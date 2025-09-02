Un ministru vede 2025 drept cel mai complicat an de după Revoluție: „Măsurile luate nu sunt măsuri pe care cineva şi le-a dorit”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că 2025 este cel mai complicat an pentru România de după Revoluţia din 1989, având în vedere crizele politice şi cele economico-financiare pe care le traversăm. El a adăugat că de aceste crize a fost lovit şi sistemul de educaţie.

”2025 cred că este cel mai complicat an pentru ţară de după Revoluţie, luând în calcul crizele politice şi economico-financiare pe care le avem. Inevitabil, şi sistemul de educaţie este lovit de aceste crize. Măsurile luate nu sunt măsuri pe care cineva şi le-a dorit. Nu sunt măsuri pe care, adevărul este, nici măcar că le-ai anticipat probabil, cu trei, patru luni înainte. Sunt măsuri care trebuiau luate pentru a ne duce la bun sfârşit anul cu salarii şi burse,” a declarat Daniel Davis.

El a afirmat că există supărare în sistem, dar că trebuie văzut ce se poate face mai departe.

”Supărarea există, nimeni nu o poate nega, mai ales că unele măsuri s-au implementat pe repede înainte. Întrebarea este ce facem cu această supărare. Sfatul meu este acesta. Haideţi să o recunoaştem. Hai să începem şcoala de dragul oamenilor educaţiei şi a copiilor, în primul rând, dar sigur şi de dragul profesorilor, iar în acest proces să vedem ce putem cere, inclusiv de la factorul politic, de la stat, pentru sistemul de educaţie, pe măsură ce criza fiscal-bugetară se stabilizează şi ne propunem să creştem,” a declarat ministrul Educaţiei.

Daniel David a menţionat că educaţia trebuie să se stabilizeze şi apoi să crească.

”Am şi spus public şi factorului politic, deşi eu fac parte din guvern, totuşi am şi pălăria specialistului şi a tehnocratului, nefiind neapărat un membru de partid şi cred că colegii mei au înţeles, inclusiv premierul, educaţia a dat ce a trebuit să dea. Avem salariile, bursele asigurate, e momentul să ne stabilizăm şi să creştem. Iar din feedback-urile pe care le aşteptăm din sistem, discuţiile cu directorii, cu profesorii, orice soluţie bună care ajută dezvoltarea educaţiei va fi ascultată,” a mai transmis ministrul Daniel David.

