Măsurile nepopulare de azi ar putea transforma România în 10 ani, crede un expert BNR: "Majoritatea covârşitoare din PIB se face în economia privată, nu în Piaţa Victoriei”

Măsurile luate de Guvernul Bolojan sunt dureroase, dar au salvat România de la o situaţie critică, pentru că s-a recăpătat încrederea investitorilor, a explicat economistul Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, într-un interviu acordat News.ro.

În cazul în care nu s-ar fi recurs la măsurile atât de nepopulare azi, România tot ar fi fost obligată să le ia mai târziu, dar în condiţii mult mai grave, susține Cristian Popa.

"Trebuie să reducem deficitul, pentru că dacă nu-l reducem noi, îl vom reduce tot noi, dar forţaţi de pieţe, pentru că la un moment dat pieţele ar fi putut să spună: „Nu sunteţi serioşi, nu vă mai împrumutăm!“. Nu suntem acolo tocmai pentru că s-au luat măsuri şi s-a creat credibilitate. Guvernul a creat o anumită credibilitate în ochii investitorilor că poate să reducă acest deficit".

Urmează încă 12 luni grele, cu inflaţie şi, posibil, chiar recesiune, după care lucrurile se vor ameliora rapid, mai estimează expertul.

"Avem în total trei şocuri. Avem liberalizarea preţului energiei, avem creşterea TVA, dar şi creşterea accizelor. Şi de aceea, timp de patru trimestre, vom avea o rată a inflaţiei mai mare. O rată a inflaţiei care va eroda veniturile nominale. Important e de spus că ea se va reduce rapid după cele patru trimestre, adică după ce depăşim aceste 12 luni".

Popa a explicat că situaţia de acum a României este generată de politicile din ultimii ani, când guvernele succesive s-au împrumutat enorm. Dacă guvernul României ar fi o persoană fizică şi ar avea salariu de 4.000 de lei, ar trebui să se împrumute în fiecare lună încă 2.000 de lei, pentru a putea să supravieţuiască, din cauza datoriilor făcute de precedentele guverne, a punctat economistul.

Partea încurajatoare este, afirmă Cristian Popa, că dacă, după depăşirea acestor probleme, guvernul va adopta nişte politici sănătoase pro-business, atunci România îşi va relua rapid creşterea economică şi, în umătorii 10 ani, are şansa să înregistreze un salt enorm, care să ducă aproape la dublarea PIB-ului actual, până în preajma a 700 de miliarde de euro.

Popa a afirmat că această consolidare fiscală propusă de Guvernul Bolojan trebuie făcută.

În finalul interviului, Popa a reiterat faptul că economia României s-ar putea dubla la 700 de miliarde de euro în următorii 10 ani, acum ea fiind puţin peste 350 de miliarde.

"Mie îmi place să spun că totul depinde de noi, depinde de politicile pe care le avem. Dacă am fi o ţară super pro-antreprenoriat, pro-economie privată, pro-investiţii…

(...) Dar e nevoie să înţelegem că avem nevoie de investiţii străine directe, că avem nevoie de capital care să vină şi să dezvolte economia, că avem nevoie de investiţii, că avem nevoie de politici prietenoase cu mediul de afaceri, pentru că ei fac PIB-ul! Majoritatea covârşitoare din PIB se face în economia privată, nu se întâmplă în Piaţa Victoriei! Deci e nevoie de politici prietenoase cu investitorii”.

