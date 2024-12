Sectoare-cheie vor fi călcate de "ordonanța-trenuleț" care vine cu viteză. Ce se întâmplă cu gărzile medicilor, salariile profesorilor, bursele școlare și indexarea pensiilor

După ce anul 2024 a venit cu un tăvălug de măsuri fiscale și economice lipsite de coeziune și care au pendulat, practic, între creșteri de taxe și măriri salariale și de pensii acordate sub imperiul campaniei electorale și finanțate din împrumuturile Ministerului de Finanțe, care a adâncit datoria publică și a intrat în fondul de rezervă într-un mod record, Executivul pregătește în prezent din nou o serie de măsuri care practic sunt menite să gestioneze o mică parte din decalajele enorme la nivelul finanțelor Statului și un deficit bugetar care, în loc să scadă, se va apropia puternic de 9% din PIB.

Așa-numita "ordonanță-trenuleț" vizează astfel reducerea cheltuielilor bugetare, încercând să răspundă tardiv recomandărilor Uniunii Europene pentru corectarea deficitului excesiv, dar impune restricții care vor afecta direct sute de mii de bugetari, pensionari speciali, elevi și personal din instituții publice sau autonome. Măsurile incluse îngheață salariile și sporurile pentru bugetari la nivelul lunii decembrie 2024 și suspendă plata unor beneficii precum voucherele de vacanță, primele și indemnizațiile de ieșire la pensie. Instituțiile publice vor fi nevoite să-și limiteze cheltuielile la nivelurile aprobate, ceea ce va bloca angajările și va reduce masiv capacitatea acestora de a atrage personal suplimentar. De asemenea, compensațiile pentru chirie, beneficiile acordate militarilor și polițiștilor, precum și plata sumelor rezultate din hotărâri judecătorești vor fi amânate sau plafonate.

Pe lângă impactul asupra angajaților din sectorul public, ordonanța introduce măsuri restrictive și în alte domenii. Elevii și studenții nu vor beneficia de o creștere a burselor, iar agricultorii, prin amânarea înființării Agenției pentru Calitatea Marketingului Produselor Agroalimentare, vor trebui să se adapteze unui nou context legislativ. Mai mult, proiecte precum acordarea mierii de albine pentru preșcolari sau înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier sunt din nou prorogate.

Cum au gestionat public măsurile de austeritate guvernanții „reveniți” la Palatul Victoria

Într-un discurs cel puțin contradictoriu măsurilor din Ordonanța Trenuleț, Marcel Ciolacu, îndată ce a fost investit din nou în funcția de premier, a declarat că „vreau să fie foarte clar, acest Guvern nu va fi unul care să ia măsuri de austeritate! Din contră, vom continua să susținem mediul de afaceri prin programe masive de sprijin. Dar ne dorim ca fiecare euro pe care-l oferim pentru dezvoltare să aibă o justificare solidă. Românii ne cer să avem grijă de banul public și exact asta vrem să facem! Asta înseamnă că facilitățile fiscale vor fi extrem de țintite, axate strict pe domeniile economice strategice și acolo unde importăm cel mai mult.”

Discursul dur al „noului” premier a venit la câteva săptămâni după ce acesta anunța implementarea salariului minim european, și la două luni după ce Ministra Muncii, Simona Bucura-Oprescu anunța o indexare a pensiilor la inflație de la data de 1 ianuarie 2025 cu 12%.

„Avem o majorare a valorii punctului de referință, aceasta va fi cu inflația, plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu pe economie. Cunoaștem deja inflația 10,4% pe anul 2023, fiindcă aceasta este perioada de referință. Institutul Național de Statistic transmite Ministerul Muncii și Casei Naționale de Pensii Publice toate datele și după ce facem calculele, venim și cu datele oficiale. Dar putem să spunem sigur că vom avea în 2025 o creștere a valorii punctului de referință de peste 10,4%”, a spus Bucura Oprescu, în direct la România TV în luna octombrie.

În urmă cu câteva zile, după reinvestirea acesteia la Ministerul Muncii, aceasta a făcut declarații evazive, mutând responsabilitatea unui răspuns cerut de jurnaliști către Ministerul Finanțelor. Între timp, textul Ordonanței Trenuleț a circulat în media, indicând măsuri puternice de austeritate, care infirmă toate promisiunile populiste făcute de social-democrați în campania electorală, fiind forțați să admită și să gestioneze în perioada următoare cheltuielile excesive făcute în 2024.

