Chichițele legislative care pot bloca planul guvernului privind reducerea risipei bugetare. Cât de eficiente au fost măsurile ”Ordonanței trenuleț”

Unul dintre cele mai presante subiecte politice și de natură economică ale ultimilor ani, care a atins un punct nevralgic în 2025, odată cu termenele-limită pentru încasarea banilor din PNRR, reducerea deficitului excesiv al țării noastre, dar și ținând cont de tensiunea socială provocată de acesta, este reforma pensiilor speciale.

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, într-o conferință organizată marţi, 29 iulie 2025, noile condiții de pensionare a magistraților, prin care vârsta standard de pensionare va crește la 65 de ani şi perioada minima de vechime se va ridica de la 25 la 35 de ani, cuantumul pensiei reprezentând doar 70% din veniturile nete din ultima lună de activitate, și nu 80% din brut, așa cum este în prezent. Premierul a mai adăugat că vor exista și penalități de 2% pentru fiecare an de pensie anticipată.

În ciuda faptului că Consiliul Superior al Magistraturii a avut o reacție virulentă la declarațiile recente ale prim-ministrului, măsura este așteptată deja de foarte mulți ani și este menită să tempereze, la nivel societal, presiunea pusă pe românii de rând, mai ales în condițiile în care primul pachet de măsuri fiscal-bugetare impuse de guvern taxează tocmai consumul, prin majorarea TVA, îngheață salariile bugetarilor și impun colectarea de CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei.

Problema care se pune însă în prezent este în ce măsură noile reguli vor reuși totuși să corecteze derapajele de natură nu doar etică, ci și care țin de abuz al legii, din sectorul justiției, în contextul în care, pe de o parte, legea a permis, în anii trecuți, angajaților din domeniu să ceară în instanță numeroase drepturi salariale retroactiv, dar și, pe de altă parte, ținând cont că, în guvernele trecute, măsurile care s-au anunțat dure, menite să impună austeritate, au fost călcate ulterior în picioare de foarte multe amendamente și revizuiri care au decimat, practic, efectul scontat.

Cum ar trebui să aibă loc reformarea sistemului de pensionare a magistraților și cum rămâne cu drepturile salariale câștigate deja în instanță de angajații din Justiție

Potrivit explicațiilor oferite de Ilie Bolojan, din cele aproximativ 800 de milioane de euro reținute din cererea de plată 3, peste 230 de milioane corespund acestui jalon, de reformare a pensiilor magistraților, iar Comisia Europeană a impus deja, ca termen-limită, luna noiembrie 2025 pentru rezolvarea acestei probleme. Potrivit premierului, modificarea celorlalte pensii speciale, pensii ocupaționale sau de serviciu, cum sunt ele numite tehnic, va avea loc ulterior, însă, pentru moment, săptămâna viitoare deja vom avea, în transparență decizională, un draft al modificărilor care vor fi concret operate în legislație pentru ca schimbările să aibă loc în cel mai scurt timp.

Un aspect foarte important însă ține de faptul că guvernul nu poate decât să modifice regulile pentru angajații din sistem care urmează să intre în marja de vârstă sau vechime pentru pensionare, dar nu și pentru cei care au intrat în acest procent în ultimii ani. Premierul a declarat că „trebuie gândită o lege de salarizare clară, estimez că se poate face până la toamnă, avem legi de salarizare care sunt interpretabile, neclare și de multe ori forțate în interpretare. (...) Această situație a dus la situația în care am avut peste 20.000 de acțiuni în instanțe, generate de oameni din sistemul de justiție, pentru drepturi salariale, bazate pe discriminare, acordare de sporuri, despăgubiri condiții necorespunzătoare, valoarea de referință sectorială sau acte administrative validate prin hotărâri judecătorești”, a explicat acesta pe 29 iulie.

În urma acestor sentințe în cascadă, a adăugat Bolojan, guvernele au trebuit să plătească aproximativ 2 mld euro diferențe salariale în acest sistem. „Înțeleg că mai există încă un stoc de sentințe, alte miliarde de lei, un sistem impredictibil de salarizare cu sume importante de bani pe care nu le putem prevedea. În condițiile în care suntem în această criză bugetară, e nevoie să intervenim pentru a veni cu o lege de salarizare care să fie clară”, a mai precizat acesta.

