Autor: Adrian Zia
Miercuri, 27 August 2025, ora 19:04
Pachetul 2 "forfecat" de Coaliție în mai multe "pachețele". Ionuț Moșteanu: "Înlătură pericolul unei decizii proaste"
Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării Foto: Facebook/Ionuț Moșteanu

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a afirmat miercuri, 27 august, că s-a decis ca Guvernul să își asume răspunderea pe cinci pachete separate, pentru a evita riscul unui control de constituționalitate, la CCR, el arătând că există și un precedent, pe vremea lui Boc.

Moșteanu a anunțat că vineri va avea loc ședința de Guvern pentru adoptarea proiectelor, iar de mâine încep consultările cu Consiliul Economic și Social, Consiliul Legislativ și Consiliul Tripartid.

”Colegii au decis, împreună cu Secretariatul General, să mergem pe cinci pachete separate. Există și un precedent, s-au mai făcut în istorie, cred că pe vremea domnului Boc, a mai fost un moment în care s-a mers în Parlament cu două proiecte separate. Mergem cu toate cinci, împreună, este mai coerent din punct de vedere legislativ și înlătură pericolul unei decizii proaste, în cazul unei verificări de constituționalitate”, a spus Ionuț Moșteanu, la Digi24.

Ministrul Apărării a precizat că, la analiza pe care au făcut-o până acum, ”așa cum arată lucrurile, aceste pachete ar trebui să stea în picioare și să nu existe riscul de a pica la CCR.

Asta se va întâmpla vineri. De mâine, încep consultările cu Consiliul Economic și Social, Consiliul Legislativ, Consiliul Tripartid, până vineri după amiază, pe fiecare din aceste pachețele, proiecte de lege și vineri după amiază vom face o nouă ședință de guvern prin care vom aproba în Guvern aceste proiecte”, a arătat Moșteanu.