Ce măsuri se vor lua în 2025: Înghețarea salariilor și a sporurilor angajaților la stat

„Până la intrarea în vigoare a legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2025, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare lunară, precum și cuantumul indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora se mențin la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2024.”

Unul dintre cele mai controversate puncte din ordonanță se referă la salariile bugetarilor, care vor fi înghețate până la adoptarea legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2025, iar sporurile acestora vor fi înghețate la nivelul lunii decembrie 2024, pe tot parcursul anului viitor.

Articolul III din ordonanță vizează faptul că „În anul 2025, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar [...] se va compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.”

Pentru al doilea an consecutiv, astfel, angajații din sectorul public nu vor primi plăți suplimentare pentru orele lucrate peste program, ci vor fi recompensați doar cu timp liber, spre nemulțumirea angajaților din sectorul public, măsură limitează puternic cheltuielile publice asociate cu orele suplimentare, dar va afecta din nou mai ales sectoarele critice, precum sănătatea, unde volumul de muncă depășește adesea programul obișnuit.

„În anul 2025, instituțiile și autoritățile publice [...] nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepția tichetelor de creșă.” „Serviciile publice autonome [...] nu plătesc premii, prime, bonusuri și nici ore suplimentare din aceste fonduri.”

Pentru anul 2025, bugetarii nu vor mai beneficia de vouchere de vacanță, o măsură menită să reducă cheltuielile publice. Aceasta afectează inclusiv instituțiile publice autonome, precum Radioul public și TVR, care nu vor putea acorda premii sau plăți pentru ore suplimentare din fonduri bugetare. Excepție fac doar tichetele de creșă. Eliminarea voucherelor va avea un impact asupra industriei turistice, care se baza pe această sursă de venit în perioadele de extrasezon.

Sistarea imediată a creșterii pensiilor, cel mai dureros punct pentru PSD-iști și votanții fideli ai acestora

„În anul 2025, instituțiile și autoritățile publice [...] nu acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de muncă/serviciu ori la trecerea în rezervă.”

Pentru anul 2025, ajutoarele financiare acordate la încetarea activității, inclusiv la ieșirea la pensie, retragere sau trecerea în rezervă, vor fi suspendate. Excepție fac situațiile în care încetarea raporturilor de muncă survine ca urmare a decesului angajatului. Măsura contribuie la reducerea cheltuielilor bugetare, însă poate afecta planificarea financiară a celor care se pregătesc de retragere din sistemul public.

În discursul de investire, Marcel Ciolacu nu vorbit explicit despre înghețarea creșterii pensiilor, dar a menționat că „pensiile mici și medii vor crește” anul viitor, fără să dea mai multe explicații punctuale în acest sens. Cu toate acestea, până la intrarea în vigoare a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025, valoarea punctului de referință se menține la nivelul de 81 lei.

Compensații pentru chirii, rente viagere și pensii speciale pentru primari, înghețate la nivelul celor din 2024 sau reduse de tot

„În anul 2025, pentru personalul militar, polițiștii și polițiștii de penitenciare [...] compensațiile lunare pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se mențin la nivelul lunii decembrie 2024.”

Personalul militar, polițiștii și angajații din penitenciare nu vor beneficia de majorări ale compensațiilor pentru chirie sau alte drepturi conexe salariilor, acestea rămânând la nivelul lunii decembrie 2024. De asemenea, pentru concediul de odihnă aferent anului 2025, nu se vor mai acorda deconturi pentru servicii turistice.

„În anul 2025, rentele viagere prevăzute la art. 64 din Legea educației fizice și sportului [...] se acordă în cuantumul aflat în plată în luna decembrie 2024.”

Mai exact, sportivii care beneficiază de rente viagere vor primi aceleași sume ca în decembrie 2024, fără nicio creștere în anul 2025.

„Aplicarea prevederilor art. 210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ [...] se suspendă până la data de 1 ianuarie 2026.”

Mai exact, aplicarea pensiilor speciale pentru aleșii locali, inclusiv primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de consilii județene, este suspendată până în 2026.