Guvernul Ciolacu a mijlocit, anul trecut, modificarea legii care creștea retroactiv salariile angajaților din Justiție

În septembrie anul trecut, Ministerul Finanțelor a lansat un proiect de ordonanță de urgență prin care și-a propus să eșaloneze plata salariilor judecătorilor și procurorilor pe care chiar șefii instituțiilor din justiție le-au aprobat, după cum amintea Ziare.com la vremea respectivă. Era atunci vorba de o creștere la suma de 605,22 lei a valorii de referință, adică a pragului în funcție de care sunt calculate veniturile magistraților.

Proiectul de lege prevedea că sumele care reprezintă diferența dintre drepturile salariale stabilite prin acordarea valorii de referință sectorială în cuantum de 605,225 lei prin ordin/decizie a conducătorilor instituțiilor din sistemul judiciar și drepturile salariale aflate în plată începând cu data de 1 ianuarie 2018, neachitate la de 15 noiembrie 2023, se plătesc eșalonat în perioada 2025-2029. Conform proiectului, majorările salariale urmau să fie eșalonate, începând din 2025 până în 2028, de la 5 la 25%, cu o majorare anuală a procentelor de 5%, totul pentru că, în 2023, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și Parchetul General au decis să crească salariile judecătorilor și procurorilor cu 25%, retroactiv, cele două instituții susținând că deciziile de majorări salariale vin ca urmare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în acest sens şi pentru uniformizarea regulilor de salarizare.

Justificările din spatele acestei măsuri ar fi ținut cont de mai multe hotărâri judecătorești definitive emise de Tribunalul Dâmbovița și Curtea de Apel Ploiești prin care s-a stabilit că personalul din justiție (judecători, procurori, magistrați asimilați, grefieri, consilieri de probațiune, etc) beneficiază de un indice de salarizare (valoare de referință sectorială – VRS) de 605,22 lei, nu de 484,18 lei cum s-a stabilit prin legea salarizării unitare din 2017. Până în prezent, astfel, judecătorii și procurorii ar trebui să primească diferențele salariale pentru ultimii 5 ani, ceea ce duce la câteva zeci de mii de euro pentru fiecare magistrat, dacă nu se va schimba din nou, cumva, cadrul legal.

„După cum l-a prezentat domnul prim-ministru, deocamdată este doar o dorință, nu este un proiect. Nici nu știm cum vrea să îl adopte, prin asumare de răspundere ca și celelalte. Acum nu se mai adoptă legi, se adoptă pachete. Ați văzut? Ca pe vremea lui Moș Crăciun, se vrea tot pachetul. Deci nu știu. Mi-e greu să vorbesc despre un proiect de lege pe care nu l-am văzut și pe care nici cel care îl prezintă nu îl cunoaște. La un alt post am văzut că spunea domnul prim-ministru că legea se aplică numai pentru viitor.

Întrebarea mea este - de când începe viitorul? Cei care sunt astăzi în funcție nu vor trebui să lucreze 35 de ani? Asta înseamnă că cei care s-au angajat anul trecut în funcția de judecător vor merge tot cu 25 de ani, peste 25 de ani va ieși la pensie. Deci nu se va aplica această lege. E complicat. Sunt multe de spus și părerea mea că ar fi bine să așteptăm, să vedem ce scrie în lege și apoi să stăm de vorbă”, a afirmat Augustin Zegrean, fost judecător la Curtea Constituțională, marți la Digi24.

Acesta a mai precizat, în intervenția televizată citată mai sus, că „nu e obligată Curtea să păstreze deciziile anterioare. Există posibilitatea de reviriment. Așa se numește limbajul lor când revin și spun o lege care o altă dată, o o formulă legislativă care altădată a fost declarată neconstituțională pe alte considerente, vine și spune este ok, este bună, poate să treacă. Dacă vă uitați în deciziile Curții, eu am văzut multe zeci de mii de decizii, acolo scrie că față de criticile formulate legea este sau nu este constituțională. Deci Curtea lasă această posibilitate ca pe viitor să revină asupra deciziei”, a conchis Zegrean.

