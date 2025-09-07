În timp ce moțiunile pică, Alina Gorghiu explică rostul măsurilor de austeritate: "investiții, locuri de muncă bine plătite și servicii publice care funcționează"

Alina Gorghiu, deputat PNL și fost ministru al Justiției, admite că românii parcurg o "perioadă grea", dar promite că măsurile de austeritate elaborate de guvernul Bolojan vor ajunge să genereze "investiții, locuri de muncă bine plătite și servicii publice care funcționează".

Deputata PNL explică această situație printr-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 7 septembrie 2025, chiar în timp ce Parlamentul României, în plen, discută și votează cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție.

La discuțiile din Parlament este prezent și premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, care a luat cuvântul înaintea votului pentru fiecare moțiune în parte.

"Astăzi, opoziția încearcă să profite de nemulțumirea oamenilor.

Dar nu are soluții – doar scandal, populism și promisiuni goale.

Guvernul face ordine:

✅ taxăm multinaționalele care își scot profiturile din țară,

✅ punem frână risipei,

✅ limităm privilegiile,

✅ facem dreptate pentru cei care muncesc cinstit.

Dar acesta este doar începutul. România are nevoie de o perspectivă clară: după această perioadă grea, românii trebuie să știe că o vor duce mai bine – prin investiții, locuri de muncă bine plătite și servicii publice care funcționează.

Aceasta este diferența: în timp ce alții speculează nemulțumiri, noi oferim direcție și speranță.

Greul de azi aduce binele de mâine", a scris, pe Facebook, Alina Gorghiu.

