Coaliția dă în clocot. Nu s-a ajuns la nicio înțelegere pe proiectul de lege pentru restructurarea administrației locale SURSE

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 21:35
1254 citiri
Liderii partidelor din coaliția de guvernare - FOTO Senatul României, arhivă

Coaliția de guvernare s-a reunit în ședință, miercuri, 10 septembrie 2025, de la ora 18.00, pe agendă aflându-se discuții privind restanța legată de concedierile din administrație și pachetul de relansare economică pe care PSD vrea să îl prezinte în această săptămână.

Liderii coaliției au discutat principalele aspecte legate de reforma administrației, o restanță din pachetul doi de măsuri fiscale, respectiv concedierea a 10% din funcționarii primăriilor.

Sursele G4Media spun că ședința nu a fost deloc fructuoasă și nu s-a ajuns la nicio înțelegere între liderii coaliției.

Premierul Ilie Bolojan declara recent că s-a discutat în coaliția de guvernare, dar și la întrevederea cu președintele Nicușor Dan, despre reducerea cu 10% a personalului din administrația publică.

Premierul mai spunea că programul de guvernare a fost ”cât se poate de clar”, în privința reducerilor de costuri în sectorul public.

”Dacă nu reducem cheltuielile structurale, care în administrație înseamnă o cotă importantă de cheltuieli de personal, care la multe primării reprezintă 100% din total venituri (...) deci dacă nu reducem aceste cheltuieli, putem să facem un efort anul acesta de a reduce, să spunem, alte cheltuieli.

Poate nu cumpărăm anumite lucruri, dar anul viitor aceste cheltuieli, statele de plată, vin din nou la plată. Deci, din punctul meu de vedere, noi trebuie să luăm niște măsuri structurale, iar cheltuielile de personal fac parte din măsurile de reformă”, arăta Bolojan.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirma despre restructurările în administrație că poziția PSD este aceeași și nu vede să faci un scop în sine din a da oamenii afară, pentru că îi treci în șomaj și vor însemna iarăși cheltuieli pentru stat.

El menționa că radiografia clară cu situația posturilor ocupate la nivelul administrației publice locale a fost prezentată de ministrul dezvoltării în grupul de lucru din coaliție, iar pe final de săptămână va fi prezentată prima formă a acestui pachet sau părții de pachet.

Președintele interimar al PSD sublinia că în următoarele zile PSD va prezenta programul de relansare economică la care lucrează, pe care îl va trimite ulterior coaliției.

Și președintele Nicușor Dan declara, despre concedierile din primării, că este o discuție pe care coaliția, cu sau fără el, o să o aibă săptămâna viitoare, pentru că așa s-au angajat.

Șeful statului a menționat că și-ar dori ca discuțiile din coaliție să fie mai puțin în spațiul public și mai mult între parteneri.

