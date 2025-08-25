Când și-ar putea asuma Guvernul răspunderea pe Pachetul 2. „Sunt câteva aspecte care mai trebuie clarificate”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că, în funcție de cum se vor derula negocierile din ședința coaliției, este posibil ca Guvernul să-și asume răspunderea pe pachetul doi de măsuri în cursul acestei săptămâni.

„În Parlament e posibil să avem angajarea răspunderii, pe finalul săptămânii, în funcție de evoluția discuțiilor din coaliție. Astăzi va avea loc o ședință a coaliției, așa cum a fost deja anunțat. E îmbucurător că s-a reluat dialogul. Dialog între președinții de partide a existat și în toată această perioadă, e bine că se reiau și ședințele coaliției în formatul clasic, pentru a se pune de acord ultimele clarificări pe pachetul doi de măsuri, în așa fel încât Guvernul să aprobe acest pachet în ședință, în această săptămână – să sperăm, spre finalul săptămânii – în funcție de cum se derulează discuțiile, ca apoi să începem procedura parlamentară pentru asumarea răspunderii”, a declarat Abrudean la Senat.

Întrebat pe ce există neînțelegeri, el a arătat că „sunt câteva aspecte care mai trebuie clarificate”.

„Nu cred că sunt aspecte de reglat sau viziuni total diferite. (…) Dar nu cred că sunt de necoagulat. Asta cred că trebuie să se întâmple în ședința coaliției, în discuțiile care vor avea loc, ca până la urmă să avem în Guvern un pachet aprobat – Guvern din care fac parte toate partidele din coaliție. E o perioadă complicată pentru România și cred că în astfel de perioade este nevoie de stabilitate și echilibru, în primul rând. Dincolo de declarațiile politice ale unora sau altora, colegi care fac parte din partidele din coaliție, eu cred că toți parlamentarii coaliției își doresc ca această structură să funcționeze cât mai mult timp, pentru că este unica șansă pentru România de a se redresa, de a accesa toți banii europeni și de a recâștiga încrederea – inclusiv a investitorilor străini și, în primul rând, încrederea românilor”, a transmis președintele Senatului.

În ceea ce privește Programul Național Anghel Saligny, el s-a arătat convins „că se vor găsi soluții astfel încât proiectele mature să se finalizeze”.