Blocarea angajărilor și limitarea cheltuielilor administrative: deși cu excepții, aparatul de stat ar trebui să nu se mărească de la anul

„În anul 2025 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepția posturilor unice.”

Ordonanța trenuleț nu vine doar cu înghețări de salarii, dar și cu sistări masive ale recrutării la stat. Astfel, angajările în sectorul public vor fi blocate pe tot parcursul anului 2025, iar posturile vacante sau temporar vacante nu vor putea fi ocupate, cu excepția cazurilor speciale, precum posturile unice, adică acel post ale cărui atribuții, prin conținutul și natura lor, sau responsabilități stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică.

Totodată, pe parcursul anului 2025, achizițiile de mașini și mobilier pentru instituțiile publice rămân interzise, cu excepțiile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023. Această măsură continuă politica de austeritate și limitează cheltuielile neesențiale pentru modernizarea infrastructurii administrative.

„În anul 2025, pentru instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, numărul maxim de posturi [...] se stabilește de către ordonatorii de credite astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială [...] cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.”

Nici institutele de cercetare care înregistrează pierderi nu vor mai putea face angajări noi sau crește cheltuielile salariale. Această măsură impune restructurări și eficientizare în sectorul cercetării, dar riscă să afecteze performanța și să descurajeze atragerea de talente.

Instituții noi care trebuiau create din 2025 nu vor mai începe activitatea, iar anumite obligații de plată pentru medici și profesori vor fi amânate un an

„Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială [...] se va realiza astfel: a) 5% în primul an; b) 10% în al doilea an; c) 25% în al treilea an; d) 25% în al patrulea an; e) 35% în al cincilea an.”

Procedura de plată eșalonată prevăzută la alin. (1) se aplică și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2025, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

(3) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

(4) La sumele eșalonate conform alin. (1) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.

(5) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite se stabilește procedura de efectuare a plății titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).”

Plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive va fi distribuită pe o perioadă de cinci ani, cu procente crescătoare de la 5% în primul an la 35% în al cincilea. Procedura se aplică și dobânzilor aferente acestor sume. Amintim că o mare parte dintre angajații la buget care au câștigat în instanță plata unor drepturi salariale prin proteste sindicale vor intra sub incidența acestei prevederi, printre care se numără mai ales cadrele didactice membre ale Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”.

„Aplicarea prevederilor Legii nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență [...] se suspendă până la data de 1 ianuarie 2026.”

Se amână cu un an, totodată și aplicarea legii care reglementează statutul personalului operativ din serviciile de urgență, afectând direct personalul medical și paramedical din acest sector.

Crearea Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier, o instituție esențială pentru reglementarea și monitorizarea transportului rutier și termenul pentru începerea activității Agenției pentru Calitatea Marketingului Produselor Agroalimentare sunt amânate pentru 2026.

Burse școlare și indemnizații pentru veterani și invalizi, înghețate la nivelul din 2024

Ordonanța „Trenuleț” impune și faptul că indemnizațiile pentru persoanele persecutate politic în comunism, invalizi, veterani de război, membri ai Academiei Române și alte categorii privilegiate vor rămâne la nivelul din decembrie 2024.

„În anul 2025, valoarea costului standard pentru fondul de burse și protecție socială în lei/student [...] se menține la nivelul aferent lunii decembrie 2024.”

Elevii care beneficiază de burse de merit, reziliență, sociale și tehnologice nu vor vedea modificări ale cuantumului burselor, acestea rămânând la nivelul din decembrie 2024. Totodată, programul prin care preșcolarii și elevii din învățământul primar ar fi trebuit să beneficieze de suplimente nutritive sub formă de miere de albine rămâne suspendat și în 2025.

Noul Guvern, votat luni seară de Parlament, urmează să emită Ordonanța „Trenuleț”, după Crăciun dar înainte de finalul anului 2024, potrivit unor surse politice citate de presă. Deocamdată oficialii Guvernului nu au făcut precizări clare cu privire la prevederile care vor apărea în forma finală a Ordonanței, măsurile enumerate în acest articol fiind cele menționate în draftul actului normativ care a fost obținut de presă în preajma investirii noului Guvern.

