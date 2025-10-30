Bolojan arată cu degetul spre miniștri din Cabinet după ce directorii de la două companii de stat și-au dublat salariile, deși e austeritate. "Total anormal"

Autor: Adrian Zia
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 20:39
164 citiri
Ilie Bolojan, premierul României FOTO Facebook/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 30 octombrie, că la Romatsa, care este o companie monopolistă în România, anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut, iar la o altă companie, Administraţia Canalelor Navigabile, unde profitul a scăzut foarte mult, salariile la directori s-au dublat.

Potrivit premierului, acest tip de contracte total debalansate, care au fost tolerate, care au fost făcute prost, acum sunt foarte greu de spart, pentru că este ca un contract comercial pe care l-aţi încheiat total greşit.

Premierul a declarat la Antena 1 că, la Romatsa, care este o companie monopolistă în România, ”anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut”.

”Asta înseamnă, vă puteţi da seama, aproape 20.000 de euro salariu net. Ori în momentul în care e o companie de tip monopolist, care îşi încasează veniturile în orice condiţii, astfel de creştere, astfel de dublări de salarii pe lună, chiar dacă vă daţi seama, sunt teoretic acoperite de spaţiile legale, sunt total anormale. Şi cei care au acceptat această chestiune nu ţin cont de nişte realităţi. Aici trebuie să intervină miniştrii, şi aici, de exemplu, este cazul Ministerului Transporturilor”, a arătat şeful Executivului.

El a mai spus că i s-a spus de la Finanţe despre o altă companie, Administraţia Canalelor Navigabile, unde profitul a scăzut foarte mult, dar din nou salariile la directorii s-au dublat.

”Ori, în condiţiile în care îţi cade profitul, îţi mai şi majorezi salariile şi acest tip de contracte total debalansate, care au fost tolerate, care au fost făcute prost, acum sunt foarte greu de spart. Gândiţi-vă că este ca un contract comercial pe care l-aţi încheiat total greşit, în care cel cu care aţi încheiat contractul are doar drepturi şi dumneavoastră aveţi doar obligaţii.

Şi atunci e foarte greu, dacă ăla nu tratează lucrurile serios, să poţi să execuţi acel contract, cât timp l-ai încheiat prost. Aici, ori au fost încheiate prost în mod premeditat, sau, pur şi simplu, a fost o delăsare totală, pentru că dacă unui manager nu îi pui condiţii în care să facă performanţă, n-ai făcut nimic. Astea sunt nişte exemple concrete şi aceste lucruri trebuie să ne corectăm”, a mai spus Bolojan.

Şeful Executivului a menţionat că şi în şedinţa de guvern, a atras atenţia celor de la Transporturi, să corecteze aceste aspecte.

