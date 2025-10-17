Cum a redus Ilie Bolojan, pe șest, subvențiile pentru partide. „Unii dintre liderii partidelor nu au știut”

Subvenția pentru partide a fost redusă, prin rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025, iar tăierea este de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane de lei. Ilie Bolojan a promis o tăiere de 10%, dar a făcut una de 17,6% din ce urmau să primească partidele pentru 2025.

Sumele alocate pentru subvenția partidelor sunt stabilite anual prin legea bugetului de stat. Parlamentul a decis, la finalul anului trecut, că partidele vor încasa 284 de milioane de lei în 2025. Dar, prin decizia Guvernului, s-au tăiat 50 de milioane de lei. Informația nu a fost prezentată clar de la Guvern sau Coaliție. Autoritatea Electorală Permanentă a confirmat oficial, la solicitarea HotNews, diminuarea bugetului partidelor

Potrivit mai multor surse politice contactate de HotNews, mai mulți politicieni de top din conducerea PNL, PSD și USR nu au știut că subvenția a fost deja redusă prin rectificarea din 1 octombrie 2025.

„Unii dintre liderii partidelor nu au știut”, a spus o sursă politică pentru redacție.

Ministrul de Finanțe a declarat după ședința de Guvern din 1 octombrie că „a operat reținerea de 10% pe care o avea Ministerul de Finanțe pe bugetul AEP, ceea ce reprezintă aproximativ 51 de milioane de lei”.

„Când se va lua o decizie în coaliție legată de zona de subvenție, noi, Ministerul de Finanțe, o vom opera într-un act normativ. Momentan nu avem această decizie, momentan este vorba doar de rectificare și în rectificare v-am explicat cum am operat zona de autoritate electorală”, a declarat Nazare la Palatul Victoria, în conferința din 1 octombrie 2025.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a anunțat pe 3 octombrie, la două zile după adoptarea rectificării bugetare, că se va discuta în Coaliție despre reducerea subvenției pentru partide cu ocazia altei rectificări bugetare.

Bolojan nu a precizat nici el în conferința de presă că s-a tăiat subvenția pentru partidele politice cu ocazia rectificării din 1 octombrie.

Valoarea subvenției din 2025 reprezintă o reducere față de banii primiți de partide în 2024, anul cu patru runde de alegeri, dar este aproape egală cu suma încasată în 2023, an fără alegeri.

Proiecția realizată de AEP privind subvenția partidelor politice până la finalul anului 2025, după rectificarea bugetară, potrivit comunicării către HotNews:

PSD – 77.101.731 de lei;

AUR – 45.591.468 de lei;

PNL – 41.976.836 de lei;

USR – 29.794.829 de lei;

SOS – 19.819.130 de lei;

POT – 15.969.345 de lei;

PMP – 1.090.837 de lei;

Forța Dreptei – 1.035.821 de lei.

Partidele încasează subvenția pe baza rezultatelor de la alegerile parlamentare și locale. PMP și Forța Dreptei nu au reprezentanți în Parlament, dar au aleși locali.

Ce se întâmplă cu rambursarea pentru campania prezidențială

Guvernul Bolojan a alocat la rectificarea bugetară și banii pentru rambursarea cheltuielilor efectuate la alegerile prezidențiale din mai 2025. Suma totală aprobată în ședința din 1 octombrie este de 169 de milioane de lei.

Din 169 de milioane de lei aproape 100 de milioane vor ajunge la Nicușor Dan și Victor Ponta, candidați nesusținuți de partide politice, pentru a-și plăti împrumuturile luate în timpul campaniei.

Crin Antonescu și George Simion, alți candidați cu cheltuieli importante în campanie, au mizat tot pe împrumuturile luate de PSD, PNL și AUR. Banii care vor fi primiți de la AEP după rambursare urmează să fie restituiți celor care au împrumutat partidul, conform legii privind finanțarea campaniilor electorale.

Astfel, banii primiți după rambursare nu rămân în vistieria de partid, ci merg pentru stingerea împrumuturilor luate de candidații independenți sau partide.

