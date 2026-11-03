Anularea tuturor măsurilor de austeritate impuse de Bolojan în educație, negociată de sindicate cu premierul Niculescu. Profesorii cer și creșteri salariale de la 1 ianuarie

Liderul Federației Sindicatelor din Învățământ, Simion Hăncescu, a transmis pentru Ziare.com că profesorii se așteaptă la o creștere salarială de la 1 ianuarie și că a solicitat premierului o discuție separată cu reprezentanții educației — cei doi miniștri și partea sindicală — în vederea identificării de soluții după măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan.

„Așa cum i-am spus premierului ieri, educația este de departe domeniul cel mai afectat de măsurile luate prin Legea 141. De aceea, i-am cerut premierului o discuție separată cu reprezentanții educației, adică cu cei doi miniștri și cu partea sindicală, pentru a identifica soluții și a începe repararea greșelilor făcute de guvernul Bolojan.

Dincolo de toate măsurile de austeritate impuse de Bolojan, ultima creștere salarială în educație a fost în iunie 2024, iar de atunci nu s-a făcut nicio indexare. Este vorba despre o creștere de aproximativ 16% de la 1 ianuarie, dacă indexarea ar acoperi toată rata inflației de atunci până în prezent. Ministrul Finanțelor ne-a avertizat că există probleme financiare și că încă nu știe exact care va fi potențialul bugetar al României pentru anul viitor. În schimb, atât miniștrii, cât și premierul au promis că vor încerca să găsească soluții pentru a veni în sprijinul populației, pentru că este evident că puterea de cumpărare s-a prăbușit în toată lumea, inclusiv pentru pensionari și bugetari, din cauza măsurilor luate de guvernul Bolojan, care au dus la sărăcirea populației.

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În privința legii salarizării, promisiunea Guvernului este că, după votarea legii bugetului în decembrie, vor fi reluate negocierile pe legea salarizării”, a precizat Simion Hăncescu, liderul FSLI.

Premierul Niculescu, despre creșterea salariului minim

Premierul a declarat marți seara, la TVR, că discuția de luni cu reprezentanții confederațiilor sindicale a fost una bună și cererile sindicale sunt de multe ori legitime. El a subliniat că există o realitate fiscal-bugetară cu care guvernul se confruntă și a mulțumit sindicatelor pentru dialogul deschis și onest.

De asemenea, premierul a precizat că a anunțat existența unei indexări și că discuțiile despre salariul minim vor continua în formatul tripartit. El a menționat și intenția de a implica sindicatele în negocierile privind noul cadru financiar multianual, care va însemna bani pentru România.

„Am avut o discuție foarte bună ieri cu reprezentanții confederațiilor sindicale. Am stat aproape două ore, pe mulți dintre ei îi cunoșteam. Pentru că pe unii dintre ei știți și dumneavoastră de multă vreme. Știu ceea ce doresc, de multe ori cererile lor sunt legitime. Încă o dată, ne confruntăm cu realitatea fiscal-bugetară. Am vorbit despre multe, multe teme și vreau să le mulțumesc pentru toată deschiderea și pentru tot acest dialog deschis și onest apropo de diplomația pe care o evocați ceva mai devreme. Dialogul cu sindicatele nu-ți amintește de saloanele diplomatice.

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Dimpotrivă, este unul extrem de direct și cu atât mai bine că este așa. Ce aș spune? Am vorbit evident despre indexare. Am spus că va exista o indexare. Am vorbit despre salariul minim aici. Vom continua discuțiile în Consiliul Național Tripartit patronate, sindicate, guvern. Am vorbit despre dorința de a implica și mai mult în dialogul pe care îl avem, nu numai între noi, între sindicate și guvern, ci și, de exemplu, vom avea de negociat noul cadru financiar multianual, care va însemna bani pentru România. Vrem ca acest cadru financiar multianual, ca la aceste discuții, să participe și sindicatele. Deci, da, au fost foarte, foarte multe subiecte”, a declarat Luca Niculescu.

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