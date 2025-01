Nou proiect de OUG anulează flagrant înghețarea salariilor pentru un grup select de bugetari. Ce angajați ai statului ar putea primi măriri de peste 50% în 2025

Deși anul 2025 a început, pentru români, în cheia măsurilor dure de austeritate impuse de Guvernul Ciolacu 2 pentru menținerea traiectoriei României pe linia de reducere a deficitului bugetar enorm, de la 8,6% în 2024, la 7% la finalului acestui an, Executivul pare să se dezică deja de la atitudinea radicală pe care o afișase recent în Ordonanța „Trenuleț”, care anunța înghețarea salariilor bugetarilor la nivelul lunii noiembrie 2024.

Pe 27 ianuarie, pe site-ul Ministerului de Finanțe a fost publicat, în transparență decizională, un nou proiect de Ordonanță de Urgență care introduce excepții majore de la propriile decizii, protejând anumite categorii de funcționari publici de „austeritate”.

Conform documentului aflat în consultare publică, excepțiile vizează cu precădere personalul de specialitate juridică din trei instituții cheie: Ministerul Finanțelor, Secretariatul General al Guvernului (SGG) și Ministerul Justiției.

Ce posturi din aparatul executiv vor beneficia de măriri salariale masive în 2025

Potrivit proiectului de OUG, personalul de specialitate juridică din cadrul Direcției Generale Juridice a Ministerului Finanțelor „care are în fișa postului atribuții în legătură cu asigurarea asistenței și reprezentării juridice în litigii” va beneficia de o majorare salarială de 50% aplicată salariului de bază brut. De această măsură vor beneficia până la 20 de persoane din cadrul direcției, conform textului publicat. La fel, angajații Secretariatului General al Guvernului cu atribuții „în asigurarea suportului documentar și arhivistic, respectiv a asistenței juridice de specialitate” vor primi aceeași majorare, însă măsura este limitată la doar șapte persoane.

Ads

La Ministerul Justiției, personalul de specialitate juridică „asimilat judecătorilor și procurorilor” implicat în litigii internaționale, inclusiv cele de arbitraj, va beneficia de aceleași condiții speciale. Textul ordonanței prevede un număr maxim de cinci beneficiari. În total, doar 32 de persoane sunt protejate de măsurile de înghețare salarială, însă privilegiile acestora, mai ales raportate la salariile de la care pornesc măririle, ridică întrebări legate de capacitatea reală a alocării bugetare în condițiile unui deficit bugetar atât de sever ca al României.

Amintim că, în iulie 2024, G4Media publica un material potrivit căruia, mai mulți șefi din Justiție au declarat venituri din salarii și restanțe salariale mai mari de 1 milion de lei, adică venituri lunare între 17.000 şi 22.000 de euro pe lună pentru anul 2023. „Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), judecătoarea Corina Corbu, a raportat pentru anul trecut venituri de peste 1,1 milioane de lei din salarii și restanțe salariale de la ÎCCJ (aproape 800.000 de lei), de la CSM (peste 126.000 de lei) și despăgubiri de 200.000 de lei, potrivit declarației de avere publicate pe portalul instituției”, arăta sursa citată vara trecută.

Ads

În același material era numit George Cătălin Șerban, secretar de stat din Ministerul Justiției, fost președinte al Tribunalului Călărași, a declarat un venit din salarii de numai 193.000 de lei și pensie de peste 355.000 de lei, în total peste jumătate de milion de lei, adică peste 9.000 de euro pe lună, acestea fiind doar câteva exemple, nemenționând judecătorii Curții Constituționale, numiți în material cu salarii care depășesc 22.000 de euro pe lună.

