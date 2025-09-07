În timp ce moțiunile pică, Alina Gorghiu explică rostul măsurilor de austeritate: "investiții, locuri de muncă bine plătite și servicii publice care funcționează"

Autor: Mihai Diac
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 19:21
330 citiri
În timp ce moțiunile pică, Alina Gorghiu explică rostul măsurilor de austeritate: "investiții, locuri de muncă bine plătite și servicii publice care funcționează"
Deputata Alina Gorghiu - Foto: Facebook/Alina Gorghiu

Alina Gorghiu, deputat PNL și fost ministru al Justiției, admite că românii parcurg o "perioadă grea", dar promite că măsurile de austeritate elaborate de guvernul Bolojan vor ajunge să genereze "investiții, locuri de muncă bine plătite și servicii publice care funcționează".

Deputata PNL explică această situație printr-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 7 septembrie 2025, chiar în timp ce Parlamentul României, în plen, discută și votează cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție.

La discuțiile din Parlament este prezent și premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, care a luat cuvântul înaintea votului pentru fiecare moțiune în parte.

"Astăzi, opoziția încearcă să profite de nemulțumirea oamenilor.

Dar nu are soluții – doar scandal, populism și promisiuni goale.

Guvernul face ordine:

✅ taxăm multinaționalele care își scot profiturile din țară,

✅ punem frână risipei,

✅ limităm privilegiile,

✅ facem dreptate pentru cei care muncesc cinstit.

Dar acesta este doar începutul. România are nevoie de o perspectivă clară: după această perioadă grea, românii trebuie să știe că o vor duce mai bine – prin investiții, locuri de muncă bine plătite și servicii publice care funcționează.

Aceasta este diferența: în timp ce alții speculează nemulțumiri, noi oferim direcție și speranță.

Greul de azi aduce binele de mâine", a scris, pe Facebook, Alina Gorghiu.

AUR va ataca la CCR cele patru legi pe care Guvernul și-a asumat răspunderea, imediat după voturile asupra moțiunilor de cenzură
AUR va ataca la CCR cele patru legi pe care Guvernul și-a asumat răspunderea, imediat după voturile asupra moțiunilor de cenzură
Partidul AUR se pregătește să conteste la Curtea Constituțională a României (CCR) cele patru proiecte de lege asupra cărora premierul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament....
CTP îl acuză pe Nicușor Dan: "L-a numit pe Bolojan premier ca Bolojan să încaseze toate loviturile la figură, iar domnul Nicușor Dan să își conserve capitalul politic"
CTP îl acuză pe Nicușor Dan: "L-a numit pe Bolojan premier ca Bolojan să încaseze toate loviturile la figură, iar domnul Nicușor Dan să își conserve capitalul politic"
Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu îl critică dur pe șeful statului, Nicușor Dan, susținând că președintele României l-ar fi numit premier pe Ilie Bolojan cu scopul ca Bolojan să...
#masuri de austeritate, #reducerea cheltuielilor, #guvernul bolojan, #Alina Gorghiu, #motiuni cenzura, #investitii Romania , #guvern
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Scandal major in Sanatate, dupa conferinta de la Brasov a medicilor conspirationisti: masurile anuntate de ministrul Rogobete
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii: "Au batut palma cu Zinedine Zidane"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. AUR va ataca la CCR cele patru legi pe care Guvernul și-a asumat răspunderea, imediat după voturile asupra moțiunilor de cenzură
  2. În timp ce moțiunile pică, Alina Gorghiu explică rostul măsurilor de austeritate: "investiții, locuri de muncă bine plătite și servicii publice care funcționează"
  3. Parlamentul votează moțiunile de cenzură. Primele trei au fost respinse, fără emoții pentru guvernul Bolojan. Se discută ultima moțiune: „Opriţi sărăcirea românilor"
  4. Kelemen Hunor, revoltat la votul moțiunilor. „Am nemulțumiri profunde, dacă nu reușim să reformăm ANAF, mai bine o desființăm”
  5. Reacție tranșantă de la Cotroceni, în ziua votului pe moțiunile de cenzură. „Dacă sunt critic cu Guvernul, atunci nu sprijin reforma”
  6. Sorin Grindeanu, atacat de un coleg din coaliție: "În Parlamentul României nu mai există nimeni care să atace discursul comunist al lui Grindeanu"
  7. Scandalul cvorumului continuă. POT nu a votat una dintre propriile moțiuni în semn de protest. Anterior, Gavrilă îi certa pe cei de la AUR și SOS că „fac cvorum” VIDEO
  8. George Simion, furios la dezbaterile moțiunilor de cenzură: „Sunteți asasini. Sunteți asasinii democrației din România”
  9. Bolojan, către autorii moțiunilor: "Primiți să se revizuiască, dar numai în părțile neesențiale. Nu mai blocați munca Guvernului cu moțiuni de tip Cațavencu!"
  10. Certuri în Coaliție, chiar de la tribuna Parlamentului: „Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind”