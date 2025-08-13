Cum s-a ”păcălit” Guvernul Bolojan cu măsurile de austeritate. Românii cumpără mai puțin, comercianții plătesc taxe mai mici

Guvernul Bolojan nu a anticipat faptul că măsurile de austeritate sunt o sabie cu două tăișuri. Veniturile mici și scumpirile au tăiat apetitul românilor pentru consum și i-au determinat să strângă cureaua.

Din această cauză, multe firme se plâng deja că a scăzut cererea. Și asta se vede începând cu micile magazine, continuând cu marile industrii și turismul. Cu toții spun că îi așteaptă vremuri grele, scrie antena3.ro.

Astfel, creșterile de taxe, care ar fi trebuit să aducă bani la bugetul de stat, au devenit o armă cu dublu tăiș. Pentru că, în momentul în care scad încasările, scad și taxele care trebuie plătite.

Conform sursei citate, nici nu au crescut bine taxele de două săptămâni, că mediul de afaceri acuză din plin scăderea consumului. Dacă la finalul anului trecut acesta era în creștere cu șase procente, și toată lumea se bucura, în primele luni ale lui 2025 consumul s-a prăbușit la mai puțin de un procent, conform unui anunț al Băncii Naționale. Și trendul continuă, din păcate. Primii care resimt acest lucru sunt comercianții.

„Nu ne-au adus vești bune pentru retail, în sensul că am sesizat o scădere a vânzărilor cu câteva procente, două-patru procente, unele magazine până la șase-șapte procente. Ne-au scăzut încasările ca și venituri, undeva cu trei-patru procente. Dar cel mai grav este că a scăzut volumul de mărfuri cumpărate”, a declarat Feliciu Paraschiv, reprezentant retaileri, pentru antena3.ro.

Afectate sunt și piața imobiliară și cea a construcțiilor.

„Imediat după această majorare de taxă, bineînțeles că scăderea este destul de importantă. Vorbim de o scădere de aproximativ 30% în procente. Ne așteptăm ca și luna viitoare lucrurile să fie cam la fel”, spune Bogdan Ivan, secretar gen. Asoc. Dezv. Imobiliare:

„O scădere a cererii de până la 50%, dacă vorbim de produsele chimice, o scădere a numărului de vehicule noi înmatriculate cu 16% și scădere generalizată a producției. Efectele măsurilor luate de guvern, de creștere a accizei, de creștere a TVA-ului, se vor vedea și în perioada imediat următoare”, a afirmat Florin Spătaru, fost ministru al Economiei.

„S-au resimțit în general în turism, dar în special în partea de turism intern. La asta se mai adaugă și faptul că au dispărut voucherele”, a punctat și Alin Burcea, președintele ANAT.

Din păcate, provocările cu care se confruntă acum companiile s-ar putea răsfrânge și asupra angajaților. Specialiștii în resurse umane susțin că anul acesta nu vor fi creșteri de salarii prea mari, ba, în unele domenii, chiar se așteaptă și la restructurări.

