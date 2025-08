Restructurări la Ministerul Energiei. Bogdan Ivan a anunțat câte posturi vor dispărea din instituție

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că restructurările din instituția pe care o conduce vor fi finalizate în două săptămâni. Acestea vor include reducerea personalului, dar și modificări salariale.

„Avem ministerul care își reduce cu 35% pozițiile de conducere și aproximativ cu 20% pozițiile de posturi din organigramă. În două săptămâni finalizăm acest proces. A fost început de fostul ministru. Imediat după ce am preluat mandatul, am stat și am analizat chirurgical fiecare dintre deciziile luate în această direcție. Am convenit că o să merg înainte cu acest proiect și automat vom avea un minister mai suplu, care îmi doresc foarte mult să-l aliniem ca și nivel salarial cu celelalte ministere din Guvernul României, care, la rândul lor, gestionează finanțări europene sau de altă natură, atunci când vorbim despre proiecte strategice pentru țara noastră”, a explicat Bogdan Ivan, întrebat cum va reforma ministerul pentru a reduce cheltuielile statului, la emisiunea „În fața ta” difuzată sâmbătă, 2 august, de Digi24.

Acesta a precizat că, în ciuda existenței unei grile unitare de salarizare, există diferențe majore în plată la diferite instituții.

„Pentru că astăzi, deși avem, teoretic, o grilă unitară de salarizare, pe aceeași poziție în ministere diferite avem salarizare diferită, chiar și cu 40-50% diferența”, a mai spus el.

