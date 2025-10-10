Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere

Salariile din administrația centrală ar putea fi reduse cu 10% FOTO: gov.ro

Coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR analizează scăderea salariilor cu 10% în administrația centrală anul viitor, concomitent cu reforma administrației locale.

În instituțiile care au trecut deja prin procese de restructurare, precum Camera Deputaților sau Senatul, autoritățile negociază scăderea pe ordonatori de credite, astfel încât reducerile să poată fi făcute din investiții sau din achizițiile de birotică și mobilier.

În schimb, la instituțiile nereformate se pune accentul pe reducerea cu 10% a salariilor angajaților, argumentul fiind că cheltuielile cu salariile sunt cele mai mari, au declarat pentru Libertatea surse politice.

Alte măsuri posibile

Consultantul fiscal Alexandra Smedoiu, vicepreşedintele Asociaţiei CFA România, a declarat recent că este probabilă majorarea TVA de la 21% la 24%.

Libertatea a scris în septembrie că partidele din coaliție analizau majorarea TVA de la 21% la 23%, dar ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a negat vehement. În schimb, premierul Ilie Bolojan a susținut în mai multe rânduri că nu se ia în calcul majorarea, dacă se merge mai departe cu reformele.

Reforma administrației locale bate pasul pe loc

În ceea ce privește reforma administrației locale, există mari divergențe între partide.

Premierul Ilie Bolojan cere concedierea a 13.000 de angajați din administrația locală, adică 10% din numărul de angajați efectiv, sau 40% din numărul total de posturi.

PSD se opune și a venit cu propuneri alternative: reducerea a 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul efectiv de salariați, pentru a nu pune pe butuci primăriile.

Certurile din coaliție vin din necesitatea reducerii deficitului bugetar după ce, în 2024, România a avut un deficit de 9,3%, mult peste nivelul de 5% convenit cu Comisia Europeană.

Pentru acest an, noua țintă era de 7%, dar cu tot cu majorarea de taxe, Guvernul a cerut și a obținut de la Comisia Europeană o creștere la 8,4% a deficitului.

