mai departe în competiție.

După faza audițiilor și Bootcamp, 24 de pasionați de gătit vor intra în bucătăria MasterChef pentru a concura pentru premiul de 75.000 de euro și titlul de MasterChef România 2025. De asemenea, chefii vor putea folosi șorțul de aur, care le oferă concurenților un traseu rapid direct în bucătărie, sărind peste Bootcamp.

