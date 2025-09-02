Un ministru vede 2025 drept cel mai complicat an de după Revoluție: „Măsurile luate nu sunt măsuri pe care cineva şi le-a dorit”

Autor: Maria Mora
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 13:24
315 citiri
Un ministru vede 2025 drept cel mai complicat an de după Revoluție: „Măsurile luate nu sunt măsuri pe care cineva şi le-a dorit”
Guvernul României - FOTO gov.ro

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că 2025 este cel mai complicat an pentru România de după Revoluţia din 1989, având în vedere crizele politice şi cele economico-financiare pe care le traversăm. El a adăugat că de aceste crize a fost lovit şi sistemul de educaţie.

”2025 cred că este cel mai complicat an pentru ţară de după Revoluţie, luând în calcul crizele politice şi economico-financiare pe care le avem. Inevitabil, şi sistemul de educaţie este lovit de aceste crize. Măsurile luate nu sunt măsuri pe care cineva şi le-a dorit. Nu sunt măsuri pe care, adevărul este, nici măcar că le-ai anticipat probabil, cu trei, patru luni înainte. Sunt măsuri care trebuiau luate pentru a ne duce la bun sfârşit anul cu salarii şi burse,” a declarat Daniel Davis.

El a afirmat că există supărare în sistem, dar că trebuie văzut ce se poate face mai departe.

”Supărarea există, nimeni nu o poate nega, mai ales că unele măsuri s-au implementat pe repede înainte. Întrebarea este ce facem cu această supărare. Sfatul meu este acesta. Haideţi să o recunoaştem. Hai să începem şcoala de dragul oamenilor educaţiei şi a copiilor, în primul rând, dar sigur şi de dragul profesorilor, iar în acest proces să vedem ce putem cere, inclusiv de la factorul politic, de la stat, pentru sistemul de educaţie, pe măsură ce criza fiscal-bugetară se stabilizează şi ne propunem să creştem,” a declarat ministrul Educaţiei.

Daniel David a menţionat că educaţia trebuie să se stabilizeze şi apoi să crească.

”Am şi spus public şi factorului politic, deşi eu fac parte din guvern, totuşi am şi pălăria specialistului şi a tehnocratului, nefiind neapărat un membru de partid şi cred că colegii mei au înţeles, inclusiv premierul, educaţia a dat ce a trebuit să dea. Avem salariile, bursele asigurate, e momentul să ne stabilizăm şi să creştem. Iar din feedback-urile pe care le aşteptăm din sistem, discuţiile cu directorii, cu profesorii, orice soluţie bună care ajută dezvoltarea educaţiei va fi ascultată,” a mai transmis ministrul Daniel David.

Deficitul nu scade sub 8% anul acesta, atenționează premierul Bolojan. Efectele reformelor dureroase vor fi vizibile abia în 2026
Deficitul nu scade sub 8% anul acesta, atenționează premierul Bolojan. Efectele reformelor dureroase vor fi vizibile abia în 2026
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, 2 septembrie, că nu se așteaptă ca deficitul României să scadă sub 8% până la finalul anului. Șeful Executivului consideră că efectele...
Bolojan îi dă peste nas lui Nicușor Dan, care a sărit în apărarea magistraților: „Oricine are un punct de vedere, dar acestea trebuie însă puse în practică”
Bolojan îi dă peste nas lui Nicușor Dan, care a sărit în apărarea magistraților: „Oricine are un punct de vedere, dar acestea trebuie însă puse în practică”
Ilie Bolojan îi răspunde lui Nicușor Dan, după ce președintele României a declarat că solicitase liderilor coaliției ca vârsta de pensionare a magistraților să crească treptat în...
#masuri fiscale guvern, #ministru educatie, #daniel david, #reforma fiscala, #reforma educatie , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Zbor transformat in cosmar, dupa ce pilotul s-a imbolnavit: Pasagerii au fost nevoiti sa petreaca mai mult de 24 de ore in avion
DigiSport.ro
"Jucatorii au spus ca nu au mai vazut asa ceva!" De ce ar fi fost dat afara Mircea Rednic de la Standard Liege
DigiSport.ro
E gata! Se face transferul lui Ianis Hagi: "E asteptat in curand sa semneze!"

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Numire controversată în funcția de director al Aeroportului Otopeni: „Un domn cu un comportament destul de oribil și care a mai fost dat afară de la această companie”
  2. POT depune semnături pentru cele patru moțiuni de cenzură împotriva Pachetului II de măsuri al Guvernului, anunță Anamaria Gavrilă
  3. Un ministru vede 2025 drept cel mai complicat an de după Revoluție: „Măsurile luate nu sunt măsuri pe care cineva şi le-a dorit”
  4. Cătălin Drulă nu ar accepta plecarea lui Bolojan din fruntea Guvernului: ”E ultimul lucru de care are România nevoie în acest moment”
  5. Sorin Grindeanu spune că PSD a insistat ca impozitul pe multinaționale să nu fie scos. „Este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil!”
  6. Mesaj european pentru România: Atrageți banii din SAFE
  7. FAZ: "Guvernarea pe credit este la modă în Europa de Est"
  8. Bolojan anunță condițiile în care va crește TVA în 2026. Ce trebuie făcut ca să fie evitat acest scenariu
  9. Bolojan: Răspunderea asumată, demisie vehiculată
  10. UPDATE Ilie Bolojan insistă să dea afară oameni din primării. Avertizează Coaliția, dacă e refuzat: „Nu pot să girez o astfel de situație” VIDEO