Bolojan nu vrea eliminarea CASS pentru mame şi veterani. "Dacă faci excepţii, creezi precedente pentru alte excepţii"

Autor: Adrian Zia
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 22:28
220 citiri
Ilie Bolojan, premierul României FOTO Hepta

Ilie Bolojan, premierul României, a declarat luni seară, 8 septembrie, că nu este de acord cu eliminarea CASS de la mame și veterani pentru că, dacă vrem "ca să ne însănătoșim ca țară, trebuie să facem ordine în finanțele publice, iar un aspect este eliminarea excepțiilor". Bolojan a mai spus că "te apuci să faci excepții, creezi precedente pentru alte excepții, în alte zone fiscale".

"Nu am văzut propuneri, dar vă spun că, în fiecare discuție legată de anumite propuneri legislative, sigur, vin propuneri din Parlament. Nu toate pot fi puse în practică, pentru că nu sunt fezabile.

Eu cred, vă dau un răspuns de principiu: dacă vrem să ne însănătoșim ca țară, unul dintre lucrurile importante este să facem ordine în finanțele publice. Un aspect de ordine în finanțele publice ține de eliminarea scutirilor și excepțiilor. Am ajuns, de exemplu, ca în domeniul asigurărilor de sănătate să plătim pentru 6,3 milioane de oameni, dar să beneficieze 16,5 milioane. Nicăieri un sistem de acest fel, în care aproape o treime plătesc și două treimi beneficiază, nu este sustenabil", a explicat premierul la TVR.

El a subliniat faptul că "România nu poate plăti mai mulți bani decât colectează de la cei care muncesc".

"Toate discuțiile despre o categorie sau alta sună bine. Dar când te apuci să faci excepții, creezi precedente pentru alte excepții, în alte zone fiscale. Acest lucru l-am avut la impozitul pe proprietate, pe mașini, și nu există un perpetuum mobile economic. România nu poate plăti mai mulți bani decât colectează de la cei care muncesc.

Nu sunt populist și le spun românilor lucruri cu care poate nu sunt de acord, dar cred că sunt corecte bugetar și economic și că sunt posibile în România de azi", a adăugat premierul.

"Sunt rezervat să împrăștii bani pe care nu îi am, sau să pun sarcină în plus pe umerii celor care lucrează, pe care să-i taxezi în plus. Cum am avut abordare diferită prin pachetul fiscal: am majorat impozitele pe proprietate pentru că erau cele mai mici din România", a conchis Bolojan.

