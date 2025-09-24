Ce măsuri va cuprinde pachetul trei de reformă pregătit de Guvern. Anunțul făcut de premierul Ilie Bolojan

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 19:10
Premierul Ilie Bolojan - FOTO Hepta

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, 24 septembrie, despre măsurile din pachetul trei pentru reducerea deficitului, că se referă la reducerea aparatului din instituțiile centrale, în serviciile deconcentrate, interdicția cumulului pensiei cu salariul, eliminarea pensionării anticipate, reducerea perioadei de șomaj.

Bolojan a prezentat într-o conferință de presă ce va conține pachetul 3 de măsuri pe care guvernul îl pregătește în această perioadă.

”Având în vedere complexitatea pachetului pe administrație publică, care nu se referă, deci, la reducerea efectivă de posturi, ci are foarte multe lucruri în el, unul dintre cele mai importante este dreptul autorităților publice de a autoriza jocurile de noroc în fiecare localitate și de a le taxa, de exemplu, dar foarte multe lucruri care înseamnă eficiență în administrație, aprecierea mea este că acest pachet, dat fiind complexitatea lui, nu poate fi trecut decât printr-o asumare de răspundere, așa cum au fost și celelalte două pachete.

În măsura în care coaliția va cădea de acord, pe lângă acest pachet, care ar putea fi asumat în perioada următoare și sper că săptămâna viitoare vom ajunge la o concluzie, pentru că deja am discutat destul de mult pe această temă și deci toate analizele sunt făcute și analizând toate aspectele care au fost raportate încă o dată, se constată că nu sunt mari modificări față de datele inițiale, cel puțin la numărul de angajați efectiv, acest pachet poate fi completat cu multe altele.

Gândiți-vă că e nevoie de reducerea aparatului din instituțiile centrale și conform protocolului coaliției, această reducere este trecută în mod evident acolo și un astfel de proiect, care stabilește niște reguli generale de reducere a aparatului în administrația centrală, în serviciile deconcentrate, poate să fie parte a acestui pachet”, a spus premierul.

Bolojan a precizat și interdicția cumulului pensiei cu salariul.

”Mi se pare că ar fi un lucru bun pentru că, decât să reducem un post al unui om care nu are altă sursă de venit, dacă tot ai plecat la pensie la 50 de ani și totuși vrei să lucrezi, cred că poți să-ți găsești un loc de muncă fiind un om valoros în sectorul privat și în felul acesta, o astfel de măsură și un întreg ansamblu care ține de reducerea aparatului central, ar putea intra”, a arătat el.

Șeful Executivului a mai spus că sunt și alte măsuri care țin de fuziuni, de comasări de instituții în așa fel încât acolo de unde, din analizele care se fac, rezultă clar că nu s-ar întâmpla nimic dacă instituții ar fi fuzionate, să fie cuprinse în acest pachet.

Potrivit premierului, pachetul ar mai cuprinde clarificări de vârste de pensionare și eliminarea posibilității de pensionări anticipate, reducerea perioadei de șomaj, susținerea unor proiecte de dezvoltare economică.

”Avem două zone foarte importante pe care putem să creștem în anii următori. Dacă vrem să nu avem creștere de inflație mai mare sau o recesiune, prețul energiei este un element important și trebuie să ne concentrăm pe proiectele care cresc producția de energie în România.

Asta înseamnă componentele care sunt astăzi în lucru. Gândiți-vă că batem pasul pe loc la centrala de la Iernut, realizată în proporție de 90% de nu știu câți ani de zile. Câți ani mai trebuie ca să finalizăm o centrală care ar însemna un aport important de energie în sectorul energetic, într-o bază constantă și care ne-ar reduce foarte mult problemele pe care le avem seara, când importăm, atunci când fotovoltaicul scade foarte mult, cantități de energie la prețuri foarte mari.

Ar trebui să ne susținem proiectele care înseamnă acumulare de energie. Sunt foarte importante. Noi ce am făcut, am făcut eficiență energetică la oameni acasă, am finanțat panouri fotovoltaice și alte surse, dar nu am atacat eficiența sistemului național de energie și, prin scăderea capacităților de producție, prin introducerea în sistem a unor surse variabile de energie, cum este eolianul sau fotovoltaicul, nu ne-am gândit la stocare și trebuie să lucrăm pe stocare.

Asta înseamnă proiecte mari de stocare, asta înseamnă proiecte de pompaj din marile lacuri, în așa fel încât să pompezi apa la prânz, când energia este la preț, practic zero. (..) Asta înseamnă simplificarea autorizării hidrocentralelor, în așa fel încât să nu mai poată fi blocate prin procese, prin atacarea vizelor de mediu, lucrările la hidrocentrale, pentru că și aici există un potențial de a ne pune într-un termen relativ scurt, de 1-2 ani de zile, o parte din hidrocentralele care sunt în stadii foarte avansate, de peste 80%, în funcțiune”, a arătat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, sunt doar câteva elemente care pot fi cuprinse și care înseamnă nu doar eficiență, nu doar reduceri, ci înseamnă în aceeași măsură măsuri pentru o economie mai sănătoasă, pentru creștere economică, pentru că asta va rezolva problema în viitor.

