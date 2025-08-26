Pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, aproape gata. Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. Când ajunge totul în Parlament

Pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, aproape gata. Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. Când ajunge totul în Parlament
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a anunțat marți seară, 26 august, că în coaliția de guvernare s-a ajuns la un acord cu privire la pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, printre aspectele asupra cărora s-a agreat numărându-se și cel privind administrația publică.

”Pot să confirm că există un acord în coaliție legat de promovarea pachetului 2 de măsuri pe diverse paliere, unul din paliere fiind partea de administrație și încă alte paliere care se vor regăsi în acest pachet. (...) Încercăm la nivel guvernamental, și vom reuși, să reglăm toate aceste proiecte într-un pachet legislativ, astfel încât undeva vineri, sâmbătă Guvernul să poată să aprobe acest proiect care își va urma cursul în Parlament”, a afirmat Cseke Attila, marți seară, la Antena 3.

El a subliniat că, dacă se depune sesizare privind constituționalitatea ori se inițiază o moțiune de cenzură, aceasta se dezbate, iar dacă nu se depune sesizare la CCR și nici moțiune de cenzură se va considera adoptat pachetul legislativ și va merge la promulgare, către șeful statului.

El a remarcat că oamenii sunt ”sensibili la măsurile luate”, dar a subliniat că este nevoie de solidaritate.

”Niciun Guvern, niciun prim-ministru și niciun ministru nu își dorește să anunțe chestiuni dureroase, dar în momente delicate există o sensibilitate mai ridicată a societății, ceea ce înseamnă că toate domeniile de activitate să participe la această solidaritate”, a susținut ministrul.