Românii sunt forțați să aibă încredere în buna credință a actualilor guvernanți și în presiunile externe, deoarece trecutul deciziilor de austeritate și echitate socială impuse de fosta Coaliție PSD-PNL nu joacă în favoarea actualului guvern

Deși deosebit de necesară și așteptată de români, reforma pensiilor speciale, alături de celelalte măsuri din cel de-al doilea pachet propus de guvern pentru a întări eficiența statului român și a corecta erori grave de guvernanță din trecut, vine pe spatele a mai multor legi și ordonanțe care au fost, în anii trecuți, impuse aproape cu aceleași motive sau cu amenințări similare în privința colapsului economic care ar putea veni în lipsa lor, numai ca, ulterior, același guvern să bată în retragere prin diferite forme legale, mult mai puțin vizibile în spațiul public decât momentul impunerii inițiale ale schimbărilor. Mai concret, ”Ordonanța trenuleț”, adoptată în final de 2024 pentru a ține în loc cheltuielile cu veniturile bugetarilor și cu pensiile astfel încât bugetul României să nu sufere o deteriorare masivă în 2025, și-a pierdut puternic elanul pe drum, după aproape 100 de memorandumuri guvernamentale care au creat diferite excepții și au majorat veniturile bugetarilor, potrivit unei analize Curs de Guvernare.

„În perioada următoare trebuie să ne controlăm cheltuielile. Și invit să vă gândiți că efectele ordonanței (trenuleț – n. red.) care a fost dată la sfârșitul anului trecut, care trebuia să controleze cheltuielile de personal, în sensul în care să nu mai crească necontrolat, au fost din păcate anulate de un pachet de cred că 98 de memorandumuri care au creat diferite excepții. Ceea ce trebuie să facem în toate zonele este să anulăm aceste excepții care generează o grămadă de probleme. Dacă orice guvern va avea România, astăzi sau în anii următori, dorește să nu mai pună taxe suplimentare pe cetățenii României și să aibă bani de investiții, în mod cert trebuie să controleze cheltuielile statului și să elimine risipa, inclusiv calculând în mod corect necesarul de personal în toate instituțiile statului”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat că memorandumurile amintite mai sus au anulat, pas cu pas, aproape toate prevederile ”Ordonanței trenuleț”, care, pe lângă plafonarea veniturilor bugetarilor și pensionarilor, a majorat și anumite taxe și accize, arată sursa citată.

În ceea ce privește rectificarea bugetară, în care, istoric vorbind, ministerele au cerut bani în plus, în loc să prezinte rezultate orientate către economisire față de pariurile inițiale puse prin Legea bugetului, Bolojan a punctat că „în condițiile în care în 6 luni am încasat mai puțin decât ne-am propus și am cheltuit mult mai mult decât am estimat, pentru că am anulat prevederile ordonanței (trenuleț), pentru că am continuat cu abordările normale, înseamnă că nu avem posibilitatea, indiferent cine este premier, să facem rectificări pozitive. Pentru că nu avem spațiu fiscal. Prin urmare, orice fel de alocare suplimentară pentru un program va trebui să fie un minus mult mai mare de pe alte programe. Cu cât înțelegem cu toții că trebuie să ne controlăm cheltuielile, să nu mai risipim banii, să ne reducem toate cheltuielile care sunt strict urgente, cu atât Guvernul României și autoritățile locale vor avea capacitatea să asigure o prioritizare a acestor proiecte într-o manieră care să nu creeze probleme”, a precizat premierul.

Amintim că, potrivit Ministerului Finanțelor, în primele șase luni ale acestui an, cheltuielile totale făcute din bugetul de stat au depășit 380 de miliarde de lei, adică 20% din PIB, față de doar 340 de miliarde de lei în primele șase luni din 2024, sau puțin peste 19,2% din PIB. Cheltuielile cu dobânzile continuă să crească și au ajuns la 25 de miliarde de lei, față de doar 17 miliarde de lei în 2024, iar mai problematic pentru noi anul acesta este că au crescut și cheltuielile de personal la 85,5 miliarde de lei sau 4,5% din PIB, față de 77 de miliarde de lei în 2024. „Din 10 lei intrați la buget, sub formă de venituri fiscale și contribuții de asigurări, 9 lei s-au dus pe salariile din sectorul public, pensii și alte beneficii sociale, în primele 6 luni ale anului 2025, ceea ce înseamnă o copleșire totală a bugetului”, au interpretat analiștii Curs de Guvernare.