Justificarea OUG-ului care protejează înalții din Justiție și Executiv: litigii internaționale și priorități naționale

Nota de fundamentare care însoțește proiectul de ordonanță încearcă să justifice aceste majorări prin necesitatea de a „crește gradul de implicare a autorităților publice în gestionarea problematicii specifice litigiilor arbitrale internaționale”. Proiectul face referire la un caz emblematic – recuperarea tabloului „San Sebastian” al lui El Greco, care urmează să fie scos la licitație pe 5 februarie 2025 de Casa Christie’s din New York. Conform documentului, litigiile asociate acestui caz impun eforturi suplimentare din partea personalului implicat, iar majorarea salarială este considerată un mijloc de a le recompensa implicarea.

Ads

Cu toate acestea, măsura nu include alte categorii de bugetari care gestionează dosare complexe sau volum mare de muncă, iar derogările sunt făcute prin încălcarea directă a principiilor prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care stipulează explicit „egalitatea, nediscriminarea și sustenabilitatea financiară” drept principii fundamentale.

Totodată, în „Ordonanța Trenuleț” se preciza clar că, în 2025, „cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție și indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel acordat pentru luna noiembrie 2024”. De asemenea, alte drepturi, precum sporurile, compensațiile sau primele, au fost plafonate sau eliminate complet. Politicile de austeritate a fost ferm justificate de guvern prin necesitatea „creării unui spațiu bugetar pentru susținerea investițiilor publice” și „păstrarea echilibrelor bugetare”.

Marcel Ciolacu, în decembrie: „Un comportament economic iresponsabil în acest moment ar însemna automat scăderea ratingului de ţară”. Dubla măsură și riscurile majore asumate de guvernanți

Ads

„Fiecare leu plătit la salariu va fi justificat prin criterii de performanţă şi evaluări. Angajările la stat vor fi îngheţate în anul 2025 şi vom trece rapid la desfiinţarea şi comasarea de instituţii şi agenţii publice. Vom prelua un model deja consacrat şi vom înfiinţa Departamentul pentru Eficientizarea Activităţii Guvernamentale, care va reduce cheltuielile statului cu 1% din PIB anul viitor. În acest departament, care va fi cu specialişti din alte zone guvernamentale, se va lucra pro bono”, declara premierul Marcel Ciolacu pe 31 decembrie, odată cu adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 156/2024.

„Un comportament economic iresponsabil în acest moment ar însemna automat scăderea ratingului de ţară, alungarea investitorilor şi împrumuturile la dobânzi foarte mari. Asta înseamnă în scurt timp recesiune, falimente şi şomaj pentru foarte mulţi români. De aceea, am hotărât, împreună cu partenerii de coaliţie, să adoptăm azi aşa-zisa «ordonanţă trenuleţ», pentru a ţine sub control deficitul bugetar în 2025, aşa cum ne-am angajat în faţa Comisiei Europene, prin planul fiscal. Am obţinut o prelungire de la patru la şapte ani, pentru reducerea deficitului, iar primul pas este să coborâm la 7% în 2025. Asta înseamnă că vom avea acces în continuare la fondurile europene şi din PNRR, atât de necesare pentru a continua modernizarea României”, a mai atunci afirmat prim-ministrul.

Ads

Între timp, agenția de rating S&P a redus vineri, 24 ianuarie, perspectiva pentru România de la stabilă la negativă, confirmând totuși ratingurile de credit suveran BBB-/A-3 pentru România. Noua evaluare a urmat celei făcute anticipat de Fitch Ratings pe data de 17 decembrie, care plasează țara noastră pe același ultim loc în setul de criterii, înainte de „junk”, adică ratingul nerecomandat investițiilor, ce ar conduce la o creştere bruscă a dobânzilor, o imposibilitate a Statului de a rostogoli în același ritm și la aceleași costuri, deja ridicate, datoria publică, afectând major și deficitele de cont curent substanţiale ale României.

O mențiune importantă, față de care nu au fost oferite explicații concrete din partea guvernanților, este faptul că documentul nu oferă detalii concrete privind impactul bugetar al acestei măsuri, însă nota de fundamentare recunoaște indirect că aceasta reprezintă o excepție de la politicile generale, cu câteva zile înainte de termenul dat de Executiv pentru publicarea Bugetului de Stat pentru 2025.

Ads